Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|886.805.512
|Türkiye Sigorta
|800.543.017
|Emlak Konut GMYO
|800.376.709
|Türk Hava Yolları
|647.318.942
|Petkim
|636.353.037
|Garanti Bankası
|630.436.688
|Aselsan
|484.392.119
|Tekfen Holding
|277.998.101
|Kardemir (D)
|268.366.701
|İş Fin.Kir.
|244.257.076
|Sasa Polyester
|234.948.107
|Eczacıbaşı İlaç
|223.363.725
|Tüpraş
|220.125.669
|Akbank
|208.127.839
|Turkcell
|205.268.637
|Alkim Kimya
|182.989.615
|Yapı ve Kredi Bank.
|174.407.634
|TAV Havalimanları
|166.053.752
|GSD Holding
|157.224.492
|Pegasus
|148.404.311
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)