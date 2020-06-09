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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:42:06 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.545.806.761
Garanti Bankası 978.330.313
Türk Hava Yolları 535.026.882
ASELSAN 483.696.273
Karsan Otomotiv 434.720.808
Bizim Mağazaları 421.011.533
Şok Marketler 397.654.218
Petkim 337.558.033
Akbank 310.866.343
Yapı ve Kredi Bankası 278.249.478
Tüpraş 275.706.600
İpek Doğal Enerji 230.365.571
Kardemir (D) 228.758.506
Hektaş 222.089.154
Koza Madencilik 220.554.792
Bim Mağazalar 216.270.279
Vakıflar Bankası 203.783.110
Halkbank 202.005.418
Arçelik 198.422.983
Güneş Sigorta 198.137.634

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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