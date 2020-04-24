Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|44.000,00
|2,33
|45,79
|İş Bankası (C)
|4,85
|1,25
|-24,34
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,10
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,31
|-0,30
|-12,89
|İş Girişim
|5,42
|-3,04
|42,63
|İş GMYO
|1,51
|-0,66
|-14,20
|İş Y. Men. Değ.
|5,00
|1,01
|24,17
|İş Yat. Ort.
|2,22
|-1,33
|37,77
|İşbir Holding
|519,00
|-1,14
|20,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|1,75
|-6,45
|İttifak Holding
|2,50
|-0,79
|-32,80
|İz Hayvancılık Tarım
|3,00
|2,74
|14,66
|İzmir Demir Çelik
|9,37
|2,52
|14,41
|İzmir Fırça
|2,01
|8,65
|11,67
|Jantsa Jant Sanayi
|51,70
|0,39
|-2,80
|Kafein Yazılım
|17,42
|4,62
|56,37
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|0,00
|-5,37
|Kaplamin
|5,81
|0,69
|4,68
|Kardemir (A)
|2,26
|-0,44
|-14,72
|Kardemir (B)
|2,26
|0,00
|-14,39
|Kardemir (D)
|2,20
|0,46
|-17,29
|Karel Elektronik
|16,34
|2,64
|12,46
|Karsan Otomotiv
|1,59
|1,27
|0,63
|Karsu Tekstil
|2,59
|2,78
|-20,06
|Kartonsan
|441,90
|9,98
|13,34
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|1,31
|-19,27
|Kent Gıda
|233,50
|9,99
|32,82
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|9,84
|30,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|5,41
|-29,09
|Kiler GMYO
|2,67
|5,12
|-29,55
|Klimasan Klima
|16,27
|4,03
|-26,31
|Koç Holding
|14,69
|-0,47
|-26,58
|Konfrut Gıda
|12,38
|9,95
|58,31
|Konya Çimento
|227,40
|4,65
|-16,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,19
|3,61
|-12,00
|Koza Altın
|72,45
|2,40
|-2,16
|Koza Madencilik
|11,87
|1,98
|18,34
|Körfez GMYO
|2,19
|1,86
|-8,37
|Kristal Kola
|1,73
|1,17
|14,57
|Kron Telekomünikasyon
|25,02
|9,93
|96,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,54
|0,09
|-0,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,55
|1,31
|-6,06
|Kütahya Porselen
|8,01
|9,88
|21,00
|Lider Faktoring
|3,61
|-2,70
|-1,63
|Link Bilgisayar
|31,82
|1,86
|75,32
|Logo Yazılım
|78,95
|0,38
|29,85
|Lokman Hekim Sağlık
|6,47
|4,35
|11,94
|Lüks Kadife
|8,45
|1,20
|-2,20
|Makina Takım
|1,46
|1,39
|-22,34
|Mardin Çimento
|5,18
|0,00
|-12,50
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|1,53
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|62,05
|-0,72
|-12,61
|Marshall
|48,70
|0,12
|2,44
|Martı GMYO
|0,97
|-1,02
|-3,96
|Martı Otel
|0,81
|0,00
|-10,99
|Mavi Giyim
|39,42
|1,49
|-31,92
|Mazhar Zorlu Holding
|13,61
|0,81
|12,57
|Mega Polietilen
|2,27
|0,00
|3,18
|Menderes Tekstil
|1,48
|1,37
|12,98
|Mensa
|0,31
|6,90
|-3,13
|Merit Turizm
|14,66
|-4,12
|-24,59
|Merko Gıda
|1,32
|4,76
|25,71
|Metal Gayrimenkul
|0,82
|-3,53
|-9,89
|Metemtur Otelcilik
|1,75
|-0,57
|-1,69
|Metro Holding
|1,21
|-0,82
|-12,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,69
|1,20
|-13,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,23
|-3,00
|-60,22
|Migros Ticaret
|28,98
|1,05
|19,65
|Milpa
|2,58
|3,20
|17,81
|Mistral GMYO
|1,81
|0,00
|-4,23
|MLP Sağlık
|13,82
|7,13
|-13,62
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,88
|7,32
|-22,81
|Mondi Tire Kutsan
|7,85
|1,42
|89,61
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,34
|4,74
|28,46
|Net Holding
|1,82
|0,00
|-30,00
|Netaş Telekom.
|13,29
|4,48
|1,76
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|3,70
|12,90
|Nuh Çimento
|9,55
|0,42
|-13,06
|Nurol GMYO
|3,46
|5,81
|-3,08
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,24
|12,75
|Olmuksan-IP
|4,06
|0,50
|58,53
|Orge Enerji Elektrik
|4,66
|3,79
|-6,05
|Orma Orman Mahsulleri
|4,17
|-9,94
|51,09
|Osmanlı Menkul
|8,97
|-0,33
|113,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,92
|0,00
|14,29
|Otokar
|126,00
|-0,32
|-14,31
|Oyak Yat. Ort.
|5,00
|-0,99
|114,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,44
|4,24
|11,37
|Özak GMYO
|2,55
|2,00
|-0,78
|Özbal Çelik Boru
|1,67
|1,21
|3,61
|Özderici GMYO
|1,36
|0,00
|-13,38
|Özerden Plastik
|2,60
|7,44
|14,04
|Panora GMYO
|4,73
|2,38
|-15,56
|Papilon Savunma
|11,07
|2,03
|43,65
|Park Elek.Madencilik
|3,37
|0,00
|10,49
|Parsan
|13,83
|1,02
|-18,36
|Pegasus
|46,82
|-3,82
|-45,81
|Peker GMYO
|3,70
|1,93
|18,21
|Penguen Gıda
|3,69
|1,37
|78,26
|Pera GMYO
|0,86
|-1,15
|-8,51
|Pergamon Dış Ticaret
|8,09
|1,12
|0,87
|Petkim
|3,49
|1,75
|-8,40
|Petrokent Turizm
|140,90
|0,64
|9,99
|Pınar Et Ve Un
|23,02
|9,93
|151,04
|Pınar Su
|5,88
|9,91
|153,45
|Pınar Süt
|15,89
|0,06
|25,41
|Plastikkart
|10,12
|0,10
|9,17
|Polisan Holding
|2,32
|1,31
|-23,12
|Politeknik Metal
|85,60
|1,06
|12,52
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|0,00
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,00
|0,83
|7,06
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,70
|-1,60
|-14,25
|QNB Finansbank
|58,00
|3,02
|54,67
|Ral Yatırım Holding
|7,34
|2,66
|7,94
|Ray Sigorta
|6,01
|9,87
|75,73
|Reysaş GMYO
|6,07
|-0,82
|32,24
|Reysaş Lojistik
|7,45
|1,22
|70,09
|Rhea Girişim
|1,82
|-0,55
|52,94
|Rodrigo Tekstil
|2,07
|9,52
|14,36
|Royal Halı
|1,87
|-1,58
|36,50
|RTA Laboratuvarları
|15,30
|9,99
|559,48
|Sabancı Holding
|7,70
|1,32
|-15,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,60
|3,15
|65,14
|Salix Yatırım Holding
|5,55
|2,78
|-23,02
|Sanel Mühendislik
|4,58
|-1,08
|13,09
|Sanifoam Sünger
|6,83
|-0,15
|36,60
|Sanko Pazarlama
|6,40
|0,63
|-17,31
|Saray Matbaacılık
|1,90
|2,70
|6,15
|Sarkuysan
|5,31
|0,57
|9,94
|Sasa Polyester
|9,03
|3,56
|16,82
|Say Reklamcılık
|2,91
|0,34
|29,91
|Sekuro Plastik
|4,68
|2,18
|-12,69
|Selçuk Ecza Deposu
|7,86
|3,83
|31,77
|Selçuk Gıda
|2,50
|2,04
|45,35
|Senkron Güvenlik
|2,69
|2,28
|-1,47
|Serve Film Prodüksiyon
|4,17
|9,74
|162,26
|Servet GMYO
|14,22
|6,52
|67,29
|Seyitler Kimya
|11,70
|3,54
|72,31
|Silverline Endüstri
|2,27
|1,34
|5,09
|Sinpaş GMYO
|0,96
|-1,03
|-17,24
|Smartiks Yazılım
|10,05
|3,72
|2,45
|Soda Sanayii
|6,19
|1,81
|0,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|4,83
|139,20
|Söktaş
|2,98
|-0,33
|12,45
|Sönmez Filament
|5,15
|1,18
|5,53
|Sönmez Pamuklu
|5,36
|-0,19
|8,94
|Sumaş Suni Tahta
|10,48
|6,29
|5,86
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|-0,21
|-2,72
|Şekerbank
|0,95
|1,06
|-27,48
|Şişe Cam
|5,17
|-1,34
|-1,90
|Şok Marketler
|11,69
|9,97
|8,64
|T. Halk Bankası
|5,15
|0,19
|-12,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,10
|-0,05
|-5,73
|T.S.K.B.
|1,00
|1,01
|-17,36
|T.Tuborg
|13,14
|-0,38
|10,42
|Taç Tarım Ürünleri
|3,20
|4,92
|2,56
|Tat Gıda
|7,92
|5,32
|30,18
|TAV Havalimanları
|18,23
|-3,85
|-32,89
|Taze Kuru Gıda
|9,37
|9,98
|29,42
|Tek-Art Turizm
|1,13
|0,00
|-10,32
|Tekfen Holding
|14,49
|4,39
|-25,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,38
|1,11
|51,90
|Temapol Polimer Plastik
|4,95
|3,13
|-5,17
|TGS Dış Ticaret
|4,26
|-1,39
|-8,78
|Tofaş Oto. Fab.
|20,22
|0,90
|-13,23
|Torunlar GMYO
|2,32
|1,31
|-15,64
|Trabzon Liman
|10,26
|1,08
|-3,75
|Trabzonspor Sportif
|4,97
|3,76
|131,16
|Trakya Cam
|3,51
|-0,85
|0,29
|Trend GMYO
|2,76
|4,15
|25,45
|TSKB GMYO
|1,59
|0,63
|18,66
|Tuğçelik
|4,29
|0,00
|8,61
|Tukaş
|13,00
|3,26
|5,26
|Turcas Petrol
|2,59
|2,78
|-3,00
|Turkcell
|13,62
|0,29
|-1,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,32
|2,50
|-17,00
|Tüpraş
|86,30
|1,11
|-31,94
|Türk Hava Yolları
|10,30
|-0,68
|-28,77
|Türk Prysmian Kablo
|3,96
|4,21
|53,18
|Türk Telekom
|7,12
|2,01
|-3,39
|Türk Traktör
|55,30
|3,36
|4,52
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,30
|-0,76
|-6,43
|Ufuk Yatırım
|3,89
|9,89
|50,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,02
|0,00
|-4,72
|Ulusoy Elektrik
|32,46
|-1,99
|22,03
|Ulusoy Un Sanayi
|10,61
|9,95
|177,75
|Umpaş Holding
|0,47
|0,00
|-24,19
|Uşak Seramik
|1,47
|1,38
|-13,02
|Utopya Turizm
|4,39
|0,23
|-10,77
|Uzertaş Boya
|2,55
|-3,77
|14,86
|Ülker Bisküvi
|24,84
|2,99
|11,09
|Ünye Çimento
|4,73
|-0,84
|-12,08
|Vakıf Fin. Kir.
|1,94
|0,52
|-19,83
|Vakıf GMYO
|1,76
|-1,68
|1,68
|Vakıf Yat. Ort.
|1,97
|-1,01
|-15,45
|Vakıflar Bankası
|4,45
|0,45
|-19,24
|Vakko Tekstil
|4,52
|2,26
|-0,44
|Vanet Gıda
|1,54
|10,00
|7,69
|Verusa Holding
|18,37
|0,88
|-1,02
|Verusaturk Girisim
|4,60
|3,37
|-14,66
|Vestel
|11,78
|-0,25
|-6,66
|Vestel Beyaz Eşya
|17,96
|0,22
|-16,85
|Viking Kağıt
|4,43
|1,84
|136,90
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,65
|1,53
|9,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|1,00
|-18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,15
|0,37
|29,98
|Yataş
|6,41
|0,63
|-12,67
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,95
|-0,51
|21,12
|Yeni Gimat GMYO
|12,21
|1,33
|1,99
|Yeşil GMYO
|0,47
|0,00
|-26,56
|Yeşil Yapı
|0,47
|0,00
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|10,04
|0,20
|-10,60
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.500,00
|-6,12
|154,67
|Yonga Mobilya
|10,79
|-1,01
|16,77
|Yükselen Çelik
|7,14
|0,28
|16,48
|Yünsa
|11,35
|9,98
|12,74
|Zorlu Enerji
|1,23
|1,65
|-24,54
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)