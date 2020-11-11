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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:52:24 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 10.413.490.955
Türk Hava Yolları 3.681.699.362
Halkbank 2.807.213.494
Kardemir (D) 2.662.442.341
Vakıflar Bankası 2.275.634.876
Akbank 2.117.512.843
Turkcell 1.871.893.213
Şişe Cam 1.707.306.590
ASELSAN 1.575.637.827
Petkim 1.506.655.126
Yapı ve Kredi Bankası 1.492.448.272
Pegasus 1.313.649.808
İş Bankası (C) 1.179.834.311
Tüpraş 1.102.228.401
Odaş Elektrik 1.047.567.359
Koç Holding 927.958.412
Albaraka Türk 922.834.834
Şekerbank 873.129.750
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 747.115.133
Türk Telekom 661.697.759

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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