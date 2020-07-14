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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:56:05 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.252.012.688
Trakya Cam 1.590.826.560
Şişe Cam 1.452.324.912
Garanti Bankası 926.366.453
Türk Hava Yolları 864.859.225
Ereğli Demir Çelik 842.530.414
Odaş Elektrik 774.914.197
Karsan Otomotiv 722.240.737
Sasa Polyester 593.135.211
Zorlu Enerji 559.485.493
Şekerbank 539.868.128
Kardemir (D) 471.825.820
Petkim 461.709.010
Vestel 459.159.169
Güneş Sigorta 423.926.160
Torunlar GMYO 419.521.917
Albaraka Türk 419.182.094
T.S.K.B. 419.058.533
Aselsan 415.130.934
Yapı ve Kredi Bank. 400.619.237


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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