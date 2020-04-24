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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

2020-04-24 18:49:57 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 888.485.505
Eczacıbaşı İlaç 645.382.222
Aselsan 608.052.638
Sasa Polyester 493.342.511
Şok Marketler 433.017.191
Güneş Sigorta 432.977.557
Türk Hava Yolları 428.860.817
Petkim 390.638.114
Koza Madencilik 327.768.504
Turkcell 326.463.107
Akbank 286.204.021
Tekfen Holding 252.835.094
Koza Altın 242.464.064
Tüpraş 210.904.197
İpek Doğal Enerji 204.311.075
MLP Sağlık 202.304.673
Türk Telekom 192.781.626
Migros Ticaret 191.466.777
Yapı ve Kredi Bank. 189.267.157
Reysaş GMYO 178.464.776



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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