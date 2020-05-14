  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:58:53 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.702.473.285
Eczacıbaşı İlaç 1.297.754.954
Garanti Bankası 839.631.584
Sasa Polyester 475.702.208
Selçuk Ecza Deposu 474.385.777
Kardemir (D) 458.939.474
Alkim Kimya 407.976.900
Koza Madencilik 381.545.472
Akbank 379.833.726
İpek Doğal Enerji 372.708.197
Bim Mağazalar 353.165.944
Türk Hava Yolları 350.953.096
Türk Telekom 331.419.980
İş Finansal Kiralama 329.314.072
Migros Ticaret 292.445.985
Gübre Fabrikaları 284.291.441
Yapı ve Kredi Bankası 263.040.601
Eczacıbaşı Yatırım 223.944.039
Koza Altın 219.465.773
Reysaş GMYO 214.236.182

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı