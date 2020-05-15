  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri kıssası
için kalan
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:07:17 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 732.881.910
Bim Mağazalar 603.669.887
Eczacıbaşı İlaç 573.995.572
Garanti Bankası 500.923.551
Koza Madencilik 420.028.937
Alkim Kimya 413.877.752
İş Finansal Kiralama 402.797.383
Sasa Polyester 391.887.420
Türk Hava Yolları 345.323.692
Pegasus 323.314.882
Halkbank 295.253.228
Karsan Otomotiv 288.342.411
Akbank 279.726.599
Kardemir (D) 253.568.870
Yapı ve Kredi Bankası 218.727.514
Türk Telekom 215.597.191
Tümosan Motor ve Traktör 201.689.614
İpek Doğal Enerji 200.681.652
Migros Ticaret 198.982.365
Vakıflar Bankası 190.233.223

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı