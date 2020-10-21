Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.501.560.362
|Türkiye Sigorta
|1.307.959.124
|Şişe Cam
|1.102.989.878
|Turkcell
|843.689.961
|Odaş Elektrik
|841.533.299
|T.S.K.B.
|769.829.433
|Kardemir (D)
|731.437.284
|Yapı ve Kredi Bankası
|595.532.966
|Şekerbank
|554.220.151
|Vakıflar Bankası
|511.528.441
|İş Finansal Kiralama
|504.970.448
|Türk Hava Yolları
|500.564.367
|Halkbank
|433.923.570
|Akbank
|430.758.078
|Emlak Konut GMYO
|417.670.393
|Ege Endüstri
|417.438.870
|Petkim
|392.173.776
|İş GMYO
|385.485.255
|ASELSAN
|352.865.176
|Ereğli Demir Çelik
|339.588.560
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)