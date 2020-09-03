Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.422.766.030
|Garanti Bankası
|794.327.228
|Şişe Cam
|613.208.524
|Kardemir (D)
|601.144.880
|Türk Hava Yolları
|499.143.493
|Halkbank
|491.522.842
|Emlak Konut GMYO
|410.576.036
|Yapı ve Kredi Bankası
|343.197.340
|Petkim
|338.521.936
|Akbank
|329.815.209
|Türkiye Sigorta
|324.622.520
|Vakıflar Bankası
|324.010.513
|Tüpraş
|289.767.335
|Gübre Fabrikaları
|220.041.838
|Kerevitaş Gıda
|217.641.972
|Ereğli Demir Çelik
|215.868.538
|Zorlu Enerji
|214.622.626
|Türk Telekom
|200.132.193
|Turkcell
|184.294.397
|İş Bankası (C)
|179.869.595
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)