Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.161.215.360
|Şişe Cam
|1.293.097.622
|Akbank
|1.134.818.778
|Kardemir (D)
|984.278.289
|ASELSAN
|894.627.059
|Yapı ve Kredi Bankası
|798.188.530
|Vakıflar Bankası
|792.476.472
|Turkcell
|646.855.035
|Halkbank
|620.158.886
|İş Bankası (C)
|543.825.938
|Türk Hava Yolları
|499.146.920
|Petkim
|463.066.877
|Sasa Polyester
|456.871.637
|Koç Holding
|419.595.318
|Emlak Konut GMYO
|351.473.323
|Şekerbank
|326.353.846
|Doğan Holding
|320.641.144
|Odaş Elektrik
|276.985.512
|Trakya Cam
|271.347.974
|Tüpraş
|270.441.581
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)