Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.997.613.874
|Garanti Bankası
|1.808.241.835
|Kardemir (D)
|1.635.875.022
|Odaş Elektrik
|890.045.593
|Şişe Cam
|826.453.431
|Petkim
|744.992.658
|Şekerbank
|698.050.756
|Yapı ve Kredi Bankası
|580.271.027
|Emlak Konut GMYO
|564.204.907
|Eczacıbaşı İlaç
|550.578.529
|Gözde Girişim
|461.670.624
|Turkcell
|432.110.147
|ASELSAN
|429.115.216
|Koç Holding
|412.238.928
|Türk Hava Yolları
|381.918.624
|Doğan Holding
|371.327.495
|Akbank
|356.682.374
|Gübre Fabrikaları
|331.762.098
|Vakıflar Bankası
|315.020.579
|Zorlu Enerji
|292.479.140
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)