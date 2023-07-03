Borsada rekor! Yükseliş yüzde 4'ü aştı!

Kurban Bayramı tatili öncesinde alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, salı gününü yüzde 0,46 artışla 5.759,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Borsa yeni haftada hızlı yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,88 artışla rekor seviye olan 5.867,23 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı. Endeks sonrasında yükselişini sürdürürken, tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesini 5984 puana taşıdı ve 6000 sınırına yaklaştı. BIST 100 endeksi saat 11.25 itibarıyla yüzde 3,81 yükselişle 5978 puanda hareket etti

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 229,26 puan ve yüzde 3,98 değer kazancıyla 5.988,37 puan oldu. Toplam işlem hacmi 53,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,01 ve holding endeksi yüzde 3,44 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,53 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 seviyesinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon endişesinin azalmasıyla yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

ABD

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesi dünya genelinde risk iştahını artırdı.

Enflasyon beklentisi ise haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Söz konusu gelişmelere karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceği öngörülürken, sene sonuna kadar da politika faizini yüzde 5,50-5,75 aralığına çekeceğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,84 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

AVRUPA

Avrupa'da enflasyona ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürürken, geçen hafta açıklanan verilere göre bölgede çekirdek enflasyonun yüzde 5,4 artması Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,08 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da yükselişle başladı.

ASYA

Asya'da pay piyasaları haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler varlığını koruyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,63, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,29, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,34 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükseldi.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 26,0370 liradan alınan dolar, 26,0390 liradan satılıyor. 28,3900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,3920 lira olarak belirlendi.

Gün ortası:Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 144,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,0720 liradan, euro 28,3930 liradan satılıyor.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 13.40 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 30630 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 1,18 artışla 1960, BNB yüzde 3,34 artışla 249 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 75,3 dolardan işlem görüyor.

Gün ortası: Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.

ALTIN

Altının ons fiyatı yeni haftaya yatay bir seyirle 1.919 dolardan başladı.

Gün ortası: Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.913 dolardan işlem görüyor.

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 1,2 artışla 6.704,75 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 6.704,75 seviyesinden işlem gördü.

Salı günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 6.628,50 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BORSA GUNDEM