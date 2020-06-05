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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:52:20 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.583.987.246
Türk Hava Yolları 934.027.270
Tüpraş 600.389.212
Petkim 462.163.814
ASELSAN 461.372.733
Bim Mağazalar 441.543.192
Akbank 431.731.691
Ereğli Demir Çelik 366.818.952
MLP Sağlık 315.891.206
Turkcell 291.316.558
Emlak Konut GMYO 283.815.710
Yapı ve Kredi Bankası 249.084.656
Halkbank 189.961.785
Vakıflar Bankası 182.363.232
İş Bankası (C) 177.873.303
Türk Telekom 172.091.199
Gübre Fabrikaları 168.052.630
Koç Holding 160.119.417
Arçelik 156.363.005
Pegasus 153.156.810

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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