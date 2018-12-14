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Borsada işlem hacmi sıralaması

14 Aralık 2018 Cuma 18:39
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası686.901.126
Türk Hava Yolları545.910.386
ASELSAN311.095.512
Kardemir (D)235.417.076
Petkim201.199.897
Halkbank192.994.417
Akbank161.829.089
Vakıflar Bankası153.686.079
Yapı ve Kredi Bank.153.455.656
Ereğli Demir Çelik139.850.788
Koza Madencilik134.829.846
Tüpraş125.631.144
Turkcell106.615.274
İş Bankası (C)104.986.759
Türk Telekom85.899.092
Bim Mağazalar74.356.616
Koç Holding61.453.144
İpek Doğal Enerji60.295.725
Tekfen Holding56.186.091
Çemaş Döküm50.213.974

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:39
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