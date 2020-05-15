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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:05:36 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 306.396 7,02
BIST ANKARA 180.860 -0,23
BIST ANTALYA 94.442 1,29
BIST BALIKESİR 122.100 3,24
BIST BURSA 181.151 3,13
BIST DENIZLI 170.502 3,03
BIST ISTANBUL 101.705 0,14
BIST IZMIR 211.827 1,25
BIST KAYSERI 450.368 1,03
BIST KOCAELI 203.655 -0,44
BIST KONYA 91.952 3,64
BIST TEKIRDAĞ 710.301 -1,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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