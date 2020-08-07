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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:04:30 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 3.132.370.814
ASELSAN 1.695.900.833
Garanti Bankası 1.455.157.486
Şişe Cam 1.268.376.254
Güneş Sigorta 995.735.567
Akbank 898.070.398
Türk Hava Yolları 715.772.430
Kardemir (D) 694.030.161
Ereğli Demir Çelik 627.865.899
Vakıflar Bankası 627.209.621
Bim Mağazalar 549.488.829
Odaş Elektrik 509.552.710
Trakya Cam 488.381.900
Turkcell 476.433.877
Yapı ve Kredi Bankası 471.333.422
Karsan Otomotiv 457.098.376
Sasa Polyester 434.989.903
Tüpraş 419.248.574
Arçelik 416.867.201
Koza Altın 380.541.541

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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