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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:42:01 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.355.298.465
Garanti Bankası 1.017.804.564
ASELSAN 998.475.568
Petkim 835.053.665
Şok Marketler 632.780.438
Türk Hava Yolları 514.949.821
Sasa Polyester 503.597.251
Kardemir (D) 498.066.310
T.S.K.B. 477.479.201
Güneş Sigorta 418.531.754
Bizim Mağazaları 414.334.739
Odaş Elektrik 408.327.482
Akbank 405.447.783
Tekfen Holding 367.057.114
Yapı ve Kredi Bankası 309.022.552
Koza Madencilik 286.805.163
Tüpraş 262.330.978
Ereğli Demir Çelik 232.499.253
Koza Altın 228.710.689
Karsan Otomotiv 219.655.266

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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