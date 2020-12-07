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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:48:34 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim4.768.441.686
Kardemir (D)2.248.229.983
Tüpraş1.778.363.125
Doğan Holding1.635.268.153
Garanti Bankası1.408.118.527
Türk Hava Yolları1.173.745.000
Sasa Polyester1.156.902.066
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası846.713.973
Emlak Konut GMYO752.278.728
Şişe Cam685.352.199
Odaş Elektrik586.151.251
Selçuk Ecza Deposu580.526.452
Ereğli Demir Çelik551.400.718
Zorlu Enerji550.924.294
Yapı ve Kredi Bankası494.714.401
TAV Havalimanları459.795.527
Akbank446.265.202
Pegasus427.310.321
Vakıflar Bankası379.290.379
İpek Doğal Enerji314.289.716

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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