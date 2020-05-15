Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|306.396
|7,02
|BIST ANKARA
|180.860
|-0,23
|BIST ANTALYA
|94.442
|1,29
|BIST BALIKESİR
|122.100
|3,24
|BIST BURSA
|181.151
|3,13
|BIST DENIZLI
|170.502
|3,03
|BIST ISTANBUL
|101.705
|0,14
|BIST IZMIR
|211.827
|1,25
|BIST KAYSERI
|450.368
|1,03
|BIST KOCAELI
|203.655
|-0,44
|BIST KONYA
|91.952
|3,64
|BIST TEKIRDAĞ
|710.301
|-1,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)