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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:42:05 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.376.876.480
Emlak Konut GMYO 1.082.315.414
Türk Hava Yolları 751.444.229
ASELSAN 696.770.601
Petkim 596.375.372
Tüpraş 531.247.405
Akbank 456.807.276
Kardemir (D) 331.653.428
Bizim Mağazaları 304.472.105
Ereğli Demir Çelik 298.160.838
Arçelik 247.158.199
Vakıflar Bankası 241.447.975
Halkbank 239.901.085
Yapı ve Kredi Bankası 227.638.055
Tekfen Holding 227.400.589
Bim Mağazalar 219.570.089
Karsan Otomotiv 190.289.972
Güneş Sigorta 185.563.592
İş Bankası (C) 184.774.259
Pegasus 182.082.066

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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