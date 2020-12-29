  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:40:35 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)225.900,00-10,0036,22
İş Bankası (B)40.850,10
35,35
İş Bankası (C)6,820,006,40
İş Bankası (Kur.)350.000,00
66,67
İş Fin.Kir.3,83-0,520,79
İş Girişim20,000,30426,32
İş GMYO2,33-1,2732,39
İş Y. Men. Değ.17,42-2,41332,61
İş Yat. Ort.3,25-0,61101,70
İşbir Holding2.750,00-0,54539,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,150,0085,48
İttifak Holding2,30-0,4376,40
İz Hayvancılık Tarım18,10-3,10591,77
İzmir Demir Çelik10,781,7031,62
İzmir Fırça5,180,00187,78
Jantsa Jant Sanayi332,504,59525,14
Kafein Yazılım20,90-1,3288,19
Kaplamin32,001,91476,58
Kardemir (A)5,92-0,34123,40
Kardemir (B)5,20-0,3896,97
Kardemir (D)5,58-0,53109,77
Karel Elektronik21,74-0,4649,62
Karsan Otomotiv3,305,10108,86
Karsu Tekstil7,230,56123,15
Kartonsan105,502,03621,91
Katmerciler Ekipman3,100,32102,79
Kent Gıda355,00-0,591428,75
Kerevitaş Gıda6,64-0,45103,68
Kervan Gıda13,330,23
Kervansaray Yat. Holding1,351,50145,45
Kiler GMYO2,54-1,17137,61
Klimasan Klima17,34-0,23-18,26
Koç Holding20,140,700,65
Konfrut Gıda17,06-3,12118,16
Kontrolmatik Teknoloji Enerji21,66-5,17
Konya Çimento1.141,00-3,37320,57
Kordsa Teknik Tekstil16,021,7825,98
Koza Altın94,20-1,0527,21
Koza Madencilik15,53-0,2654,84
Körfez GMYO6,001,18151,05
Kristal Kola3,73-3,87147,02
Kron Telekomünikasyon29,024,77128,14
Kuştur Kuşadası Turizm130,00-3,70453,78
Kuyumcukent Gayrimenkul2,310,00106,01
Kütahya Porselen49,361,15645,62
Lider Faktoring3,29-0,3079,29
Link Bilgisayar60,40-5,55235,77
Logo Yazılım130,10-1,59113,98
Lokman Hekim Sağlık11,17-0,6294,75
Lüks Kadife29,020,28235,88
Makina Takım3,552,6088,83
Marka Yatırım Holding6,47-0,46448,31
Marmaris Altınyunus99,40-0,1040,00
Marshall311,600,52555,45
Martı GMYO2,870,00184,16
Martı Otel2,13-1,84134,07
Mavi Giyim51,75-0,96-10,62
Mazhar Zorlu Holding28,181,59133,09
Mega Polietilen7,40-0,13738,36
Menderes Tekstil3,141,29139,69
Merit Turizm82,005,67321,81
Merko Gıda8,557,14728,06
Metemtur Otelcilik19,00-1,30967,42
Metro Holding2,120,0053,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,93-0,3449,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,35-0,42-54,87
Migros Ticaret41,08-0,8269,61
Milpa4,69-1,26114,16
Mistral GMYO4,024,42114,22
MLP Sağlık20,26-1,9426,63
MMC San. Ve Tic. Yat.5,160,00352,63
Mondi Tire Kutsan7,62-4,3984,06
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,74-0,76165,25
Net Holding3,440,5832,31
Netaş Telekom.26,103,9899,85
Niğbaş Niğde Beton58,50-5,34843,55
Nuh Çimento47,76-1,36334,78
Nurol GMYO7,250,00103,08
Odaş Elektrik3,860,78167,00
Olmuksan-IP11,720,00357,64
Orge Enerji Elektrik7,380,0048,79
Orma Orman Mahsulleri15,249,96452,17
Osmanlı Menkul30,00-1,45619,20
Ostim Endüstriyel Yat4,131,98145,83
Otokar318,003,62116,27
Oyak Çimento8,55-1,1655,52
Oyak Yat. Ort.6,26-0,63171,15
Oylum Sınai Yatırımlar4,780,0054,75
Özak GMYO5,09-0,9798,05
Özbal Çelik Boru6,420,16298,30
Özderici GMYO2,240,0042,68
Özerden Plastik8,81-2,11286,40
Pamukova Elektrik22,000,921618,75
Panora GMYO6,270,1611,93
Papilon Savunma21,72-1,18181,84
Park Elek.Madencilik5,610,5483,93
Parsan24,24-1,9443,09
Pegasus73,853,79-14,53
Peker GMYO2,72-0,37200,77
Penguen Gıda4,88-1,81433,10
Pera GMYO2,24-0,88138,30
Pergamon Dış Ticaret18,143,66134,44
Petkim4,980,4056,85
Petrokent Turizm889,900,00594,69
Pınar Et Ve Un24,02-0,25164,26
Pınar Su7,691,72231,47
Pınar Süt23,72-2,3988,11
Plastikkart14,162,2452,75
Polisan Holding4,110,2436,20
Politeknik Metal377,900,00396,77
Prizma Press Matbaacılık5,63-0,3530,93
QNB Finans Fin. Kir.124,10-0,32-3,87
QNB Finansbank69,100,0084,27
Ral Yatırım Holding4,500,2271,46
Ray Sigorta15,461,71352,05
Reysaş GMYO5,53-0,9020,48
Reysaş Lojistik9,57-1,64118,49
Rhea Girişim3,82-2,30221,01
Rodrigo Tekstil14,703,52712,15
Royal Halı3,560,28159,85
RTA Laboratuvarları31,96-0,121277,59
Sabancı Holding10,920,4619,74
Safkar Ege Soğutmacılık11,28-3,75417,43
Sanel Mühendislik3,470,2918,27
Sanifoam Sünger13,661,56173,20
Sanko Pazarlama9,28-3,2327,37
Saray Matbaacılık8,29-0,48541,25
Sarkuysan8,69-1,92173,49
Sasa Polyester20,786,67168,82
Say Yenilenebilir Enerji8,87-0,22295,98
Sekuro Plastik14,10-0,28163,06
Selçuk Ecza Deposu14,25-3,85138,90
Selçuk Gıda5,100,00373,22
Senkron Güvenlik21,729,97695,60
Serve Film Prodüksiyon14,880,00835,85
Servet GMYO77,50-1,84811,76
Seyitler Kimya30,240,67345,36
Silverline Endüstri7,757,64258,80
Sinpaş GMYO4,07-2,86250,86
Smartiks Yazılım9,15-2,45-6,73
Sodaş Sodyum Sanayii25,040,08551,03
Söktaş5,03-1,18195,79
Sönmez Filament65,300,151238,11
Sönmez Pamuklu23,70-7,78381,71
Sumaş Suni Tahta50,000,00409,53
Şeker Fin. Kir.6,231,4730,33
Şekerbank1,54-1,9141,25
Şişe Cam7,24-0,1442,23
Şok Marketler12,76-0,3918,59
T. Halk Bankası5,410,00-8,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,06-1,4428,01
T.S.K.B.1,81-1,0949,59
T.Tuborg18,16-1,0452,61
Taç Tarım Ürünleri10,601,92239,74
Tat Gıda10,90-0,3779,17
TAV Havalimanları21,162,32-22,10
Taze Kuru Gıda229,90
3075,41
Tek-Art Turizm2,06-1,9063,49
Tekfen Holding16,65-1,25-7,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,74-3,16155,71
Temapol Polimer Plastik11,24-2,85115,33
TGS Dış Ticaret10,196,48118,20
Tofaş Oto. Fab.33,341,2843,08
Torunlar GMYO3,96-0,5044,00
Trabzon Liman32,54-0,61210,68
Trabzonspor Sportif2,37-3,2784,51
Trend GMYO12,61-2,25473,18
TSKB GMYO5,713,44497,91
Tuğçelik8,122,53105,57
Tukaş9,59-1,13-22,35
Turcas Petrol4,85-1,0281,65
Turkcell16,01-0,1918,80
Tümosan Motor ve Traktör14,835,25131,36
Tüpraş109,401,39-13,72
Türk Hava Yolları13,023,17-9,96
Türk Prysmian Kablo12,60-0,63388,28
Türk Telekom8,43-0,3516,83
Türk Traktör167,503,59216,57
Türker Proje Gayrimenkul114,20-0,26171,90
Türkiye Sigorta6,56-1,50201,22
Ufuk Yatırım14,970,00480,23
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-1,20339,98
Ulusoy Elektrik53,95-1,01102,82
Ulusoy Un Sanayi11,65-1,02204,97
Umpaş Holding2,179,60250,00
Uşak Seramik2,290,0088,72
Utopya Turizm33,780,84586,59
Uzertaş Boya56,008,322422,52
Ülker Bisküvi22,880,442,33
Vakıf Fin. Kir.4,19-0,2497,87
Vakıf GMYO3,65-0,54110,86
Vakıf Yat. Ort.7,37-0,67304,69
Vakıflar Bankası4,630,00-15,97
Vakko Tekstil6,49-1,0742,95
Vanet Gıda6,83-1,59377,62
Verusa Holding45,56-1,60145,60
Verusaturk Girisim12,43-1,89136,37
Vestel21,18-1,0367,83
Vestel Beyaz Eşya39,92-1,6389,21
Viking Kağıt7,893,54321,93
Yapı Kredi Koray GMYO4,410,6882,23
Yapı ve Kredi Bank.3,030,6622,18
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,209,991070,06
Yataş13,40-0,5984,55
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş4,682,86190,68
Yeni Gimat GMYO12,31-0,492,83
Yeşil GMYO1,36-0,73112,50
Yeşil Yapı1,870,00183,33
Yeşil Yatırım Holding93,60-1,47733,48
Yibitaş İnşaat Malzeme13.893,800,00371,78
Yonga Mobilya28,680,28210,64
Yükselen Çelik7,482,89144,05
Yünsa14,96-2,2248,59
Zorlu Enerji2,690,3765,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar
Teknoloji

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ABD ve müttef..
Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’
Gündem

Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’

Yazar Kübra Par, Prof. İlber Ortaylı’nın sunucu Cansu Canan Özgen’e söylediği “Maşallah, şuna bak” ifadesi için “Biraz densizlik etmiş” yoru..
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüsten şiddetli olabilecek salgına hazırlanmalıyız
Sağlık

DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüsten şiddetli olabilecek salgına hazırlanmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte koronavirüs salgınından daha da büyük bir salgınla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay