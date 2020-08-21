Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|6.772.597.137
|Tüpraş
|4.918.704.209
|Garanti Bankası
|1.818.139.737
|Akbank
|1.086.201.397
|Vakıflar Bankası
|1.005.844.846
|Zorlu Enerji
|950.053.331
|Şişe Cam
|873.956.255
|Tekfen Holding
|855.944.976
|Emlak Konut GMYO
|829.956.194
|Halkbank
|769.620.496
|Yapı ve Kredi Bankası
|714.737.700
|İpek Doğal Enerji
|709.679.060
|Türk Hava Yolları
|687.130.531
|Kardemir (D)
|598.076.266
|Koç Holding
|555.215.342
|ASELSAN
|553.535.158
|Sasa Polyester
|458.147.816
|İş Bankası (C)
|422.784.183
|Güneş Sigorta
|374.362.597
|İş Finansal Kiralama
|370.195.332
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)