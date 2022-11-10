Borsada hareketlilik: Yabancılar hissede alıma yöneldi

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 4 Kasım haftasında 38,1 milyon dolar hisse alışı yaptılar.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 8,2 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları 2,6 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi olmadı. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 5,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 22 milyar 173,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 246,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 285,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 402,7 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 110,8 milyon dolar seviyesinde açıklandı.