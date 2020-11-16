Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.946.971.986
|Garanti Bankası
|3.541.673.489
|Kardemir (D)
|1.786.483.866
|Pegasus
|1.243.320.171
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.137.605.917
|Tüpraş
|981.781.718
|Akbank
|898.929.515
|Şişe Cam
|850.061.471
|Petkim
|789.706.826
|Odaş Elektrik
|681.119.214
|Vakıflar Bankası
|602.708.530
|Turkcell
|579.751.843
|TAV Havalimanları
|549.928.015
|Zorlu Enerji
|531.684.101
|Halkbank
|463.402.175
|Şekerbank
|429.354.725
|Koç Holding
|425.973.913
|ASELSAN
|423.786.408
|İş Bankası (C)
|401.226.081
|Sabancı Holding
|393.386.623
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)