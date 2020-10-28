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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:36:32 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şekerbank 1.240.640.962
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 998.092.065
Albaraka Türk 618.060.438
ASELSAN 615.271.684
Garanti Bankası 534.564.358
Şişe Cam 342.936.172
Petkim 308.384.806
Kardemir (D) 286.416.617
Odaş Elektrik 218.735.391
Yapı ve Kredi Bankası 214.031.436
Türk Hava Yolları 181.081.805
Akbank 162.122.710
Emlak Konut GMYO 138.205.834
Arçelik 130.592.812
Eczacıbaşı İlaç 128.826.806
Turkcell 128.232.646
Kerevitaş Gıda 123.616.996
Vakıflar Bankası 117.660.306
Zorlu Enerji 115.337.457
Doğan Holding 103.298.665

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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