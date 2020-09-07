  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:41:25 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 886.805.512
Türkiye Sigorta 800.543.017
Emlak Konut GMYO 800.376.709
Türk Hava Yolları 647.318.942
Petkim 636.353.037
Garanti Bankası 630.436.688
Aselsan 484.392.119
Tekfen Holding 277.998.101
Kardemir (D) 268.366.701
İş Fin.Kir. 244.257.076
Sasa Polyester 234.948.107
Eczacıbaşı İlaç 223.363.725
Tüpraş 220.125.669
Akbank 208.127.839
Turkcell 205.268.637
Alkim Kimya 182.989.615
Yapı ve Kredi Bank. 174.407.634
TAV Havalimanları 166.053.752
GSD Holding 157.224.492
Pegasus 148.404.311


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Banu Avar televizyondaki ahlaksızlığa dikkat çekti! Küresel çetelerin planını açıkladı
Gündem

Banu Avar televizyondaki ahlaksızlığa dikkat çekti! Küresel çetelerin planını açıkladı

Ulusalcı kimliği ile tanınan Banu Avar, Survivor gibi yapımların psikologlar tarafından yapıldığını ve küresel çeteler tarafından yapılıp pa..
Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak
Gündem

Dünyada bir ilk! Erdoğan anlatacak Türkiye düşmanları çıldıracak

Bu yıl 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı koronavirüs nedeniyle sanal ortamda gerçekleşt..
KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki
Gündem

KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) terör örgütü PKK’nın son dönemdeki eleştirilerine sert tepki göstererek, dünyada köleliğin sona erdiğini am..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı