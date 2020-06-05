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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:50:20 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 323.161 -0,37
BIST ANKARA 189.151 0,50
BIST ANTALYA 105.516 2,08
BIST BALIKESİR 121.041 0,41
BIST BURSA 203.878 0,28
BIST DENIZLI 227.555 5,48
BIST ISTANBUL 113.432 0,91
BIST IZMIR 219.697 -0,80
BIST KAYSERI 481.096 0,52
BIST KOCAELI 217.909 1,85
BIST KONYA 100.386 -1,19
BIST TEKIRDAĞ 690.175 -1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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