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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:37:40 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.424.679.256
Garanti Bankası 1.536.053.531
Şişe Cam 1.212.959.607
ASELSAN 1.127.802.903
Akbank 1.097.477.261
Güneş Sigorta 914.777.005
Trakya Cam 833.299.316
Eczacıbaşı İlaç 746.896.143
Odaş Elektrik 614.558.344
Türk Hava Yolları 606.210.299
Yapı ve Kredi Bankası 505.126.736
Kardemir (D) 502.273.671
Turkcell 482.783.395
Koza Altın 463.070.609
Bim Mağazalar 461.201.645
Arçelik 457.224.201
Deva Holding 453.163.886
Ereğli Demir Çelik 400.353.009
Vakıflar Bankası 362.810.872
Tüpraş 339.964.009

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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