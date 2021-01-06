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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:41:14 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00
7,10
İş Bankası (B)40.659,801,400,39
İş Bankası (C)6,90-0,14-1,43
İş Bankası (Kur.)380.000,000,000,00
İş Fin.Kir.3,960,762,59
İş Girişim19,24-0,161,53
İş GMYO2,62-2,603,15
İş Y. Men. Değ.17,861,711,13
İş Yat. Ort.3,742,196,25
İşbir Holding3.045,003,7511,13
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,141,790,00
İttifak Holding2,210,45-0,90
İz Hayvancılık Tarım16,80-1,18-6,67
İzmir Demir Çelik10,700,66-0,65
İzmir Fırça5,49-1,96-1,26
Jantsa Jant Sanayi433,007,9330,54
Kafein Yazılım21,362,20-0,09
Kaplamin35,300,284,44
Kardemir (A)6,210,654,37
Kardemir (B)5,501,294,36
Kardemir (D)5,931,192,60
Karel Elektronik23,804,203,21
Karsan Otomotiv3,59-0,2810,46
Karsu Tekstil7,52-0,27-12,05
Kartonsan89,75-2,34-6,07
Katmerciler Ekipman3,200,633,90
Kent Gıda370,00-0,544,05
Kerevitaş Gıda6,701,211,82
Kervan Gıda13,200,46-0,15
Kervansaray Yat. Holding1,280,791,59
Kiler GMYO2,540,001,20
Klimasan Klima16,930,53-0,24
Koç Holding21,12-0,090,00
Konfrut Gıda16,80-0,30-0,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji27,801,8317,40
Konya Çimento1.109,000,18-1,86
Kordsa Teknik Tekstil15,461,58-0,58
Koza Altın105,800,009,41
Koza Madencilik15,76-0,691,74
Körfez GMYO6,410,0010,52
Kristal Kola3,640,00-7,14
Kron Telekomünikasyon39,224,486,46
Kuştur Kuşadası Turizm155,00-0,45-1,46
Kuyumcukent Gayrimenkul2,320,430,87
Kütahya Porselen53,201,335,45
Lider Faktoring3,361,51-1,47
Link Bilgisayar32,24-5,591,15
Logo Yazılım127,000,711,20
Lokman Hekim Sağlık11,733,359,09
Lüks Kadife27,78-0,14-3,88
Makina Takım3,430,290,59
Marka Yatırım Holding7,42-1,4615,40
Marmaris Altınyunus136,901,8623,22
Marshall304,800,33-0,62
Martı GMYO2,841,073,27
Martı Otel2,130,950,00
Mavi Giyim52,050,39-0,29
Mazhar Zorlu Holding31,040,00-1,40
Mega Polietilen7,412,07-3,26
Menderes Tekstil3,080,33-0,32
Merit Turizm85,004,941,55
Merko Gıda8,01-2,32-7,29
Metemtur Otelcilik23,007,384,07
Metro Holding2,110,961,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,911,040,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,370,851,72
Migros Ticaret44,420,773,79
Milpa4,651,091,09
Mistral GMYO5,402,8614,65
MLP Sağlık20,241,201,86
MMC San. Ve Tic. Yat.4,880,006,09
Mondi Tire Kutsan8,00-0,625,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,921,28-2,02
Net Holding3,360,00-2,04
Netaş Telekom.27,241,04-2,99
Niğbaş Niğde Beton51,05-7,18-1,83
Nuh Çimento50,750,693,07
Nurol GMYO7,46-1,322,33
Odaş Elektrik3,970,761,79
Olmuksan-IP9,72-10,00-17,97
Orge Enerji Elektrik8,193,6710,98
Orma Orman Mahsulleri18,819,9427,79
Osmanlı Menkul31,300,190,97
Ostim Endüstriyel Yat4,001,27-1,96
Otokar375,802,9618,03
Oyak Çimento8,950,221,94
Oyak Yat. Ort.9,2410,0032,95
Oylum Sınai Yatırımlar4,991,225,94
Özak GMYO5,150,590,98
Özbal Çelik Boru6,510,93-0,61
Özderici GMYO2,230,000,45
Özerden Plastik8,52-0,35-5,33
Pamukova Elektrik21,000,00-1,50
Panora GMYO6,271,291,29
Papilon Savunma21,800,28-4,22
Park Elek.Madencilik5,360,75-0,19
Parsan25,06-0,403,13
Pegasus71,400,99-4,29
Peker GMYO2,630,380,77
Penguen Gıda5,412,467,13
Pera GMYO2,240,901,82
Pergamon Dış Ticaret26,229,9833,03
Petkim5,22-1,144,82
Petrokent Turizm869,00-1,19-4,13
Pınar Et Ve Un22,960,53-1,37
Pınar Su8,30-1,0711,71
Pınar Süt23,081,230,00
Plastikkart14,572,250,83
Polisan Holding3,860,260,00
Politeknik Metal402,000,50-1,47
Prizma Press Matbaacılık5,500,730,36
QNB Finans Fin. Kir.123,000,00-1,84
QNB Finansbank69,001,02-1,92
Ral Yatırım Holding4,391,62-1,13
Ray Sigorta14,850,34-3,88
Reysaş GMYO5,480,550,55
Reysaş Lojistik9,010,22-2,49
Rhea Girişim3,45-2,54-7,26
Rodrigo Tekstil12,92-0,62-5,76
Royal Halı3,492,051,45
RTA Laboratuvarları30,28-2,130,00
Sabancı Holding11,49-0,520,26
Safkar Ege Soğutmacılık10,570,38-2,85
Sanel Mühendislik3,592,284,97
Sanifoam Sünger15,400,0013,24
Sanko Pazarlama9,130,11-2,77
Saray Matbaacılık9,36-0,536,73
Sarkuysan9,103,642,94
Sasa Polyester20,560,691,68
Say Yenilenebilir Enerji8,781,153,17
Sekuro Plastik17,999,9628,87
Selçuk Ecza Deposu13,401,75-1,83
Selçuk Gıda4,85-1,02-2,61
Senkron Güvenlik34,929,9532,98
Serve Film Prodüksiyon15,301,73-4,37
Servet GMYO99,509,0426,91
Seyitler Kimya29,509,3417,57
Silverline Endüstri8,675,090,81
Sinpaş GMYO4,210,720,72
Smartiks Yazılım8,68-1,14-2,03
Sodaş Sodyum Sanayii28,000,164,97
Söktaş5,080,99-0,20
Sönmez Filament71,500,281,85
Sönmez Pamuklu25,000,004,17
Sumaş Suni Tahta68,109,9332,88
Şeker Fin. Kir.6,90-2,957,81
Şekerbank1,552,652,65
Şişe Cam7,300,27-0,14
Şok Marketler13,240,304,91
T. Halk Bankası5,600,540,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,060,00-6,44
T.S.K.B.1,791,130,56
T.Tuborg17,550,00-2,88
Taç Tarım Ürünleri10,601,050,66
Tat Gıda12,440,574,89
TAV Havalimanları20,84-0,76-2,16
Taze Kuru Gıda255,005,1517,89
Tek-Art Turizm2,20-0,458,91
Tekfen Holding17,88-1,819,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,765,37-0,16
Temapol Polimer Plastik11,08-0,09-3,65
TGS Dış Ticaret16,909,9532,97
Tofaş Oto. Fab.34,84-0,232,71
Torunlar GMYO4,010,252,82
Trabzon Liman33,00-0,302,74
Trabzonspor Sportif2,471,651,23
Trend GMYO12,00-1,32-4,53
TSKB GMYO5,520,55-4,00
Tuğçelik7,851,42-2,85
Tukaş9,580,52-1,14
Turcas Petrol4,962,482,27
Turkcell16,862,184,72
Tümosan Motor ve Traktör13,990,87-0,57
Tüpraş112,301,173,98
Türk Hava Yolları12,730,87-1,39
Türk Prysmian Kablo12,350,082,07
Türk Telekom8,780,002,81
Türk Traktör193,703,366,02
Türker Proje Gayrimenkul124,50-4,0110,27
Türkiye Sigorta7,08-0,567,27
Ufuk Yatırım14,000,724,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,090,00-3,54
Ulusoy Elektrik50,70-1,17-1,27
Ulusoy Un Sanayi12,292,936,87
Umpaş Holding3,469,8432,57
Uşak Seramik2,400,842,56
Utopya Turizm41,803,417,73
Uzertaş Boya62,00-0,329,54
Ülker Bisküvi23,000,00-0,61
Vakıf Fin. Kir.4,47-2,834,93
Vakıf GMYO3,660,551,10
Vakıf Yat. Ort.7,530,802,31
Vakıflar Bankası4,780,841,49
Vakko Tekstil6,510,77-0,15
Vanet Gıda7,12-0,56-7,89
Verusa Holding42,520,19-5,72
Verusaturk Girisim12,380,90-5,35
Vestel21,482,871,99
Vestel Beyaz Eşya39,722,06-2,84
Viking Kağıt7,80-1,76-13,33
Yapı Kredi Koray GMYO4,410,00-0,90
Yapı ve Kredi Bank.3,070,66-0,32
Yaprak Süt ve Besi Çift.61,25-8,03-15,40
Yataş14,260,28-1,31
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş4,692,186,59
Yeni Gimat GMYO13,050,084,99
Yeşil GMYO1,541,9911,59
Yeşil Yapı1,992,058,15
Yeşil Yatırım Holding122,507,2728,47
Yibitaş İnşaat Malzeme14.698,900,00-5,78
Yonga Mobilya29,465,21-1,80
Yükselen Çelik7,831,033,71
Yünsa14,842,201,23
Zorlu Enerji2,871,063,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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