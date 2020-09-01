Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.132.394.316
|ASELSAN
|929.711.310
|Garanti Bankası
|820.320.228
|Petkim
|729.105.801
|Kardemir (D)
|726.914.093
|Emlak Konut GMYO
|496.743.486
|Akbank
|453.050.585
|Türk Hava Yolları
|432.115.638
|Tüpraş
|422.588.061
|Eczacıbaşı İlaç
|383.914.680
|İş Bankası (C)
|357.492.533
|Ereğli Demir Çelik
|335.404.518
|Türkiye Sigorta
|312.626.009
|Zorlu Enerji
|299.798.836
|Bim Mağazalar
|291.265.397
|Sasa Polyester
|288.196.602
|Kerevitaş Gıda
|251.039.170
|Trakya Cam
|249.919.203
|Yapı ve Kredi Bankası
|230.408.773
|İpek Doğal Enerji
|227.028.236
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)