Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şekerbank
|1.240.640.962
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|998.092.065
|Albaraka Türk
|618.060.438
|ASELSAN
|615.271.684
|Garanti Bankası
|534.564.358
|Şişe Cam
|342.936.172
|Petkim
|308.384.806
|Kardemir (D)
|286.416.617
|Odaş Elektrik
|218.735.391
|Yapı ve Kredi Bankası
|214.031.436
|Türk Hava Yolları
|181.081.805
|Akbank
|162.122.710
|Emlak Konut GMYO
|138.205.834
|Arçelik
|130.592.812
|Eczacıbaşı İlaç
|128.826.806
|Turkcell
|128.232.646
|Kerevitaş Gıda
|123.616.996
|Vakıflar Bankası
|117.660.306
|Zorlu Enerji
|115.337.457
|Doğan Holding
|103.298.665
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)