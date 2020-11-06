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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:57:25 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.997.613.874
Garanti Bankası 1.808.241.835
Kardemir (D) 1.635.875.022
Odaş Elektrik 890.045.593
Şişe Cam 826.453.431
Petkim 744.992.658
Şekerbank 698.050.756
Yapı ve Kredi Bankası 580.271.027
Emlak Konut GMYO 564.204.907
Eczacıbaşı İlaç 550.578.529
Gözde Girişim 461.670.624
Turkcell 432.110.147
ASELSAN 429.115.216
Koç Holding 412.238.928
Türk Hava Yolları 381.918.624
Doğan Holding 371.327.495
Akbank 356.682.374
Gübre Fabrikaları 331.762.098
Vakıflar Bankası 315.020.579
Zorlu Enerji 292.479.140

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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