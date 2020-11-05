Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.173.648.598
|Şişe Cam
|1.453.525.226
|Emlak Konut GMYO
|1.068.867.158
|Petkim
|1.040.389.997
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|921.833.221
|Şekerbank
|858.475.413
|Gübre Fabrikaları
|805.973.437
|Odaş Elektrik
|805.494.688
|Ege Endüstri
|781.709.440
|Türk Hava Yolları
|705.778.990
|Kardemir (D)
|663.431.241
|Doğan Holding
|638.743.665
|ASELSAN
|559.999.672
|Albaraka Türk
|527.596.409
|Akbank
|503.836.896
|Yapı ve Kredi Bankası
|464.708.588
|Otokar
|403.180.220
|Eczacıbaşı İlaç
|401.861.912
|Halkbank
|350.121.041
|Turkcell
|350.011.389
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)