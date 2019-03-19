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Borsada günün ilk yarısı

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

19 Mart 2019 Salı 13:34
Borsada günün ilk yarısı

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)51.000,00-19,5111,11
İş Bankası (B)4.250,003,0038,88
İş Bankası (C)6,48-1,5243,05
İş Bankası (Kur.)78.700,10 61,93
İş Fin.Kir.5,77-19,8624,62
İş Girişim3,06-1,2950,00
İş GMYO1,030,98-4,63
İş Y. Men. Değ.2,46-0,4019,42
İş Yat. Ort.1,020,0012,09
İşbir Holding185,402,8934,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,390,00-53,57
İttifak Holding3,581,4215,48
İz Hayvancılık Tarım3,75-0,53-43,10
İzmir Demir Çelik1,830,0010,24
İzmir Fırça1,90-0,52-8,21
İzocam22,08-0,093,08
Jantsa Jant Sanayi27,56-0,43-0,86
Kafein Yazılım7,740,2611,21
Kapital Yat. Holding2,271,79-20,91
Kaplamin3,510,29-2,50
Kardemir (A)2,541,2039,56
Kardemir (B)2,551,5939,34
Kardemir (D)2,733,0225,23
Karel Elektronik8,202,5096,64
Karsan Otomotiv1,58-0,6323,44
Karsu Tekstil1,4012,0012,00
Karsusan Su Ürünleri San.3,451,47-6,76
Kartonsan363,80-0,1111,49
Katmerciler Ekipman6,441,109,71
Kent Gıda125,901,455,80
Kerevitaş Gıda1,721,78-4,44
Kervansaray Yat. Holding0,290,00-17,14
Kiler GMYO2,533,6944,57
Klimasan Klima6,712,4469,44
Koç Holding18,12-0,4427,61
Konfrut Gıda24,701,313,43
Konya Çimento212,30-1,1619,27
Kordsa Teknik Tekstil11,224,8614,72
Koza Altın45,74-2,51-10,84
Koza Madencilik6,02-2,27-16,62
Körfez GMYO1,28-1,544,92
Kristal Kola0,950,00-9,52
Kron Telekomünikasyon9,08-0,444,37
Kuştur Kuşadası Turizm17,15 7,19
Kuyumcukent Gayrimenkul1,82-1,6261,06
Kütahya Porselen4,832,776,15
Lider Faktoring2,470,009,78
Link Bilgisayar11,000,0932,21
Logo Yazılım42,00-0,7154,75
Lokman Hekim Sağlık5,10-0,3913,33
Lüks Kadife5,00-1,383,09
Makina Takım1,564,701,30
Mardin Çimento3,49-0,297,06
Marka Yatırım Holding0,650,004,84
Marmaris Altınyunus17,24-0,06-1,82
Marshall25,303,100,32
Martı GMYO0,701,457,69
Martı Otel0,611,675,17
Mavi Giyim42,402,1731,60
Mazhar Zorlu Holding3,541,14-7,09
Mega Polietilen2,37-1,2516,18
Menderes Tekstil0,781,308,33
Mensa0,26-3,7085,71
Merit Turizm7,92 32,22
Merko Gıda0,671,52-33,66
Metal Gayrimenkul0,990,0013,79
Metemtur Otelcilik1,111,835,71
Metro Holding0,79-1,253,95
Metro Petrol ve Tesisleri1,270,0015,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,370,7416,10
Migros Ticaret15,60-0,194,70
Milpa1,511,345,64
Mistral GMYO1,23-0,81-19,61
MLP Sağlık13,070,4622,15
MMC San. Ve Tic. Yat.1,031,98-6,36
Mondi Tire Kutsan2,201,3818,28
Net Holding1,85-0,54-5,61
Netaş Telekom.8,164,0826,32
Niğbaş Niğde Beton5,75-0,6943,75
Nuh Çimento7,14-0,56-7,75
Nurol GMYO2,253,697,14
Odaş Elektrik1,660,0017,89
Olmuksan-IP3,98-0,7518,10
Orge Enerji Elektrik3,711,3718,91
Orma Orman Mahsulleri1,020,00-15,00
Osmanlı Menkul1,570,00-8,72
Ostim Endüstriyel Yat1,170,868,33
Otokar117,80-0,7633,48
Oyak Yat. Ort.1,210,00-25,77
Oylum Sınai Yatırımlar1,05-0,942,94
Özak GMYO2,351,2911,37
Özbal Çelik Boru1,23-0,81-10,87
Özderici GMYO0,922,22-60,85
Özerden Plastik2,92-0,6816,80
Panora GMYO4,270,7112,97
Park Elek.Madencilik2,630,009,13
Parsan10,400,3918,72
Pegasus31,24-0,8936,30
Peker GMYO4,46-8,98-45,77
Penguen Gıda2,263,20109,26
Pera GMYO0,56-1,75-27,27
Pergamon Dış Ticaret9,99-0,1011,62
Petkim5,011,21-0,60
Petrokent Turizm66,80-1,18-2,77
Pınar Et Ve Un7,101,7238,67
Pınar Su1,410,0012,80
Pınar Süt7,38-0,2711,48
Plastikkart2,90-3,017,41
Polisan Holding7,21-1,3715,36
Politeknik Metal34,360,88-2,02
Prizma Press Matbaacılık1,674,377,74
QNB Finans Fin. Kir.5,18 -23,82
QNB Finansbank7,210,00-19,98
Ral Yatırım Holding3,400,0084,78
Ray Sigorta2,45-4,3076,26
Reysaş GMYO1,00-0,9944,93
Reysaş Lojistik0,770,004,05
Rhea Girişim0,70-2,786,06
Rodrigo Tekstil2,373,4924,74
Royal Halı1,460,0047,47
RTA Laboratuvarları1,60-0,62-8,05
Sabancı Holding8,71-1,1415,82
Safkar Ege Soğutmacılık2,30-0,8617,35
Salix Yatırım Holding2,040,99-47,01
Sanel Mühendislik2,28-1,304,59
Sanifoam Sünger1,68-2,8934,40
Sanko Pazarlama2,220,45-3,90
Saray Matbaacılık1,070,007,00
Sarkuysan3,41-0,290,00
Sasa Polyester8,800,807,45
Say Reklamcılık1,0214,618,51
Sekuro Plastik3,201,278,11
Selçuk Ecza Deposu4,02-0,2544,09
Selçuk Gıda1,29-0,77-3,01
Senkron Güvenlik3,19-1,24219,00
Serve Film Prodüksiyon2,453,8125,64
Servet GMYO4,62-3,75-1,70
Seyitler Kimya3,960,002,86
Silverline Endüstri1,373,012,24
Sinpaş GMYO0,425,0013,51
Soda Sanayii7,951,1511,97
Sodaş Sodyum Sanayii7,21 14,44
Söktaş1,62-1,2227,56
Sönmez Filament3,440,0010,26
Sönmez Pamuklu3,310,616,09
Sumaş Suni Tahta7,792,3711,29
Şeker Fin. Kir.3,03-0,987,45
Şekerbank1,26-0,7914,55
Şişe Cam6,40-0,6212,87
Şok Marketler9,221,32-14,23
T. Halk Bankası7,56-0,137,69
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,681,81-15,43
T.S.K.B.0,902,2711,11
T.Tuborg10,140,107,53
Taç Tarım Ürünleri3,75-0,27-25,89
Tat Gıda4,771,2724,87
TAV Havalimanları25,94-0,088,44
Taze Kuru Gıda6,230,65-8,38
Tek-Art Turizm0,781,30-8,24
Tekfen Holding26,165,1426,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,930,34-1,35
Temapol Polimer Plastik3,01-0,66-1,63
TGS Dış Ticaret2,782,5818,30
Tofaş Oto. Fab.19,32-1,7324,55
Torunlar GMYO2,271,3450,33
Trabzon Liman9,740,5216,09
Trabzonspor Sportif0,991,02-28,06
Trakya Cam3,921,2929,37
Trend GMYO1,350,006,30
TSKB GMYO0,800,00-2,44
Tuğçelik2,480,8116,43
Tukaş4,190,24152,41
Turcas Petrol1,540,659,22
Turkcell13,370,459,86
Tümosan Motor ve Traktör4,940,829,78
Tüpraş150,301,0128,79
Türk Hava Yolları14,131,15-12,29
Türk Prysmian Kablo2,140,9421,59
Türk Telekom5,400,7538,46
Türk Traktör34,181,42-2,06
Türker Proje Gayrimenkul27,88-0,14-13,25
Ufuk Yatırım1,08 -5,26
Ulaşlar Turizm Yat.1,517,0932,46
Ulusoy Elektrik17,581,6210,15
Ulusoy Un Sanayi2,560,0023,08
Umpaş Holding0,41 -25,45
Uşak Seramik1,160,004,50
Utopya Turizm6,500,0058,54
Uzertaş Boya1,08-9,2480,00
Ülker Bisküvi19,630,0033,81
Ünye Çimento3,29-0,30-5,19
Vakıf Fin. Kir.1,63-0,61-8,43
Vakıf GMYO2,160,478,54
Vakıf Yat. Ort.1,130,89-25,66
Vakıflar Bankası5,52-1,7841,54
Vakko Tekstil3,00-0,339,49
Vanet Gıda1,541,3218,46
Verusa Holding20,400,6922,89
Verusaturk Girisim3,230,62-2,42
Vestel12,804,75130,63
Vestel Beyaz Eşya19,281,0060,40
Viking Kağıt1,121,821,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,660,61-3,49
Yapı ve Kredi Bank.2,31-2,1244,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,54-2,31-8,96
Yataş5,550,3624,16
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,90-1,10-4,26
Yeni Gimat GMYO8,92-0,7811,08
Yeşil GMYO0,28-3,453,70
Yeşil Yapı0,280,007,69
Yeşil Yatırım Holding9,200,55-4,47
Yibitaş İnşaat Malzeme2.002,00 -8,96
Yonga Mobilya6,450,78-2,27
Yünsa5,34-1,1122,48
Zorlu Enerji1,450,6917,89

 

 

 

 

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:34
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