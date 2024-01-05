Borsada risk iştahı artıyor

Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi önceki kapanışa göre 9,83 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 7.421,86 puanla güne başladı. Gün genelinde pozitif fiyatlama gerçekleşirken yükselişe en çok katkıyı sağlayan Finansal Kiralama Faktöring oldu. Sektör endekslerinin neredeyse tamamı pozitif fiyatlarken, sadece İnşaat Endeksi ve Taş toprak Endeksi negatif fiyatladı.

Risk iştahı artıyor

BİST100 için genel görünüm pozitif olurken, hacimdeki toparlanma risk iştahını arttıyor.TCMB verilerine göre açıklanan net döviz rezervlerinde bu hafta düşüş kaydedildi. 28 Aralık haftasında %40,09 olan rezervler 4 Ocak haftasında 5,2 milyar dolarlık düşüşle 34,9 milyar dolara geriledi. Brüt döviz rezervler bu dönemde 4,7 milyar dolarlık düşüşle 92,9 milyar dolara düşerken, Altın rezervleri ise 334 milyon dolarlık artışla 48,2 milyar dolara erişti.

Bugün haftanın en önemli ekonomik verisi ABD tarım dışı istihdam açıklanacak. Bu veri ile birlikte saatlik kazançlarda yaşanan artışı ve işsizlik oranının yüksek faiz ortamında ne kadar sağlıklı kaldığı gözlenecek. Öğleden sonra açıklanacak veriler yatırımcıların takibinde olacak. Beklentilerin üzerinde açıklanması ve işsizlik ile saatlik kazançlar verisi ile desteklenmesi durumunda Fed’in beklenen faiz indirim patikasına daha geç girebileceği algısı oluşabilir. Dün açıklanan özel sektör verisine benzer bir gelişme ile tahvil faizlerinde yükseliş ve dolar tarafında zayıflama sonucu doğurabilir.