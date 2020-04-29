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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

2020-04-29 14:20:50 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.701,90 -4,56 31,55
İş Bankası (C) 4,96 0,00 -22,62
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48
İş Fin.Kir. 3,40 1,19 -10,53
İş Girişim 5,71 1,06 50,26
İş GMYO 1,57 3,29 -10,80
İş Y. Men. Değ. 5,18 3,60 28,64
İş Yat. Ort. 2,33 1,75 44,60
İşbir Holding 537,40 0,43 24,98
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 0,00 -6,45
İttifak Holding 2,68 1,52 -27,96
İz Hayvancılık Tarım 4,01 9,86 53,26
İzmir Demir Çelik 9,28 2,88 13,31
İzmir Fırça 2,05 -3,30 13,89
Jantsa Jant Sanayi 51,40 -1,15 -3,36
Kafein Yazılım 17,27 5,30 55,03
Kapital Yat. Holding 3,00 8,70 23,97
Kaplamin 5,80 -1,02 4,50
Kardemir (A) 2,25 -0,44 -15,09
Kardemir (B) 2,20 -1,79 -16,67
Kardemir (D) 2,21 -0,90 -16,92
Karel Elektronik 16,13 0,37 11,01
Karsan Otomotiv 1,70 1,19 7,59
Karsu Tekstil 2,92 0,00 -9,88
Kartonsan 452,00 -3,83 15,93
Katmerciler Ekipman 3,31 1,53 -13,80
Kent Gıda 310,60 9,99 76,68
Kerevitaş Gıda 4,33 3,34 32,82
Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 -29,09
Kiler GMYO 2,77 1,84 -26,91
Klimasan Klima 16,90 -0,41 -23,46
Koç Holding 14,91 0,74 -25,48
Konfrut Gıda 11,43 1,06 46,16
Konya Çimento 234,50 1,60 -13,56
Kordsa Teknik Tekstil 11,51 0,70 -9,48
Koza Altın 72,40 -0,28 -2,23
Koza Madencilik 11,90 0,85 18,64
Körfez GMYO 2,34 3,08 -2,09
Kristal Kola 1,94 -3,48 28,48
Kron Telekomünikasyon 33,28 9,98 161,64
Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 0,00 13,92
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,62 2,53 -1,82
Kütahya Porselen 10,65 9,91 60,88
Lider Faktoring 3,92 -1,26 6,81
Link Bilgisayar 29,34 2,37 61,65
Logo Yazılım 74,50 3,47 22,53
Lokman Hekim Sağlık 7,47 -3,49 29,24
Lüks Kadife 10,03 5,69 16,09
Makina Takım 1,56 1,30 -17,02
Mardin Çimento 5,49 -0,54 -7,26
Marka Yatırım Holding 1,34 2,29 13,56
Marmaris Altınyunus 71,75 0,84 1,06
Marshall 50,25 1,35 5,70
Martı GMYO 1,04 2,97 2,97
Martı Otel 0,88 0,00 -3,30
Mavi Giyim 41,56 -1,33 -28,22
Mazhar Zorlu Holding 13,66 0,37 12,99
Mega Polietilen 2,72 6,25 23,64
Menderes Tekstil 1,54 0,65 17,56
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 16,01 0,31 -17,64
Merko Gıda 1,35 3,85 28,57
Metal Gayrimenkul 0,84 -1,18 -7,69
Metemtur Otelcilik 1,76 0,00 -1,12
Metro Holding 1,30 0,78 -5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 1,80 0,56 -8,16
Metro Yatırım Ortaklığı 3,34 -0,60 -58,87
Migros Ticaret 30,48 5,10 25,85
Milpa 2,69 0,37 22,83
Mistral GMYO 1,92 3,23 1,59
MLP Sağlık 15,67 -3,87 -2,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,18 9,26 3,51
Mondi Tire Kutsan 7,19 -0,96 73,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,40 3,34 60,38
Net Holding 2,03 6,84 -21,92
Netaş Telekom. 13,73 0,66 5,13
Niğbaş Niğde Beton 7,50 -6,25 20,97
Nuh Çimento 10,00 0,10 -8,97
Nurol GMYO 3,64 1,11 1,96
Odaş Elektrik 1,78 2,89 23,12
Olmuksan-IP 4,29 4,13 67,51
Orge Enerji Elektrik 5,06 -0,20 2,02
Orma Orman Mahsulleri 4,58 -0,22 65,94
Osmanlı Menkul 8,39 -1,29 100,68
Ostim Endüstriyel Yat 1,94 0,52 15,48
Otokar 123,70 0,41 -15,87
Oyak Yat. Ort. 5,14 3,84 120,60
Oylum Sınai Yatırımlar 3,41 1,79 10,40
Özak GMYO 2,64 0,76 2,72
Özbal Çelik Boru 1,70 0,00 5,47
Özderici GMYO 1,56 7,59 -0,64
Özerden Plastik 2,50 2,46 9,65
Panora GMYO 5,39 1,70 -3,78
Papilon Savunma 14,52 10,00 88,42
Park Elek.Madencilik 3,09 -2,52 1,31
Parsan 14,71 -0,14 -13,16
Pegasus 50,80 -3,24 -41,20
Peker GMYO 3,92 2,35 25,24
Penguen Gıda 3,40 1,19 64,25
Pera GMYO 0,91 1,11 -3,19
Pergamon Dış Ticaret 8,30 -1,31 3,49
Petkim 3,53 0,57 -7,35
Petrokent Turizm 160,50 -2,37 25,29
Pınar Et Ve Un 30,62 9,99 233,91
Pınar Su 7,81 10,00 236,64
Pınar Süt 19,52 9,97 54,06
Plastikkart 9,69 -1,42 4,53
Polisan Holding 2,46 0,82 -18,48
Politeknik Metal 101,60 9,84 33,56
Prizma Press Matbaacılık 4,00 6,95 -6,98
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,10 0,10 7,34
QNB Finans Fin. Kir. 110,10 -0,72 -14,72
QNB Finansbank 51,30 -4,47 36,80
Ral Yatırım Holding 7,70 -1,16 13,24
Ray Sigorta 7,99 9,90 133,63
Reysaş GMYO 5,82 -1,02 26,80
Reysaş Lojistik 7,94 1,53 81,28
Rhea Girişim 1,86 0,00 56,30
Rodrigo Tekstil 2,73 9,64 50,83
Royal Halı 1,85 -5,13 35,04
RTA Laboratuvarları 20,36 9,99 777,59
Sabancı Holding 8,00 1,01 -12,28
Safkar Ege Soğutmacılık 3,62 -2,16 66,06
Salix Yatırım Holding 6,64 4,90 -7,91
Sanel Mühendislik 4,59 0,22 13,33
Sanifoam Sünger 6,89 4,87 37,80
Sanko Pazarlama 6,90 4,39 -10,85
Saray Matbaacılık 1,95 0,52 8,94
Sarkuysan 5,45 3,42 12,84
Sasa Polyester 8,92 1,48 15,39
Say Reklamcılık 2,88 0,00 28,57
Sekuro Plastik 4,85 0,41 -9,51
Selçuk Ecza Deposu 8,12 2,14 36,13
Selçuk Gıda 2,31 -0,43 34,30
Senkron Güvenlik 2,84 3,65 4,03
Serve Film Prodüksiyon 3,94 9,75 147,80
Servet GMYO 15,80 -1,19 85,88
Seyitler Kimya 12,20 0,49 79,68
Silverline Endüstri 2,47 -2,76 14,35
Sinpaş GMYO 1,05 7,14 -9,48
Smartiks Yazılım 10,19 2,31 3,87
Soda Sanayii 5,81 -2,35 -5,99
Sodaş Sodyum Sanayii 20,58 -4,99 114,03
Söktaş 2,96 0,68 11,70
Sönmez Filament 6,52 9,76 33,61
Sönmez Pamuklu 6,57 8,24 33,54
Sumaş Suni Tahta 10,74 -2,10 8,48
Şeker Fin. Kir. 5,00 1,42 4,60
Şekerbank 1,01 1,00 -22,90
Şişe Cam 4,89 -2,59 -7,21
Şok Marketler 11,82 -2,31 9,85
T. Halk Bankası 5,21 0,58 -11,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,92 -0,29 -6,15
T.S.K.B. 1,05 0,00 -13,22
T.Tuborg 13,84 1,76 16,30
Taç Tarım Ürünleri 4,26 9,79 36,54
Tat Gıda 8,05 3,60 32,32
TAV Havalimanları 17,75 -1,72 -34,66
Taze Kuru Gıda 12,46 9,97 72,10
Tek-Art Turizm 1,23 0,00 -2,38
Tekfen Holding 14,12 0,28 -23,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,64 9,92 105,71
Temapol Polimer Plastik 5,22 -1,32 0,00
TGS Dış Ticaret 4,35 2,59 -6,85
Tofaş Oto. Fab. 21,72 2,36 -6,79
Torunlar GMYO 2,34 1,74 -14,91
Trabzon Liman 10,45 -0,10 -1,97
Trabzonspor Sportif 4,76 -2,86 121,40
Trakya Cam 3,30 -2,37 -5,71
Trend GMYO 2,67 1,91 21,36
TSKB GMYO 1,72 4,24 28,36
Tuğçelik 4,80 -0,21 21,52
Tukaş 14,35 0,42 16,19
Turcas Petrol 2,80 2,19 4,87
Turkcell 13,94 0,36 1,01
Tümosan Motor ve Traktör 5,68 0,89 -11,39
Tüpraş 87,90 1,97 -30,68
Türk Hava Yolları 10,53 -1,13 -27,18
Türk Prysmian Kablo 3,74 -1,58 44,67
Türk Telekom 7,46 1,63 1,22
Türk Traktör 57,55 2,49 8,77
Türker Proje Gayrimenkul 38,60 -1,03 -8,10
Ufuk Yatırım 3,95 -3,42 53,10
Ulaşlar Turizm Yat. 2,05 -0,49 -3,30
Ulusoy Elektrik 32,88 0,37 23,61
Ulusoy Un Sanayi 14,11 9,98 269,37
Umpaş Holding 0,49 0,00 -20,97
Uşak Seramik 1,53 2,00 -9,47
Utopya Turizm 4,71 -0,21 -4,27
Uzertaş Boya 3,19 3,57 43,69
Ülker Bisküvi 23,96 0,50 7,16
Ünye Çimento 4,83 0,63 -10,22
Vakıf Fin. Kir. 2,01 1,01 -16,94
Vakıf GMYO 1,86 -1,59 7,45
Vakıf Yat. Ort. 2,14 0,47 -8,15
Vakıflar Bankası 4,55 -0,22 -17,42
Vakko Tekstil 4,86 2,75 7,05
Vanet Gıda 2,03 9,73 41,96
Verusa Holding 19,07 2,03 2,75
Verusaturk Girisim 5,10 6,03 -5,38
Vestel 13,23 0,99 4,83
Vestel Beyaz Eşya 19,95 0,15 -7,64
Viking Kağıt 4,54 0,89 142,78
Yapı Kredi Koray GMYO 2,67 -0,37 10,33
Yapı ve Kredi Bank. 2,11 0,48 -14,92
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,27 9,96 47,85
Yataş 6,68 0,60 -8,99
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,89 -1,05 17,39
Yeni Gimat GMYO 12,56 2,70 4,92
Yeşil GMYO 0,50 2,04 -21,88
Yeşil Yapı 0,50 2,04 -24,24
Yeşil Yatırım Holding 11,74 3,07 4,54
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.992,90 -0,01 137,45
Yonga Mobilya 11,82 9,95 27,92
Yükselen Çelik 8,27 3,50 34,91
Yünsa 12,59 0,16 25,05
Zorlu Enerji 1,27 0,79 -22,09


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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