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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:52:50 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 6.772.597.137
Tüpraş 4.918.704.209
Garanti Bankası 1.818.139.737
Akbank 1.086.201.397
Vakıflar Bankası 1.005.844.846
Zorlu Enerji 950.053.331
Şişe Cam 873.956.255
Tekfen Holding 855.944.976
Emlak Konut GMYO 829.956.194
Halkbank 769.620.496
Yapı ve Kredi Bankası 714.737.700
İpek Doğal Enerji 709.679.060
Türk Hava Yolları 687.130.531
Kardemir (D) 598.076.266
Koç Holding 555.215.342
ASELSAN 553.535.158
Sasa Polyester 458.147.816
İş Bankası (C) 422.784.183
Güneş Sigorta 374.362.597
İş Finansal Kiralama 370.195.332

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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