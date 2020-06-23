  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:47:05 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 1.322.834.887
Karsan Otomotiv 1.196.153.844
Petkim 1.068.176.793
Garanti Bankası 915.404.783
Türk Hava Yolları 763.707.170
Emlak Konut GMYO 706.744.747
Tüpraş 692.874.751
Turkcell 684.687.044
Odaş Elektrik 679.753.439
Şekerbank 668.815.715
Vakıflar Bankası 657.313.390
Halkbank 655.226.055
Eczacıbaşı İlaç 647.452.874
İş Finansal Kiralama 623.598.960
ASELSAN 601.900.458
Güneş Sigorta 585.466.931
Bizim Mağazaları 571.440.815
Gübre Fabrikaları 522.708.143
Şişe Cam 516.775.884
Soda Sanayii 510.855.005

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı