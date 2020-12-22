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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:30:03 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00
51,36
İş Bankası (B)40.000,001,2732,54
İş Bankası (C)6,681,674,21
İş Bankası (Kur.)350.000,00
66,67
İş Fin.Kir.3,780,80-0,53
İş Girişim19,001,99400,00
İş GMYO2,392,5835,80
İş Y. Men. Değ.16,111,32300,07
İş Yat. Ort.3,300,92104,80
İşbir Holding2.930,007,33581,40
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,180,8590,32
İttifak Holding2,361,7281,00
İz Hayvancılık Tarım18,302,29599,41
İzmir Demir Çelik10,882,3532,84
İzmir Fırça5,08-0,20182,22
Jantsa Jant Sanayi293,20-0,64451,25
Kafein Yazılım22,327,51100,97
Kaplamin30,002,74440,54
Kardemir (A)5,711,60115,47
Kardemir (B)5,072,2292,05
Kardemir (D)5,271,9398,12
Karel Elektronik20,102,5038,33
Karsan Otomotiv3,181,60101,27
Karsu Tekstil6,880,44112,35
Kartonsan2.610,70-3,53575,75
Katmerciler Ekipman3,121,63104,10
Kent Gıda374,50-1,711512,73
Kerevitaş Gıda6,68-0,89104,91
Kervan Gıda13,571,27
Kervansaray Yat. Holding1,264,13129,09
Kiler GMYO2,622,75145,09
Klimasan Klima16,960,95-20,05
Koç Holding19,601,08-2,04
Konfrut Gıda16,010,38104,73
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,960,34
Konya Çimento1.236,501,02355,77
Kordsa Teknik Tekstil15,211,4019,61
Koza Altın80,20-0,628,31
Koza Madencilik14,140,0040,98
Körfez GMYO6,20-0,48159,41
Kristal Kola3,534,44133,77
Kron Telekomünikasyon27,802,96118,55
Kuştur Kuşadası Turizm140,100,07496,80
Kuyumcukent Gayrimenkul2,330,43107,79
Kütahya Porselen45,301,80584,29
Lider Faktoring3,180,6373,30
Link Bilgisayar56,304,65212,97
Logo Yazılım127,904,66110,36
Lokman Hekim Sağlık10,78-1,3787,95
Lüks Kadife26,00-0,69200,93
Makina Takım2,910,6954,79
Marka Yatırım Holding6,880,58483,05
Marmaris Altınyunus99,002,5939,44
Marshall303,000,66537,36
Martı GMYO2,812,18178,22
Martı Otel2,101,94130,77
Mavi Giyim52,901,73-8,64
Mazhar Zorlu Holding23,002,2290,24
Mega Polietilen8,21-1,68830,13
Menderes Tekstil3,090,98135,88
Merit Turizm72,00-4,00270,37
Merko Gıda9,000,56771,65
Metemtur Otelcilik16,744,30840,45
Metro Holding2,102,4452,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,931,7449,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,410,84-53,72
Migros Ticaret41,140,7369,86
Milpa4,551,56107,76
Mistral GMYO4,01-5,87113,68
MLP Sağlık18,910,2718,19
MMC San. Ve Tic. Yat.5,708,99400,00
Mondi Tire Kutsan7,020,4369,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,603,72172,01
Net Holding3,552,6036,54
Netaş Telekom.23,043,7876,42
Niğbaş Niğde Beton68,255,811000,81
Nuh Çimento48,862,30344,79
Nurol GMYO7,300,00104,48
Odaş Elektrik4,120,24184,98
Olmuksan-IP10,300,39302,19
Orge Enerji Elektrik7,241,1245,97
Orma Orman Mahsulleri11,800,00327,54
Osmanlı Menkul23,801,71470,57
Ostim Endüstriyel Yat3,931,55133,93
Otokar282,30-1,3691,99
Oyak Çimento8,171,2448,61
Oyak Yat. Ort.6,340,48174,62
Oylum Sınai Yatırımlar4,850,0057,02
Özak GMYO5,286,45105,45
Özbal Çelik Boru6,642,95311,95
Özderici GMYO2,270,8944,59
Özerden Plastik7,643,52235,09
Pamukova Elektrik18,81-10,001369,53
Panora GMYO6,361,7613,54
Papilon Savunma20,782,57169,65
Park Elek.Madencilik5,011,0164,26
Parsan22,402,5632,23
Pegasus72,005,03-16,67
Peker GMYO2,833,66212,93
Penguen Gıda5,12-1,73459,32
Pera GMYO2,261,35140,43
Pergamon Dış Ticaret16,030,82107,17
Petkim4,852,3252,76
Petrokent Turizm989,509,99672,44
Pınar Et Ve Un23,500,17158,54
Pınar Su7,19-0,69209,91
Pınar Süt21,280,1968,76
Plastikkart11,900,9328,37
Polisan Holding3,941,2930,57
Politeknik Metal332,502,31337,08
Prizma Press Matbaacılık5,814,6835,12
QNB Finans Fin. Kir.129,104,370,00
QNB Finansbank71,303,4190,13
Ral Yatırım Holding4,551,1173,37
Ray Sigorta16,68-7,44387,72
Reysaş GMYO5,371,9016,99
Reysaş Lojistik8,801,73100,91
Rhea Girişim4,044,12239,50
Rodrigo Tekstil14,71-3,10712,71
Royal Halı4,689,86241,61
RTA Laboratuvarları35,04-4,001410,34
Sabancı Holding10,450,7714,59
Safkar Ege Soğutmacılık12,53-2,64474,77
Sanel Mühendislik3,540,0020,65
Sanifoam Sünger13,000,00160,00
Sanko Pazarlama8,95-1,1022,84
Saray Matbaacılık8,130,25528,88
Sarkuysan8,995,02182,93
Sasa Polyester19,211,91148,51
Say Yenilenebilir Enerji7,991,27256,70
Sekuro Plastik12,89-0,39140,49
Selçuk Ecza Deposu15,13-4,24153,65
Selçuk Gıda4,730,64338,89
Senkron Güvenlik13,509,93394,51
Serve Film Prodüksiyon15,900,00900,00
Servet GMYO73,804,16768,24
Seyitler Kimya30,000,00341,83
Silverline Endüstri8,173,42278,24
Sinpaş GMYO3,910,51237,07
Smartiks Yazılım9,999,901,83
Sodaş Sodyum Sanayii24,00-0,25523,99
Söktaş5,230,58207,55
Sönmez Filament59,950,171128,48
Sönmez Pamuklu26,48-1,49438,21
Sumaş Suni Tahta36,100,00267,88
Şeker Fin. Kir.6,036,9126,15
Şekerbank1,420,7130,24
Şişe Cam7,111,1439,68
Şok Marketler12,090,6712,36
T. Halk Bankası5,430,74-8,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,441,6938,14
T.S.K.B.1,88-1,0555,37
T.Tuborg18,10-0,7752,10
Taç Tarım Ürünleri10,950,00250,96
Tat Gıda10,65-0,0975,06
TAV Havalimanları21,105,18-22,32
Taze Kuru Gıda218,00-0,682911,05
Tek-Art Turizm1,930,5253,17
Tekfen Holding15,731,68-13,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,600,61176,19
Temapol Polimer Plastik10,541,84101,92
TGS Dış Ticaret9,050,8993,79
Tofaş Oto. Fab.31,082,1033,38
Torunlar GMYO4,042,8046,91
Trabzon Liman33,686,51221,56
Trabzonspor Sportif4,390,46104,19
Trend GMYO13,310,08505,00
TSKB GMYO5,41-2,52466,50
Tuğçelik7,611,2092,66
Tukaş11,274,26-8,74
Turcas Petrol4,990,8186,89
Turkcell15,761,2916,95
Tümosan Motor ve Traktör14,645,93128,39
Tüpraş105,000,96-17,19
Türk Hava Yolları12,613,19-12,79
Türk Prysmian Kablo11,500,97345,65
Türk Telekom8,331,2215,45
Türk Traktör161,302,22204,85
Türker Proje Gayrimenkul87,854,27109,17
Türkiye Sigorta6,241,63186,53
Ufuk Yatırım13,40-1,33419,38
Ulaşlar Turizm Yat.4,010,25330,32
Ulusoy Elektrik50,201,0588,72
Ulusoy Un Sanayi11,26-0,62194,76
Umpaş Holding1,78-8,72187,10
Uşak Seramik2,281,3387,89
Utopya Turizm31,001,11530,08
Uzertaş Boya52,904,862282,88
Ülker Bisküvi21,700,74-2,95
Vakıf Fin. Kir.4,111,7394,10
Vakıf GMYO3,730,54115,48
Vakıf Yat. Ort.7,600,13317,32
Vakıflar Bankası4,611,32-16,33
Vakko Tekstil6,221,3037,00
Vanet Gıda7,43-2,37419,58
Verusa Holding40,40-1,37117,78
Verusaturk Girisim10,735,61104,04
Vestel20,701,5764,03
Vestel Beyaz Eşya36,423,9472,62
Viking Kağıt6,420,47243,32
Yapı Kredi Koray GMYO4,341,1779,34
Yapı ve Kredi Bank.3,062,3423,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.45,001,81619,30
Yataş13,431,4484,96
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,76-0,27133,54
Yeni Gimat GMYO12,330,333,00
Yeşil GMYO1,363,82112,50
Yeşil Yapı1,766,67166,67
Yeşil Yatırım Holding80,502,68616,83
Yibitaş İnşaat Malzeme14.900,00-6,95405,94
Yonga Mobilya29,260,00216,92
Yükselen Çelik6,812,10122,19
Yünsa13,871,3937,77
Zorlu Enerji2,641,1561,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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