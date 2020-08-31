Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.542.596.341
|Emlak Konut GMYO
|794.831.925
|Garanti Bankası
|725.559.999
|Türkiye Sigorta
|645.199.841
|Petkim
|605.415.854
|Türk Hava Yolları
|559.751.347
|ASELSAN
|550.522.793
|Tüpraş
|480.703.919
|Şişe Cam
|477.103.842
|Bim Mağazalar
|397.307.768
|Akbank
|361.177.870
|Zorlu Enerji
|357.169.199
|Turkcell
|330.942.227
|TAV Havalimanları
|320.723.667
|Gözde Girişim
|307.172.016
|Sasa Polyester
|286.696.947
|Ereğli Demir Çelik
|269.899.502
|Koç Holding
|259.588.722
|Yapı ve Kredi Bankası
|257.249.488
|Global Yatırım Holding
|213.727.775
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)