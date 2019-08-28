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Borsada ilk yarıda en fazla hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı arttı

Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı, 2019 yılının ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 235,15 arttı-Geçen yılın ilk yarısında 135 milyon 528 bin 951 lira zarar eden elektrik sektörüne dahil şirketler, bu yılın aynı döneminde 98 milyon 867 bin 775 lira kar elde etti

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:04
Borsada ilk yarıda en fazla hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı arttı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsada, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı artış kaydetti.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında hizmetler sektörüne dahil şirketlerin karı, 2019 yılının ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 235,15 arttı. Hizmetler sektörüne dahil şirketlerin geçen yılın ilk yarısında 1 milyar 73 milyon 719 bin 252 lira olan karı, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 598 milyon 585 bin 937 liraya yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısında 1 milyar 41 milyon 109 bin 356 lira kar elde eden teknoloji sektörüne dahil şirketlerin karı ise yüzde 30,44 artışla bu yılın aynı döneminde 1 milyar 358 milyon 59 bin 715 liraya ulaştı. Söz konusu dönemde sanayi şirketlerinin ve mali sektöre dahil şirketlerin karı azaldı.

Geçen yılın ilk altı ayında 14 milyar 339 milyon 590 bin 231 lira kar elde eden sanayi şirketlerinin karı, bu yılın ilk altı ayında yüzde 7,56 azalarak 13 milyar 255 milyon 496 bin 104 liraya geriledi. Mali sektöre dahil şirketlerin karı ise yüzde 24,38 gerileyerek 30 milyar 441 milyon 244 bin 354 liradan 23 milyar 18 milyon 776 bin 567 liraya indi.


-Alt sektör endekslerinde en fazla iletişim şirketlerinin karı arttı


Alt sektör endekslerine bakıldığında en fazla iletişim şirketlerinin karı arttı. İletişim sektörüne dahil şirketlerin karı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1461,92 artış kaydetti. İletişim sektörünü yüzde 386,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, yüzde 283,97 ile inşaat, yüzde 203,12 ile KOBİ sanayi, yüzde 127,83 ile tekstil deri, yüzde 121,36 ile gıda içecek, yüzde 60 ile madencilik, yüzde 40,19 ile sigorta, yüzde 20,79 ile metal eşya, makina sektörleri takip etti.

Alt sektör endekslerinde karı en fazla azalan ise gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri oldu. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin karı yüzde 81,04 azaldı. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerini yüzde 74,71 ile bilişim, yüzde 72,26 ile ticaret, yüzde 67,35 ile taş,toprak, yüzde 33,14 ile finansal, kiralama,faktoring, yüzde 24,39 ile bankacılık, yüzde 21,40 ile metal ana, yüzde 20,14 ile holding ve yatırım, yüzde 15,76 ile kimya,petrol,plastik sektörleri izledi.

Hem geçen yılın hem de bu yılın ilk yarısında zarar eden turizm şirketlerinin zararı ise yüzde 61,54 azaldı. Elektrik sektörüne dahil şirketler zarardan kara dönerken, orman,kağıt,basım ve ulaştırma sektörüne dahil şirketler kardan zarara döndü. Geçen yılın ilk yarısında 135 milyon 528 bin 951 lira zarar eden elektrik sektörüne dahil şirketler, bu yılın aynı döneminde 98 milyon 867 bin 775 lira kar elde etti.

Geçen yılın ilk yarısında 135 milyon 528 bin 951 lira zarar açıklayan elektrik sektörüne dahil şirketler bu yılın aynı döneminde 98 milyon 867 bin 775 lira kar elde etti. Orman,kağıt basım şirketleri 374 milyon 292 bin 773 lira kardan 59 milyon 400 bin 33 lira zarara, ulaştırma şirketleri 167 milyon 550 bin 102 lira kardan 947 milyon 471 bin 749 lira zarara döndü.

Borsa İstanbul'da sektör bazında incelendiğinde, şirketlerin 2018 ve 2019 ilk yarı kar/zarar durumu şöyle:

Ana sektörendeksine dahil şirketler2019 ilk yarı kar/zarar2018 ilk yarı kar/zararKar/zarar değişim (yüzde)
BIST hizmetler endeksine dahil şirketler3.598.585.9371.073.719.252235,15
BIST teknoloji endeksine dahil şirketler1.358.059.7151.041.109.35630,44
BIST sanayi endeksine dahilşirketler 13.255.496.10414.339.590.231-7,56
BIST mali endekse dahil şirketler23.018.776.56730.441.244.354-24,38



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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:04
  1. Borsa
  2. sektör endeksleri

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