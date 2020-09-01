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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-01 18:41:31 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.132.394.316
ASELSAN 929.711.310
Garanti Bankası 820.320.228
Petkim 729.105.801
Kardemir (D) 726.914.093
Emlak Konut GMYO 496.743.486
Akbank 453.050.585
Türk Hava Yolları 432.115.638
Tüpraş 422.588.061
Eczacıbaşı İlaç 383.914.680
İş Bankası (C) 357.492.533
Ereğli Demir Çelik 335.404.518
Türkiye Sigorta 312.626.009
Zorlu Enerji 299.798.836
Bim Mağazalar 291.265.397
Sasa Polyester 288.196.602
Kerevitaş Gıda 251.039.170
Trakya Cam 249.919.203
Yapı ve Kredi Bankası 230.408.773
İpek Doğal Enerji 227.028.236

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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