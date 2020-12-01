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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:43:29 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.597.759.274
Türk Hava Yolları3.277.373.651
Kardemir (D)2.278.742.469
Emlak Konut GMYO1.074.751.445
Petkim983.562.751
Şişe Cam973.030.007
Yapı ve Kredi Bankası943.888.064
Pegasus768.248.883
Akbank743.719.644
Tüpraş618.236.930
GSD Holding582.582.327
TAV Havalimanları553.959.427
Vakıflar Bankası500.935.407
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası480.033.146
DO-CO446.883.790
Halkbank431.849.788
İş Bankası (C)414.802.046
ASELSAN407.121.867
Turkcell400.492.483
Doğan Holding390.671.919

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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