Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.424.679.256
|Garanti Bankası
|1.536.053.531
|Şişe Cam
|1.212.959.607
|ASELSAN
|1.127.802.903
|Akbank
|1.097.477.261
|Güneş Sigorta
|914.777.005
|Trakya Cam
|833.299.316
|Eczacıbaşı İlaç
|746.896.143
|Odaş Elektrik
|614.558.344
|Türk Hava Yolları
|606.210.299
|Yapı ve Kredi Bankası
|505.126.736
|Kardemir (D)
|502.273.671
|Turkcell
|482.783.395
|Koza Altın
|463.070.609
|Bim Mağazalar
|461.201.645
|Arçelik
|457.224.201
|Deva Holding
|453.163.886
|Ereğli Demir Çelik
|400.353.009
|Vakıflar Bankası
|362.810.872
|Tüpraş
|339.964.009
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)