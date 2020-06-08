Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|318.591
|-1,41
|BIST ANKARA
|188.105
|-0,55
|BIST ANTALYA
|109.014
|3,31
|BIST BALIKESİR
|121.182
|0,12
|BIST BURSA
|202.937
|-0,46
|BIST DENIZLI
|240.880
|5,86
|BIST ISTANBUL
|113.314
|-0,10
|BIST IZMIR
|218.710
|-0,45
|BIST KAYSERI
|481.363
|0,06
|BIST KOCAELI
|218.462
|0,25
|BIST KONYA
|99.515
|-0,87
|BIST TEKIRDAĞ
|685.123
|-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)