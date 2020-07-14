Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.788,00
|0,99
|64,97
|İş Bankası (C)
|5,34
|-0,56
|-16,69
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,04
|-0,74
|6,32
|İş Girişim
|7,59
|0,00
|99,74
|İş GMYO
|2,15
|0,47
|22,16
|İş Y. Men. Değ.
|6,88
|1,78
|70,86
|İş Yat. Ort.
|2,70
|-0,74
|67,56
|İşbir Holding
|1.240,00
|0,90
|188,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-2,97
|58,06
|İttifak Holding
|3,58
|1,70
|-3,76
|İz Hayvancılık Tarım
|5,14
|-0,39
|96,45
|İzmir Demir Çelik
|16,94
|-1,51
|106,84
|İzmir Fırça
|3,05
|-2,56
|69,44
|Jantsa Jant Sanayi
|85,00
|7,59
|59,81
|Kafein Yazılım
|18,89
|-1,82
|70,09
|Kapital Yat. Holding
|3,51
|-5,14
|45,04
|Kaplamin
|10,11
|-1,56
|82,16
|Kardemir (A)
|4,30
|-0,92
|62,26
|Kardemir (B)
|3,45
|-0,58
|30,68
|Kardemir (D)
|3,13
|-0,32
|17,67
|Karel Elektronik
|17,09
|2,58
|17,62
|Karsan Otomotiv
|3,35
|-0,30
|112,03
|Karsu Tekstil
|5,17
|3,19
|59,57
|Kartonsan
|592,90
|10,00
|53,47
|Katmerciler Ekipman
|5,00
|-0,40
|30,21
|Kent Gıda
|1.132,90
|9,80
|544,43
|Kerevitaş Gıda
|5,23
|-0,19
|60,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Kiler GMYO
|6,03
|-2,27
|59,10
|Klimasan Klima
|16,03
|-0,74
|-24,44
|Koç Holding
|17,52
|-0,68
|-12,44
|Konfrut Gıda
|10,59
|-0,09
|35,42
|Konya Çimento
|348,50
|7,93
|28,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,39
|-0,32
|-2,56
|Koza Altın
|82,80
|0,12
|11,82
|Koza Madencilik
|13,30
|0,15
|32,60
|Körfez GMYO
|3,18
|-0,63
|33,05
|Kristal Kola
|2,26
|1,80
|49,67
|Kron Telekomünikasyon
|28,30
|1,43
|122,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|55,00
|3,77
|134,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,97
|-1,00
|80,00
|Kütahya Porselen
|42,90
|1,32
|548,04
|Lider Faktoring
|3,06
|-3,16
|66,76
|Link Bilgisayar
|25,08
|-1,26
|38,18
|Logo Yazılım
|91,75
|-2,39
|50,90
|Lokman Hekim Sağlık
|9,43
|-1,57
|63,15
|Lüks Kadife
|20,66
|-3,00
|139,12
|Makina Takım
|2,51
|0,80
|33,51
|Marka Yatırım Holding
|2,69
|-0,74
|127,97
|Marmaris Altınyunus
|108,00
|-5,01
|52,11
|Marshall
|91,75
|0,66
|93,00
|Martı GMYO
|2,49
|-0,80
|146,53
|Martı Otel
|1,31
|0,77
|43,96
|Mavi Giyim
|46,60
|0,34
|-19,52
|Mazhar Zorlu Holding
|16,35
|0,31
|35,24
|Mega Polietilen
|5,94
|10,00
|170,00
|Menderes Tekstil
|3,03
|-2,26
|131,30
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|24,90
|1,22
|28,09
|Merko Gıda
|1,70
|1,19
|61,90
|Metemtur Otelcilik
|2,46
|-0,81
|38,20
|Metro Holding
|1,99
|2,05
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,87
|-1,78
|97,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,53
|-1,17
|-52,56
|Migros Ticaret
|42,26
|-0,19
|74,48
|Milpa
|4,02
|0,25
|83,56
|Mistral GMYO
|2,62
|1,95
|38,62
|MLP Sağlık
|20,58
|-1,06
|28,62
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,71
|0,59
|50,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,66
|-0,89
|60,87
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,90
|2,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,64
|-2,21
|101,57
|Net Holding
|2,56
|-1,16
|-1,54
|Netaş Telekom.
|16,14
|3,66
|23,58
|Niğbaş Niğde Beton
|14,07
|-0,28
|126,94
|Nuh Çimento
|16,68
|0,12
|51,85
|Nurol GMYO
|5,04
|7,69
|41,18
|Odaş Elektrik
|2,92
|-1,02
|101,98
|Olmuksan-IP
|5,22
|-2,61
|103,83
|Orge Enerji Elektrik
|7,10
|-1,39
|43,15
|Orma Orman Mahsulleri
|8,13
|0,62
|194,57
|Osmanlı Menkul
|12,53
|0,16
|199,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,11
|-2,20
|85,12
|Otokar
|158,90
|-0,06
|8,06
|Oyak Çimento
|9,54
|2,69
|73,53
|Oyak Yat. Ort.
|6,97
|-1,27
|201,91
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,29
|-1,79
|6,51
|Özak GMYO
|4,80
|6,19
|86,77
|Özbal Çelik Boru
|3,84
|-1,54
|138,23
|Özderici GMYO
|2,51
|1,62
|59,87
|Özerden Plastik
|2,38
|-0,42
|4,39
|Panora GMYO
|5,59
|-1,06
|-0,21
|Papilon Savunma
|16,67
|-1,83
|116,31
|Park Elek.Madencilik
|4,21
|-0,94
|38,03
|Parsan
|19,24
|0,73
|13,58
|Pegasus
|52,05
|0,00
|-39,76
|Peker GMYO
|8,76
|-0,45
|179,87
|Penguen Gıda
|4,50
|3,69
|117,39
|Pera GMYO
|1,57
|1,29
|67,02
|Pergamon Dış Ticaret
|10,65
|-0,47
|37,64
|Petkim
|4,28
|-0,93
|12,34
|Petrokent Turizm
|334,80
|9,99
|161,36
|Pınar Et Ve Un
|18,89
|-0,84
|106,00
|Pınar Su
|5,68
|-0,70
|144,83
|Pınar Süt
|18,96
|1,34
|49,64
|Plastikkart
|14,59
|-1,22
|57,39
|Polisan Holding
|3,22
|-0,92
|6,71
|Politeknik Metal
|135,00
|-2,46
|77,46
|Prizma Press Matbaacılık
|4,30
|-1,15
|0,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,80
|0,01
|7,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|87,40
|-1,13
|-32,30
|QNB Finansbank
|42,46
|-0,84
|13,23
|Ral Yatırım Holding
|18,20
|1,17
|167,65
|Ray Sigorta
|6,17
|-0,64
|80,41
|Reysaş GMYO
|5,59
|-1,76
|21,79
|Reysaş Lojistik
|5,99
|-0,83
|36,76
|Rhea Girişim
|2,24
|-1,75
|88,24
|Rodrigo Tekstil
|2,60
|-2,99
|43,65
|Royal Halı
|2,18
|0,00
|59,12
|RTA Laboratuvarları
|38,10
|0,21
|1542,24
|Sabancı Holding
|9,39
|0,64
|2,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,41
|-0,68
|102,29
|Sanel Mühendislik
|3,87
|-0,77
|31,90
|Sanifoam Sünger
|5,69
|-1,39
|13,80
|Sanko Pazarlama
|7,88
|-1,13
|1,81
|Saray Matbaacılık
|3,07
|-1,29
|137,47
|Sarkuysan
|7,13
|-1,38
|49,60
|Sasa Polyester
|11,89
|0,17
|53,82
|Say Reklamcılık
|4,12
|-2,14
|83,93
|Sekuro Plastik
|7,54
|0,53
|40,67
|Selçuk Ecza Deposu
|8,82
|1,26
|47,87
|Selçuk Gıda
|2,94
|-1,34
|70,93
|Senkron Güvenlik
|2,80
|0,72
|2,56
|Serve Film Prodüksiyon
|6,55
|2,99
|311,95
|Servet GMYO
|17,19
|-0,64
|102,24
|Seyitler Kimya
|8,98
|-0,99
|32,25
|Silverline Endüstri
|4,18
|-0,95
|93,52
|Sinpaş GMYO
|1,61
|1,90
|38,79
|Smartiks Yazılım
|8,59
|-1,26
|-12,44
|Soda Sanayii
|7,13
|0,99
|20,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,09
|-1,86
|188,34
|Söktaş
|2,99
|-1,32
|75,83
|Sönmez Filament
|8,68
|0,46
|77,87
|Sönmez Pamuklu
|8,83
|-2,00
|79,47
|Sumaş Suni Tahta
|12,75
|-0,78
|28,79
|Şeker Fin. Kir.
|4,59
|-0,22
|-3,97
|Şekerbank
|1,68
|1,82
|28,24
|Şişe Cam
|6,28
|-0,16
|22,61
|Şok Marketler
|13,60
|-0,37
|26,39
|T. Halk Bankası
|6,00
|-0,33
|1,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,34
|-0,69
|-7,48
|T.S.K.B.
|1,26
|0,00
|4,13
|T.Tuborg
|15,06
|-0,13
|26,55
|Taç Tarım Ürünleri
|5,50
|-2,65
|76,28
|Tat Gıda
|10,48
|4,07
|72,26
|TAV Havalimanları
|17,80
|1,71
|-34,47
|Taze Kuru Gıda
|18,27
|3,51
|152,35
|Tek-Art Turizm
|1,94
|1,04
|53,97
|Tekfen Holding
|17,68
|-0,51
|-4,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,80
|-0,58
|61,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,71
|-1,66
|47,70
|TGS Dış Ticaret
|7,95
|1,92
|70,24
|Tofaş Oto. Fab.
|26,84
|0,22
|15,18
|Torunlar GMYO
|4,09
|2,51
|48,73
|Trabzon Liman
|14,08
|0,64
|32,08
|Trabzonspor Sportif
|5,06
|-9,96
|135,35
|Trakya Cam
|4,49
|-1,32
|32,41
|Trend GMYO
|4,95
|-0,20
|125,00
|TSKB GMYO
|3,26
|0,31
|143,28
|Tuğçelik
|5,87
|1,73
|48,61
|Tukaş
|8,83
|-0,45
|-28,50
|Turcas Petrol
|3,76
|-1,57
|40,82
|Turkcell
|16,29
|-0,49
|18,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,51
|1,35
|17,16
|Tüpraş
|87,60
|-0,40
|-30,91
|Türk Hava Yolları
|12,04
|0,58
|-16,74
|Türk Prysmian Kablo
|5,74
|-1,37
|122,44
|Türk Telekom
|8,08
|-0,98
|9,63
|Türk Traktör
|94,65
|1,12
|78,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|55,85
|-2,19
|32,98
|Ufuk Yatırım
|5,41
|-5,91
|109,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,54
|7,16
|161,32
|Ulusoy Elektrik
|41,58
|0,19
|56,32
|Ulusoy Un Sanayi
|9,42
|-0,32
|146,60
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Uşak Seramik
|1,79
|0,00
|47,51
|Utopya Turizm
|6,80
|0,74
|38,21
|Uzertaş Boya
|4,87
|0,00
|119,37
|Ülker Bisküvi
|26,46
|1,22
|18,34
|Vakıf Fin. Kir.
|3,21
|5,94
|32,64
|Vakıf GMYO
|3,10
|0,65
|79,09
|Vakıf Yat. Ort.
|4,60
|-9,98
|152,59
|Vakıflar Bankası
|4,95
|-0,80
|-10,16
|Vakko Tekstil
|5,42
|1,88
|19,38
|Vanet Gıda
|1,78
|-0,56
|24,48
|Verusa Holding
|28,40
|0,64
|53,09
|Verusaturk Girisim
|5,66
|0,35
|7,63
|Vestel
|17,42
|1,81
|38,03
|Vestel Beyaz Eşya
|28,44
|-2,54
|31,67
|Viking Kağıt
|4,81
|-1,03
|157,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,94
|0,77
|62,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|0,00
|-4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,84
|0,65
|72,89
|Yataş
|8,54
|-0,12
|16,35
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,11
|-1,58
|93,17
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|-0,33
|0,99
|Yeşil GMYO
|0,96
|-1,03
|50,00
|Yeşil Yapı
|1,01
|-1,94
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|16,31
|-0,61
|45,24
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.140,00
|0,56
|142,44
|Yonga Mobilya
|25,40
|0,00
|174,89
|Yükselen Çelik
|11,31
|-2,16
|84,50
|Yünsa
|15,90
|-2,21
|57,93
|Zorlu Enerji
|2,87
|2,87
|76,07
(Son)(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)