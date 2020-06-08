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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:40:35 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 318.591 -1,41
BIST ANKARA 188.105 -0,55
BIST ANTALYA 109.014 3,31
BIST BALIKESİR 121.182 0,12
BIST BURSA 202.937 -0,46
BIST DENIZLI 240.880 5,86
BIST ISTANBUL 113.314 -0,10
BIST IZMIR 218.710 -0,45
BIST KAYSERI 481.363 0,06
BIST KOCAELI 218.462 0,25
BIST KONYA 99.515 -0,87
BIST TEKIRDAĞ 685.123 -0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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