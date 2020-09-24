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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:40:56 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 4.161.215.360
Şişe Cam 1.293.097.622
Akbank 1.134.818.778
Kardemir (D) 984.278.289
ASELSAN 894.627.059
Yapı ve Kredi Bankası 798.188.530
Vakıflar Bankası 792.476.472
Turkcell 646.855.035
Halkbank 620.158.886
İş Bankası (C) 543.825.938
Türk Hava Yolları 499.146.920
Petkim 463.066.877
Sasa Polyester 456.871.637
Koç Holding 419.595.318
Emlak Konut GMYO 351.473.323
Şekerbank 326.353.846
Doğan Holding 320.641.144
Odaş Elektrik 276.985.512
Trakya Cam 271.347.974
Tüpraş 270.441.581

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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