Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.000,00
|5,98
|42,48
|İş Bankası (C)
|5,49
|0,18
|-14,35
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,71
|0,82
|-2,37
|İş Girişim
|15,44
|-1,72
|306,32
|İş GMYO
|1,98
|2,06
|12,50
|İş Y. Men. Değ.
|10,82
|0,84
|168,70
|İş Yat. Ort.
|3,04
|2,01
|88,66
|İşbir Holding
|2.893,00
|-0,14
|572,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,21
|3,42
|95,16
|İttifak Holding
|2,29
|-1,29
|80,34
|İz Hayvancılık Tarım
|8,15
|0,62
|211,49
|İzmir Demir Çelik
|21,00
|-0,85
|156,41
|İzmir Fırça
|6,84
|1,63
|280,00
|Jantsa Jant Sanayi
|182,20
|0,50
|242,56
|Kafein Yazılım
|17,14
|1,36
|54,33
|Kaplamin
|21,46
|-0,09
|286,67
|Kardemir (A)
|4,54
|0,00
|71,32
|Kardemir (B)
|3,43
|-0,29
|29,92
|Kardemir (D)
|3,35
|-1,47
|25,94
|Karel Elektronik
|17,30
|1,29
|19,06
|Karsan Otomotiv
|2,92
|0,00
|84,81
|Karsu Tekstil
|6,20
|0,00
|91,36
|Kartonsan
|1.949,20
|-5,38
|404,53
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|-0,93
|108,68
|Kent Gıda
|289,60
|2,33
|1147,12
|Kerevitaş Gıda
|6,40
|1,91
|96,32
|Kervansaray Yat. Holding
|0,90
|-6,25
|63,64
|Kiler GMYO
|12,24
|6,90
|222,96
|Klimasan Klima
|14,53
|2,25
|-31,51
|Koç Holding
|15,21
|1,47
|-23,98
|Konfrut Gıda
|15,27
|0,26
|95,27
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|19,45
|9,95
|Konya Çimento
|701,60
|-5,99
|158,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,87
|0,08
|-6,65
|Koza Altın
|77,85
|0,45
|5,13
|Koza Madencilik
|12,50
|1,21
|24,63
|Körfez GMYO
|6,54
|-1,95
|173,64
|Kristal Kola
|2,39
|0,42
|58,28
|Kron Telekomünikasyon
|26,62
|0,08
|109,28
|Kuştur Kuşadası Turizm
|158,00
|9,80
|573,05
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|2,21
|106,01
|Kütahya Porselen
|27,90
|-0,14
|321,45
|Lider Faktoring
|3,33
|0,00
|81,47
|Link Bilgisayar
|44,80
|2,28
|149,05
|Logo Yazılım
|98,25
|1,97
|61,60
|Lokman Hekim Sağlık
|11,34
|-1,22
|97,71
|Lüks Kadife
|29,90
|-0,47
|246,06
|Makina Takım
|2,97
|2,41
|57,98
|Marka Yatırım Holding
|3,94
|3,14
|233,90
|Marmaris Altınyunus
|85,30
|0,06
|20,14
|Marshall
|300,00
|0,00
|531,05
|Martı GMYO
|3,01
|-9,88
|198,02
|Martı Otel
|2,51
|-1,57
|175,82
|Mavi Giyim
|39,00
|1,88
|-32,64
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|0,00
|48,88
|Mega Polietilen
|14,90
|9,96
|1074,66
|Menderes Tekstil
|3,18
|1,27
|142,75
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|69,90
|5,75
|259,57
|Merko Gıda
|10,06
|-6,59
|858,10
|Metemtur Otelcilik
|9,75
|1,04
|447,75
|Metro Holding
|2,38
|0,42
|72,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,63
|1,68
|85,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|0,43
|-55,74
|Migros Ticaret
|39,22
|0,56
|61,93
|Milpa
|5,21
|0,39
|137,90
|Mistral GMYO
|4,49
|0,67
|139,26
|MLP Sağlık
|18,71
|2,35
|16,94
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,91
|0,00
|418,42
|Mondi Tire Kutsan
|6,42
|1,10
|55,07
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,42
|5,35
|178,46
|Net Holding
|3,26
|1,24
|25,38
|Netaş Telekom.
|21,92
|3,40
|67,84
|Niğbaş Niğde Beton
|44,52
|-1,07
|618,06
|Nuh Çimento
|32,06
|-0,12
|191,86
|Nurol GMYO
|6,06
|0,17
|69,75
|Odaş Elektrik
|3,39
|2,42
|134,49
|Olmuksan-IP
|7,95
|-3,52
|210,43
|Orge Enerji Elektrik
|7,43
|1,09
|49,80
|Orma Orman Mahsulleri
|11,80
|1,64
|327,54
|Osmanlı Menkul
|19,23
|0,16
|361,01
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,14
|0,00
|146,43
|Otokar
|204,50
|2,82
|39,08
|Oyak Çimento
|7,54
|1,07
|37,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,18
|0,00
|167,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,81
|0,42
|55,72
|Özak GMYO
|4,21
|0,00
|63,81
|Özbal Çelik Boru
|6,49
|1,41
|302,64
|Özderici GMYO
|2,31
|3,12
|47,13
|Özerden Plastik
|7,60
|1,20
|233,33
|Panora GMYO
|6,08
|-1,46
|8,54
|Papilon Savunma
|21,58
|7,95
|180,03
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|1,38
|68,52
|Parsan
|19,75
|-0,55
|16,59
|Pegasus
|44,60
|0,00
|-48,38
|Peker GMYO
|2,73
|-2,50
|201,87
|Penguen Gıda
|5,07
|0,00
|453,86
|Pera GMYO
|2,77
|-2,46
|194,68
|Pergamon Dış Ticaret
|16,22
|-0,49
|109,62
|Petkim
|4,33
|1,64
|13,65
|Petrokent Turizm
|786,50
|9,98
|513,97
|Pınar Et Ve Un
|23,92
|0,50
|163,16
|Pınar Su
|7,20
|0,14
|210,34
|Pınar Süt
|19,60
|0,77
|55,44
|Plastikkart
|10,93
|0,83
|17,91
|Polisan Holding
|3,78
|0,80
|25,27
|Politeknik Metal
|300,00
|0,00
|294,36
|Prizma Press Matbaacılık
|6,45
|-0,62
|50,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.238,40
|0,17
|11,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,40
|4,50
|-2,87
|QNB Finansbank
|68,85
|1,77
|83,60
|Ral Yatırım Holding
|4,91
|1,03
|87,09
|Ray Sigorta
|19,64
|-1,60
|474,27
|Reysaş GMYO
|4,68
|0,86
|1,96
|Reysaş Lojistik
|7,22
|-0,14
|64,84
|Rhea Girişim
|2,91
|-2,02
|144,54
|Rodrigo Tekstil
|9,80
|5,95
|441,44
|Royal Halı
|3,80
|2,70
|177,37
|RTA Laboratuvarları
|46,76
|0,95
|1915,52
|Sabancı Holding
|8,96
|1,47
|-1,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,30
|0,57
|143,12
|Sanel Mühendislik
|3,25
|0,93
|10,77
|Sanifoam Sünger
|13,66
|8,76
|173,20
|Sanko Pazarlama
|7,64
|0,39
|4,86
|Saray Matbaacılık
|5,43
|0,74
|320,03
|Sarkuysan
|6,81
|0,89
|114,32
|Sasa Polyester
|15,79
|0,96
|104,27
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,44
|2,30
|276,79
|Sekuro Plastik
|10,11
|-1,37
|88,62
|Selçuk Ecza Deposu
|9,63
|0,31
|61,45
|Selçuk Gıda
|4,09
|0,00
|279,50
|Senkron Güvenlik
|3,15
|-1,56
|15,38
|Serve Film Prodüksiyon
|18,60
|5,68
|1069,81
|Servet GMYO
|40,90
|-0,24
|381,18
|Seyitler Kimya
|12,52
|-0,87
|84,39
|Silverline Endüstri
|4,20
|1,69
|94,44
|Sinpaş GMYO
|2,82
|-0,35
|143,10
|Smartiks Yazılım
|7,79
|0,52
|-20,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|5,08
|523,99
|Söktaş
|5,11
|3,65
|200,50
|Sönmez Filament
|27,22
|-0,87
|457,79
|Sönmez Pamuklu
|15,95
|6,26
|224,19
|Sumaş Suni Tahta
|30,00
|0,07
|205,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,34
|0,93
|-9,21
|Şekerbank
|1,78
|4,71
|35,88
|Şişe Cam
|6,55
|1,24
|28,67
|Şok Marketler
|11,88
|-0,92
|10,41
|T. Halk Bankası
|4,91
|-0,61
|-16,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|67,40
|0,45
|54,59
|T.S.K.B.
|2,14
|3,38
|76,86
|T.Tuborg
|17,47
|1,39
|46,81
|Taç Tarım Ürünleri
|10,66
|0,76
|241,67
|Tat Gıda
|10,45
|1,46
|71,77
|TAV Havalimanları
|14,60
|-0,21
|-46,25
|Taze Kuru Gıda
|243,60
|1,42
|3264,64
|Tek-Art Turizm
|1,77
|2,31
|40,48
|Tekfen Holding
|14,04
|1,01
|-22,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,85
|0,11
|110,71
|Temapol Polimer Plastik
|9,69
|3,19
|85,63
|TGS Dış Ticaret
|9,52
|0,42
|103,85
|Tofaş Oto. Fab.
|27,76
|1,02
|19,13
|Torunlar GMYO
|3,58
|1,13
|30,18
|Trabzon Liman
|30,38
|1,13
|190,06
|Trabzonspor Sportif
|4,00
|0,76
|86,05
|Trend GMYO
|10,14
|3,79
|360,91
|TSKB GMYO
|3,62
|0,56
|279,06
|Tuğçelik
|7,25
|-1,63
|83,54
|Tukaş
|10,20
|0,59
|-17,41
|Turcas Petrol
|4,60
|2,91
|72,28
|Turkcell
|15,43
|0,85
|11,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,23
|0,79
|59,59
|Tüpraş
|78,30
|1,16
|-38,25
|Türk Hava Yolları
|9,79
|0,10
|-32,30
|Türk Prysmian Kablo
|12,42
|-0,88
|381,30
|Türk Telekom
|6,88
|1,93
|-4,65
|Türk Traktör
|124,50
|-1,81
|135,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,35
|0,37
|91,31
|Türkiye Sigorta
|5,53
|0,36
|153,93
|Ufuk Yatırım
|11,66
|0,00
|351,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,62
|-0,28
|288,47
|Ulusoy Elektrik
|49,90
|-0,16
|87,59
|Ulusoy Un Sanayi
|11,66
|0,09
|205,24
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,24
|0,45
|84,60
|Utopya Turizm
|22,98
|0,09
|367,07
|Uzertaş Boya
|29,62
|-9,97
|1234,23
|Ülker Bisküvi
|21,80
|3,32
|-2,50
|Vakıf Fin. Kir.
|3,85
|-0,26
|81,82
|Vakıf GMYO
|3,57
|1,13
|106,24
|Vakıf Yat. Ort.
|7,77
|-0,13
|326,65
|Vakıflar Bankası
|4,00
|0,00
|-27,40
|Vakko Tekstil
|5,56
|0,18
|22,47
|Vanet Gıda
|9,80
|0,00
|585,31
|Verusa Holding
|42,04
|2,04
|126,62
|Verusaturk Girisim
|8,70
|0,23
|65,44
|Vestel
|18,32
|2,40
|45,17
|Vestel Beyaz Eşya
|32,74
|0,61
|55,18
|Viking Kağıt
|6,80
|-2,72
|263,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,01
|0,75
|65,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|0,00
|-6,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,50
|-1,72
|355,56
|Yataş
|9,09
|1,11
|23,84
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,07
|1,50
|152,80
|Yeni Gimat GMYO
|13,08
|0,69
|9,26
|Yeşil GMYO
|1,05
|0,96
|64,06
|Yeşil Yapı
|1,24
|-0,80
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|45,06
|0,04
|301,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.999,90
|0,00
|477,25
|Yonga Mobilya
|30,16
|-2,08
|226,67
|Yükselen Çelik
|7,03
|2,33
|129,36
|Yünsa
|12,58
|1,62
|24,95
|Zorlu Enerji
|2,63
|2,33
|61,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)