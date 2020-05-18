Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|343.000,00
|106,84
|İş Bankası (B)
|51.256,90
|10,00
|69,84
|İş Bankası (C)
|4,81
|0,63
|-24,96
|İş Bankası (Kur.)
|519.090,00
|10,00
|147,19
|İş Fin.Kir.
|4,08
|4,62
|7,37
|İş Girişim
|5,91
|1,20
|55,53
|İş GMYO
|1,64
|1,86
|-6,82
|İş Y. Men. Değ.
|5,52
|0,36
|37,08
|İş Yat. Ort.
|2,27
|1,34
|40,88
|İşbir Holding
|672,20
|-9,24
|56,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|1,61
|1,61
|İttifak Holding
|2,88
|3,23
|-22,58
|İz Hayvancılık Tarım
|6,11
|-9,88
|133,52
|İzmir Demir Çelik
|10,00
|4,17
|22,10
|İzmir Fırça
|2,49
|-2,73
|38,33
|Jantsa Jant Sanayi
|62,85
|0,72
|18,17
|Kafein Yazılım
|17,02
|0,29
|52,78
|Kapital Yat. Holding
|3,00
|0,67
|23,97
|Kaplamin
|7,13
|-4,93
|28,47
|Kardemir (A)
|2,73
|0,74
|3,02
|Kardemir (B)
|2,54
|0,40
|-3,79
|Kardemir (D)
|2,53
|1,20
|-4,89
|Karel Elektronik
|16,12
|4,07
|10,94
|Karsan Otomotiv
|1,80
|4,65
|13,92
|Karsu Tekstil
|3,43
|2,08
|5,86
|Kartonsan
|465,00
|1,26
|20,36
|Katmerciler Ekipman
|3,94
|-1,25
|2,60
|Kent Gıda
|408,90
|9,98
|132,59
|Kerevitaş Gıda
|4,09
|2,76
|25,46
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|4,17
|-9,09
|Kiler GMYO
|2,81
|2,93
|-25,86
|Klimasan Klima
|17,80
|5,83
|-19,38
|Koç Holding
|15,19
|1,95
|-24,08
|Konfrut Gıda
|10,69
|0,28
|36,70
|Konya Çimento
|262,00
|4,63
|-3,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,05
|2,60
|-13,10
|Koza Altın
|76,95
|2,74
|3,92
|Koza Madencilik
|12,86
|1,58
|28,22
|Körfez GMYO
|2,59
|2,78
|8,37
|Kristal Kola
|1,90
|2,70
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|23,36
|-0,68
|83,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,00
|-6,25
|26,58
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,67
|2,45
|1,21
|Kütahya Porselen
|21,18
|2,42
|219,94
|Lider Faktoring
|2,16
|1,89
|17,71
|Link Bilgisayar
|27,22
|1,19
|49,97
|Logo Yazılım
|75,70
|2,16
|24,51
|Lokman Hekim Sağlık
|7,61
|3,12
|31,66
|Lüks Kadife
|11,84
|5,06
|37,04
|Makina Takım
|1,67
|1,83
|-11,17
|Mardin Çimento
|6,16
|10,00
|4,05
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|1,53
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|74,10
|5,18
|4,37
|Marshall
|50,60
|2,22
|6,44
|Martı GMYO
|1,30
|0,78
|28,71
|Martı Otel
|0,97
|3,19
|6,59
|Mavi Giyim
|41,66
|2,11
|-28,05
|Mazhar Zorlu Holding
|17,85
|6,06
|47,64
|Mega Polietilen
|4,71
|1,29
|114,09
|Menderes Tekstil
|1,70
|3,03
|29,77
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,44
|7,74
|10,29
|Merko Gıda
|1,36
|0,74
|29,52
|Metal Gayrimenkul
|1,41
|8,46
|54,95
|Metemtur Otelcilik
|1,99
|1,02
|11,80
|Metro Holding
|1,33
|2,31
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,01
|2,03
|2,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|1,30
|-56,12
|Migros Ticaret
|32,96
|0,67
|36,09
|Milpa
|3,82
|5,23
|74,43
|Mistral GMYO
|2,08
|0,00
|10,05
|MLP Sağlık
|16,68
|4,77
|4,25
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,80
|-2,70
|57,89
|Mondi Tire Kutsan
|7,09
|1,14
|71,26
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,90
|2,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,55
|-0,27
|45,83
|Net Holding
|2,08
|0,97
|-20,00
|Netaş Telekom.
|14,13
|5,06
|8,19
|Niğbaş Niğde Beton
|9,30
|1,09
|50,00
|Nuh Çimento
|13,27
|7,71
|20,80
|Nurol GMYO
|3,66
|1,39
|2,52
|Odaş Elektrik
|1,86
|2,20
|28,66
|Olmuksan-IP
|4,60
|0,22
|79,62
|Orge Enerji Elektrik
|5,59
|2,95
|12,70
|Orma Orman Mahsulleri
|5,14
|6,64
|86,23
|Osmanlı Menkul
|7,75
|-1,27
|85,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,15
|1,42
|27,98
|Otokar
|139,80
|2,79
|-4,92
|Oyak Yat. Ort.
|5,92
|0,68
|154,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,27
|2,19
|5,87
|Özak GMYO
|2,86
|0,70
|11,28
|Özbal Çelik Boru
|1,78
|0,56
|10,43
|Özderici GMYO
|1,57
|2,61
|0,00
|Özerden Plastik
|2,64
|1,15
|15,79
|Panora GMYO
|5,25
|2,74
|-6,28
|Papilon Savunma
|15,09
|-1,37
|95,81
|Park Elek.Madencilik
|3,36
|2,44
|10,16
|Parsan
|15,68
|1,23
|-7,44
|Pegasus
|54,00
|6,09
|-37,50
|Peker GMYO
|5,29
|5,38
|69,01
|Penguen Gıda
|3,16
|1,61
|52,66
|Pera GMYO
|0,97
|3,19
|3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,73
|1,99
|12,82
|Petkim
|3,53
|2,02
|-7,35
|Petrokent Turizm
|178,20
|10,00
|39,11
|Pınar Et Ve Un
|20,88
|7,24
|127,70
|Pınar Su
|6,88
|7,50
|196,55
|Pınar Süt
|18,38
|7,55
|45,07
|Plastikkart
|9,56
|2,14
|3,13
|Polisan Holding
|2,54
|2,83
|-15,83
|Politeknik Metal
|132,00
|1,54
|73,52
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|3,67
|-8,14
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,10
|-0,01
|6,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,30
|0,66
|-17,66
|QNB Finansbank
|49,32
|0,45
|31,52
|Ral Yatırım Holding
|10,89
|10,00
|60,15
|Ray Sigorta
|6,79
|-0,88
|98,54
|Reysaş GMYO
|4,89
|-1,41
|6,54
|Reysaş Lojistik
|6,56
|0,92
|49,77
|Rhea Girişim
|2,02
|2,02
|69,75
|Rodrigo Tekstil
|2,62
|2,75
|44,75
|Royal Halı
|2,08
|-5,02
|51,82
|RTA Laboratuvarları
|34,90
|-9,96
|1404,31
|Sabancı Holding
|8,36
|2,83
|-8,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,49
|2,51
|105,96
|Salix Yatırım Holding
|8,25
|1,35
|14,42
|Sanel Mühendislik
|5,55
|1,46
|37,04
|Sanifoam Sünger
|5,96
|-1,32
|19,20
|Sanko Pazarlama
|6,84
|1,48
|-11,63
|Saray Matbaacılık
|2,07
|1,47
|15,64
|Sarkuysan
|5,68
|1,07
|17,60
|Sasa Polyester
|10,87
|7,20
|40,62
|Say Reklamcılık
|3,20
|2,89
|42,86
|Sekuro Plastik
|5,34
|0,19
|-0,37
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|0,00
|57,59
|Selçuk Gıda
|3,66
|9,91
|112,79
|Senkron Güvenlik
|2,90
|1,40
|6,23
|Serve Film Prodüksiyon
|4,93
|9,80
|210,06
|Servet GMYO
|16,85
|1,08
|98,24
|Seyitler Kimya
|9,40
|-0,53
|38,44
|Silverline Endüstri
|2,64
|6,45
|22,22
|Sinpaş GMYO
|1,07
|2,88
|-7,76
|Smartiks Yazılım
|9,99
|-0,30
|1,83
|Soda Sanayii
|5,69
|0,89
|-7,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,54
|0,00
|226,04
|Söktaş
|3,21
|0,31
|21,13
|Sönmez Filament
|6,54
|1,24
|34,02
|Sönmez Pamuklu
|6,57
|1,86
|33,54
|Sumaş Suni Tahta
|11,22
|-2,77
|13,33
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|-0,40
|2,93
|Şekerbank
|1,09
|1,87
|-16,79
|Şişe Cam
|4,84
|1,04
|-8,16
|Şok Marketler
|11,19
|1,45
|4,00
|T. Halk Bankası
|5,40
|0,56
|-8,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,28
|0,67
|-3,03
|T.S.K.B.
|1,04
|0,00
|-14,05
|T.Tuborg
|14,94
|1,36
|25,55
|Taç Tarım Ürünleri
|7,29
|-10,00
|133,65
|Tat Gıda
|8,47
|0,00
|39,22
|TAV Havalimanları
|17,76
|4,16
|-34,62
|Taze Kuru Gıda
|17,25
|9,94
|138,26
|Tek-Art Turizm
|1,35
|3,85
|7,14
|Tekfen Holding
|13,11
|0,92
|-29,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,36
|0,82
|75,24
|Temapol Polimer Plastik
|6,64
|7,10
|27,20
|TGS Dış Ticaret
|4,96
|9,98
|6,21
|Tofaş Oto. Fab.
|20,88
|3,06
|-10,40
|Torunlar GMYO
|2,41
|3,88
|-12,36
|Trabzon Liman
|12,24
|1,41
|14,82
|Trabzonspor Sportif
|5,11
|1,19
|137,67
|Trakya Cam
|3,18
|1,27
|-9,14
|Trend GMYO
|3,90
|6,56
|77,27
|TSKB GMYO
|2,20
|10,00
|64,18
|Tuğçelik
|4,88
|4,27
|23,54
|Tukaş
|15,68
|-9,99
|26,96
|Turcas Petrol
|2,80
|2,19
|4,87
|Turkcell
|13,42
|0,52
|-2,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,16
|0,82
|-3,90
|Tüpraş
|81,80
|-0,12
|-35,49
|Türk Hava Yolları
|10,85
|2,55
|-24,97
|Türk Prysmian Kablo
|4,02
|2,03
|55,50
|Türk Telekom
|7,62
|2,01
|3,39
|Türk Traktör
|61,95
|0,08
|17,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,64
|1,95
|-5,62
|Ufuk Yatırım
|5,05
|1,00
|95,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,78
|0,00
|31,13
|Ulusoy Elektrik
|31,70
|0,25
|19,17
|Ulusoy Un Sanayi
|10,75
|7,07
|181,41
|Umpaş Holding
|0,87
|-9,37
|40,32
|Uşak Seramik
|1,70
|1,80
|0,59
|Utopya Turizm
|5,90
|5,36
|19,92
|Uzertaş Boya
|4,76
|-9,85
|114,41
|Ülker Bisküvi
|24,08
|3,79
|7,69
|Ünye Çimento
|5,69
|9,21
|5,76
|Vakıf Fin. Kir.
|2,19
|1,86
|-9,50
|Vakıf GMYO
|2,03
|2,01
|17,27
|Vakıf Yat. Ort.
|2,25
|1,35
|-3,43
|Vakıflar Bankası
|4,66
|1,53
|-15,43
|Vakko Tekstil
|4,79
|2,35
|5,51
|Vanet Gıda
|1,74
|0,58
|21,68
|Verusa Holding
|19,55
|1,66
|5,33
|Verusaturk Girisim
|4,99
|3,96
|-5,11
|Vestel
|13,23
|0,92
|4,83
|Vestel Beyaz Eşya
|22,36
|0,27
|3,52
|Viking Kağıt
|4,40
|0,92
|135,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,97
|3,85
|22,73
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|0,93
|-12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,06
|0,70
|60,45
|Yataş
|7,05
|2,47
|-3,95
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,97
|2,60
|22,36
|Yeni Gimat GMYO
|12,17
|0,00
|1,66
|Yeşil GMYO
|0,61
|-1,61
|-4,69
|Yeşil Yapı
|0,61
|-1,61
|-7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|13,48
|0,00
|20,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.785,50
|-9,99
|164,36
|Yonga Mobilya
|18,47
|-9,99
|99,89
|Yükselen Çelik
|8,57
|3,63
|39,80
|Yünsa
|13,65
|-1,02
|35,58
|Zorlu Enerji
|1,35
|1,50
|-17,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)