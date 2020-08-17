  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-17 18:55:30 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.119.986.512
ASELSAN 792.299.352
Kardemir (D) 772.424.967
Emlak Konut GMYO 743.369.542
Tüpraş 700.193.956
Petkim 613.815.975
Güneş Sigorta 469.922.413
Akbank 446.371.777
Şişe Cam 380.402.740
Yapı ve Kredi Bankası 356.360.133
GSD Holding 344.853.706
Türk Hava Yolları 331.937.381
Karsan Otomotiv 328.520.287
Türk Telekom 324.983.322
Turkcell 274.367.027
Vakıflar Bankası 226.855.367
Halkbank 217.671.526
Koç Holding 202.200.154
Ereğli Demir Çelik 198.589.032
İpek Doğal Enerji 196.771.779

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram
Dünya

Filistin Müftüsü'nden Mescid-i Aksa fetvası: Bu kanalla haram

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, terör devleti İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşması doğrultusunda Mescid-i Aksa'ya yapı..
Lübnan’daki patlamayı aylar öncesinden bilen Haluk Özdil’den yeni uyarı: O ülkeye dikkat
Gündem

Lübnan’daki patlamayı aylar öncesinden bilen Haluk Özdil’den yeni uyarı: O ülkeye dikkat

Yazar Haluk Özdil, Lübnan'daki patlamayı önceden tahmin etmesinin ardından yeni uyarıyı Venezuela için yaptı.
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı