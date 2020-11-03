Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.499,90
|-1,19
|34,19
|İş Bankası (C)
|5,24
|1,55
|-18,25
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,63
|2,54
|-4,47
|İş Girişim
|17,10
|-3,93
|350,00
|İş GMYO
|1,95
|3,17
|10,80
|İş Y. Men. Değ.
|10,79
|0,09
|167,96
|İş Yat. Ort.
|3,01
|0,67
|86,80
|İşbir Holding
|2.900,00
|-1,76
|574,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,10
|-1,79
|77,42
|İttifak Holding
|2,46
|-6,46
|93,73
|İz Hayvancılık Tarım
|8,17
|0,00
|212,25
|İzmir Demir Çelik
|23,78
|-8,96
|190,35
|İzmir Fırça
|6,69
|-0,74
|271,67
|Jantsa Jant Sanayi
|179,10
|-2,40
|236,73
|Kafein Yazılım
|16,50
|1,60
|48,57
|Kaplamin
|21,00
|0,00
|278,38
|Kardemir (A)
|4,89
|-5,60
|84,53
|Kardemir (B)
|3,45
|-2,82
|30,68
|Kardemir (D)
|3,34
|-2,05
|25,56
|Karel Elektronik
|16,65
|0,91
|14,59
|Karsan Otomotiv
|2,81
|1,08
|77,85
|Karsu Tekstil
|6,41
|4,57
|97,84
|Kartonsan
|1.909,90
|-4,22
|394,36
|Katmerciler Ekipman
|3,04
|-1,94
|98,86
|Kent Gıda
|291,00
|1,04
|1153,15
|Kerevitaş Gıda
|6,40
|0,47
|96,32
|Kervansaray Yat. Holding
|1,06
|-9,40
|92,73
|Kiler GMYO
|10,54
|-1,59
|178,10
|Klimasan Klima
|14,25
|0,42
|-32,83
|Koç Holding
|14,52
|1,04
|-27,43
|Konfrut Gıda
|15,15
|-0,79
|93,73
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|15,10
|3,21
|Konya Çimento
|744,80
|0,01
|174,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,40
|-1,21
|-10,35
|Koza Altın
|75,40
|1,82
|1,82
|Koza Madencilik
|12,30
|1,49
|22,63
|Körfez GMYO
|6,06
|-0,66
|153,56
|Kristal Kola
|2,44
|-0,81
|61,59
|Kron Telekomünikasyon
|26,16
|0,62
|105,66
|Kuştur Kuşadası Turizm
|125,00
|5,04
|432,48
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|2,76
|98,88
|Kütahya Porselen
|28,04
|0,72
|323,56
|Lider Faktoring
|3,33
|0,91
|81,47
|Link Bilgisayar
|45,62
|-1,68
|153,60
|Logo Yazılım
|93,15
|0,54
|53,21
|Lokman Hekim Sağlık
|11,40
|-2,23
|98,76
|Lüks Kadife
|30,16
|-2,33
|249,07
|Makina Takım
|2,91
|2,83
|54,79
|Marka Yatırım Holding
|3,68
|1,94
|211,86
|Marmaris Altınyunus
|87,80
|4,34
|23,66
|Marshall
|284,70
|-7,56
|498,86
|Martı GMYO
|2,97
|-1,00
|194,06
|Martı Otel
|2,29
|0,00
|151,65
|Mavi Giyim
|37,64
|1,40
|-34,99
|Mazhar Zorlu Holding
|18,20
|1,11
|50,54
|Mega Polietilen
|12,32
|10,00
|871,26
|Menderes Tekstil
|3,08
|1,32
|135,11
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|68,00
|0,00
|249,79
|Merko Gıda
|12,18
|-8,28
|1060,00
|Metemtur Otelcilik
|9,67
|-1,43
|443,26
|Metro Holding
|2,30
|0,44
|66,67
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,46
|3,28
|76,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-0,84
|-55,74
|Migros Ticaret
|38,80
|2,65
|60,20
|Milpa
|5,17
|0,39
|136,07
|Mistral GMYO
|4,54
|9,93
|141,93
|MLP Sağlık
|17,66
|3,88
|10,38
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,82
|0,00
|410,53
|Mondi Tire Kutsan
|6,38
|0,63
|54,11
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|31,50
|-0,25
|147,64
|Net Holding
|3,03
|0,00
|16,54
|Netaş Telekom.
|21,06
|2,13
|61,26
|Niğbaş Niğde Beton
|43,70
|1,86
|604,84
|Nuh Çimento
|31,80
|1,47
|189,49
|Nurol GMYO
|6,01
|0,50
|68,35
|Odaş Elektrik
|3,28
|2,82
|126,88
|Olmuksan-IP
|8,91
|4,09
|247,92
|Orge Enerji Elektrik
|7,18
|0,28
|44,76
|Orma Orman Mahsulleri
|12,05
|0,08
|336,59
|Osmanlı Menkul
|19,30
|-2,03
|362,69
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,32
|5,37
|157,14
|Otokar
|178,80
|-1,38
|21,60
|Oyak Çimento
|7,35
|0,27
|33,69
|Oyak Yat. Ort.
|6,12
|0,33
|165,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,81
|0,21
|55,72
|Özak GMYO
|4,10
|1,74
|59,53
|Özbal Çelik Boru
|6,33
|1,28
|292,71
|Özderici GMYO
|2,18
|1,40
|38,85
|Özerden Plastik
|7,39
|-1,99
|224,12
|Panora GMYO
|5,79
|1,22
|3,36
|Papilon Savunma
|18,15
|2,72
|135,52
|Park Elek.Madencilik
|4,78
|-2,25
|56,72
|Parsan
|18,93
|2,05
|11,75
|Pegasus
|42,80
|-1,47
|-50,46
|Peker GMYO
|2,65
|1,92
|193,03
|Penguen Gıda
|4,99
|-1,77
|445,12
|Pera GMYO
|2,60
|4,84
|176,60
|Pergamon Dış Ticaret
|15,30
|2,41
|97,73
|Petkim
|4,23
|3,17
|11,02
|Petrokent Turizm
|650,10
|10,00
|407,49
|Pınar Et Ve Un
|24,18
|0,67
|166,02
|Pınar Su
|7,30
|-1,22
|214,66
|Pınar Süt
|19,38
|0,00
|53,69
|Plastikkart
|10,49
|0,38
|13,16
|Polisan Holding
|3,78
|0,00
|25,27
|Politeknik Metal
|324,00
|0,00
|325,91
|Prizma Press Matbaacılık
|6,71
|0,00
|56,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.234,40
|0,38
|11,43
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,90
|-0,87
|-2,48
|QNB Finansbank
|68,05
|0,07
|81,47
|Ral Yatırım Holding
|4,85
|-0,41
|84,80
|Ray Sigorta
|19,40
|-1,77
|467,25
|Reysaş GMYO
|4,71
|-2,69
|2,61
|Reysaş Lojistik
|7,34
|1,94
|67,58
|Rhea Girişim
|3,31
|7,47
|178,15
|Rodrigo Tekstil
|9,00
|0,00
|397,24
|Royal Halı
|3,95
|-1,25
|188,32
|RTA Laboratuvarları
|48,80
|-3,37
|2003,45
|Sabancı Holding
|8,45
|0,00
|-7,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,18
|1,97
|137,61
|Sanel Mühendislik
|3,13
|-2,49
|6,68
|Sanifoam Sünger
|12,95
|4,86
|159,00
|Sanko Pazarlama
|7,57
|-0,53
|3,90
|Saray Matbaacılık
|5,46
|0,18
|322,35
|Sarkuysan
|6,64
|0,45
|108,97
|Sasa Polyester
|15,35
|1,19
|98,58
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,17
|6,66
|264,73
|Sekuro Plastik
|10,01
|0,10
|86,75
|Selçuk Ecza Deposu
|9,41
|-0,32
|57,76
|Selçuk Gıda
|4,00
|0,00
|271,15
|Senkron Güvenlik
|2,89
|-7,96
|5,86
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,00
|906,29
|Servet GMYO
|43,00
|9,19
|405,88
|Seyitler Kimya
|11,96
|-0,33
|76,14
|Silverline Endüstri
|4,12
|0,73
|90,74
|Sinpaş GMYO
|2,66
|1,53
|129,31
|Smartiks Yazılım
|7,71
|0,65
|-21,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,50
|-0,41
|536,99
|Söktaş
|4,88
|-0,41
|186,97
|Sönmez Filament
|24,60
|-1,05
|404,10
|Sönmez Pamuklu
|14,83
|-1,59
|201,42
|Sumaş Suni Tahta
|31,92
|0,00
|225,29
|Şeker Fin. Kir.
|4,31
|0,70
|-9,83
|Şekerbank
|1,73
|1,17
|32,06
|Şişe Cam
|6,45
|1,42
|26,71
|Şok Marketler
|11,44
|0,97
|6,32
|T. Halk Bankası
|4,79
|1,48
|-18,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,00
|-1,54
|46,79
|T.S.K.B.
|2,41
|-5,49
|99,17
|T.Tuborg
|17,17
|0,41
|44,29
|Taç Tarım Ürünleri
|10,92
|-2,85
|250,00
|Tat Gıda
|10,32
|0,39
|69,63
|TAV Havalimanları
|14,19
|-1,46
|-47,76
|Taze Kuru Gıda
|241,50
|-7,54
|3235,64
|Tek-Art Turizm
|1,69
|2,42
|34,13
|Tekfen Holding
|13,66
|1,11
|-24,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,94
|-1,00
|112,86
|Temapol Polimer Plastik
|9,29
|0,43
|77,97
|TGS Dış Ticaret
|9,35
|-1,06
|100,21
|Tofaş Oto. Fab.
|27,08
|0,89
|16,21
|Torunlar GMYO
|3,51
|1,74
|27,64
|Trabzon Liman
|29,86
|-2,99
|185,09
|Trabzonspor Sportif
|3,95
|0,00
|83,72
|Trend GMYO
|8,97
|-0,55
|307,73
|TSKB GMYO
|3,45
|1,17
|261,26
|Tuğçelik
|7,28
|-0,41
|84,30
|Tukaş
|10,14
|0,10
|-17,89
|Turcas Petrol
|4,53
|4,62
|69,66
|Turkcell
|15,15
|0,60
|9,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,59
|-0,42
|49,61
|Tüpraş
|76,80
|1,92
|-39,43
|Türk Hava Yolları
|9,43
|0,21
|-34,79
|Türk Prysmian Kablo
|11,90
|0,42
|361,15
|Türk Telekom
|6,62
|0,30
|-8,25
|Türk Traktör
|116,20
|4,50
|119,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,00
|-3,61
|90,48
|Türkiye Sigorta
|5,62
|-0,53
|158,06
|Ufuk Yatırım
|10,60
|-4,50
|310,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,71
|0,82
|298,13
|Ulusoy Elektrik
|50,05
|0,10
|88,16
|Ulusoy Un Sanayi
|11,74
|-1,10
|207,33
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,15
|0,47
|77,18
|Utopya Turizm
|25,12
|-1,49
|410,57
|Uzertaş Boya
|36,54
|-10,00
|1545,95
|Ülker Bisküvi
|20,72
|0,68
|-7,33
|Vakıf Fin. Kir.
|3,88
|9,92
|83,23
|Vakıf GMYO
|3,62
|7,42
|109,13
|Vakıf Yat. Ort.
|8,39
|9,96
|360,70
|Vakıflar Bankası
|3,89
|1,57
|-29,40
|Vakko Tekstil
|5,35
|0,94
|17,84
|Vanet Gıda
|9,80
|9,99
|585,31
|Verusa Holding
|38,92
|-0,10
|109,80
|Verusaturk Girisim
|8,61
|0,82
|63,73
|Vestel
|17,07
|3,83
|35,26
|Vestel Beyaz Eşya
|30,96
|1,44
|46,74
|Viking Kağıt
|6,43
|-1,08
|243,85
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,98
|1,53
|64,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,23
|1,83
|-10,08
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,78
|-10,00
|392,00
|Yataş
|9,02
|1,01
|22,89
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,98
|2,84
|147,20
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|-0,23
|8,93
|Yeşil GMYO
|1,06
|1,92
|65,63
|Yeşil Yapı
|1,22
|-0,81
|84,85
|Yeşil Yatırım Holding
|45,12
|-2,59
|301,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.298,00
|419,46
|Yonga Mobilya
|31,00
|0,65
|235,77
|Yükselen Çelik
|6,53
|1,40
|113,05
|Yünsa
|12,20
|0,58
|21,18
|Zorlu Enerji
|2,57
|2,39
|57,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)