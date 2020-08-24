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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:45:20 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 3.328.562.705
Güneş Sigorta 1.638.034.169
Tüpraş 1.632.384.095
Garanti Bankası 713.605.655
Emlak Konut GMYO 655.875.527
Zorlu Enerji 496.922.829
Tekfen Holding 472.857.798
İş Finansal Kiralama 471.871.683
Kardemir (D) 470.616.973
Şişe Cam 440.533.766
Türk Hava Yolları 375.087.350
Sasa Polyester 350.512.215
ASELSAN 341.508.828
Akbank 315.580.210
Turkcell 303.024.413
Koç Holding 294.966.147
Bim Mağazalar 258.551.228
Ereğli Demir Çelik 240.970.070
Vakıflar Bankası 227.370.268
İpek Doğal Enerji 217.005.099

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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