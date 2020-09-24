Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|47.200,00
|0,00
|56,39
|İş Bankası (C)
|5,01
|-0,20
|-21,84
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,73
|0,00
|-1,84
|İş Girişim
|7,87
|-0,88
|107,11
|İş GMYO
|1,74
|0,58
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|8,21
|1,36
|103,89
|İş Yat. Ort.
|2,95
|-0,34
|83,08
|İşbir Holding
|2.592,00
|9,97
|502,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-3,12
|50,00
|İttifak Holding
|4,80
|1,27
|29,03
|İz Hayvancılık Tarım
|7,00
|2,04
|167,53
|İzmir Demir Çelik
|19,11
|-9,00
|133,33
|İzmir Fırça
|4,67
|7,36
|159,44
|Jantsa Jant Sanayi
|167,70
|-0,18
|215,30
|Kafein Yazılım
|16,28
|0,87
|46,59
|Kaplamin
|12,84
|-1,46
|131,35
|Kardemir (A)
|5,44
|1,12
|105,28
|Kardemir (B)
|3,82
|0,26
|44,70
|Kardemir (D)
|3,27
|-0,61
|22,93
|Karel Elektronik
|17,14
|-1,10
|17,96
|Karsan Otomotiv
|2,95
|-1,01
|86,71
|Karsu Tekstil
|6,52
|2,19
|101,23
|Kartonsan
|671,70
|-0,19
|73,86
|Katmerciler Ekipman
|5,28
|-3,47
|37,50
|Kent Gıda
|406,60
|0,12
|1650,96
|Kerevitaş Gıda
|5,27
|0,19
|61,66
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|9,84
|21,82
|Kiler GMYO
|6,90
|-1,43
|82,06
|Klimasan Klima
|13,97
|-0,92
|-34,15
|Koç Holding
|14,23
|0,78
|-28,88
|Konfrut Gıda
|14,16
|4,66
|81,07
|Konya Çimento
|541,80
|0,06
|99,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,12
|-0,45
|-12,55
|Koza Altın
|76,00
|-0,78
|2,63
|Koza Madencilik
|12,51
|-0,71
|24,73
|Körfez GMYO
|5,33
|2,50
|123,01
|Kristal Kola
|2,27
|0,00
|50,33
|Kron Telekomünikasyon
|26,08
|-1,21
|105,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,80
|9,98
|763,89
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,07
|-2,82
|84,61
|Kütahya Porselen
|28,02
|-1,27
|323,26
|Lider Faktoring
|2,96
|-1,33
|61,31
|Link Bilgisayar
|44,50
|0,68
|147,38
|Logo Yazılım
|94,20
|1,13
|54,93
|Lokman Hekim Sağlık
|10,69
|0,47
|84,95
|Lüks Kadife
|26,60
|-1,48
|207,87
|Makina Takım
|2,24
|-0,44
|19,15
|Marka Yatırım Holding
|3,23
|-1,52
|173,73
|Marmaris Altınyunus
|97,65
|-1,11
|37,54
|Marshall
|343,20
|9,09
|621,92
|Martı GMYO
|2,00
|-0,50
|98,02
|Martı Otel
|1,17
|0,00
|28,57
|Mavi Giyim
|36,90
|-0,54
|-36,27
|Mazhar Zorlu Holding
|17,01
|-7,95
|40,69
|Mega Polietilen
|12,00
|-4,76
|846,03
|Menderes Tekstil
|2,96
|-1,00
|125,95
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|87,60
|-7,89
|350,62
|Merko Gıda
|8,20
|9,92
|680,95
|Metemtur Otelcilik
|7,59
|3,97
|326,40
|Metro Holding
|2,36
|-0,42
|71,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,79
|0,80
|93,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|-0,85
|-56,31
|Migros Ticaret
|41,24
|2,69
|70,27
|Milpa
|5,32
|0,38
|142,92
|Mistral GMYO
|3,54
|-0,28
|87,30
|MLP Sağlık
|16,55
|0,36
|3,44
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|10,32
|9,90
|805,26
|Mondi Tire Kutsan
|6,55
|1,87
|58,21
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,20
|3,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|28,22
|-1,54
|121,86
|Net Holding
|2,34
|-0,85
|-10,00
|Netaş Telekom.
|17,10
|-1,72
|30,93
|Niğbaş Niğde Beton
|20,00
|-5,66
|222,58
|Nuh Çimento
|20,02
|1,37
|82,25
|Nurol GMYO
|6,53
|-2,54
|82,91
|Odaş Elektrik
|2,61
|-0,76
|80,53
|Olmuksan-IP
|6,38
|0,95
|149,12
|Orge Enerji Elektrik
|7,59
|1,74
|53,02
|Orma Orman Mahsulleri
|12,50
|7,94
|352,90
|Osmanlı Menkul
|17,53
|-3,58
|319,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,03
|-0,33
|80,36
|Otokar
|137,80
|-0,43
|-6,28
|Oyak Çimento
|7,73
|-0,51
|40,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,36
|0,00
|175,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,07
|9,96
|96,52
|Özak GMYO
|3,96
|-1,00
|54,09
|Özbal Çelik Boru
|5,96
|-2,45
|269,76
|Özderici GMYO
|2,14
|-0,93
|36,31
|Özerden Plastik
|7,55
|6,79
|231,14
|Panora GMYO
|6,10
|2,18
|8,90
|Papilon Savunma
|14,13
|-0,63
|83,35
|Park Elek.Madencilik
|4,81
|-2,63
|57,70
|Parsan
|21,52
|0,28
|27,04
|Pegasus
|45,60
|-1,00
|-47,22
|Peker GMYO
|2,86
|0,70
|216,25
|Penguen Gıda
|3,50
|0,86
|282,35
|Pera GMYO
|1,67
|5,70
|77,66
|Pergamon Dış Ticaret
|13,70
|-0,72
|77,05
|Petkim
|4,17
|0,00
|9,45
|Petrokent Turizm
|979,00
|9,99
|664,25
|Pınar Et Ve Un
|25,66
|8,09
|179,83
|Pınar Su
|8,35
|-1,76
|259,91
|Pınar Süt
|19,43
|3,35
|53,35
|Plastikkart
|11,31
|0,80
|22,01
|Polisan Holding
|3,02
|0,00
|0,08
|Politeknik Metal
|240,20
|-4,76
|215,75
|Prizma Press Matbaacılık
|4,39
|2,33
|2,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.226,20
|0,07
|10,69
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,60
|-0,99
|1,16
|QNB Finansbank
|69,20
|0,00
|84,53
|Ral Yatırım Holding
|4,89
|-1,61
|86,32
|Ray Sigorta
|13,32
|-4,86
|289,47
|Reysaş GMYO
|4,84
|-2,42
|5,45
|Reysaş Lojistik
|6,70
|-2,05
|52,97
|Rhea Girişim
|2,50
|-0,79
|110,08
|Rodrigo Tekstil
|5,75
|-9,87
|217,68
|Royal Halı
|4,30
|-7,73
|213,87
|RTA Laboratuvarları
|51,25
|4,59
|2109,05
|Sabancı Holding
|7,47
|0,27
|-18,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,68
|-1,33
|206,42
|Sanel Mühendislik
|3,44
|-0,29
|17,25
|Sanifoam Sünger
|8,17
|-9,92
|63,40
|Sanko Pazarlama
|8,23
|-0,48
|12,96
|Saray Matbaacılık
|3,53
|-0,56
|173,06
|Sarkuysan
|6,55
|-1,95
|106,14
|Sasa Polyester
|16,53
|-1,49
|113,84
|Say Reklamcılık
|5,67
|-1,56
|153,12
|Sekuro Plastik
|13,35
|0,15
|149,07
|Selçuk Ecza Deposu
|8,48
|-0,47
|42,17
|Selçuk Gıda
|4,47
|0,22
|314,76
|Senkron Güvenlik
|3,10
|2,65
|13,55
|Serve Film Prodüksiyon
|17,10
|0,00
|975,47
|Servet GMYO
|24,70
|-1,04
|190,59
|Seyitler Kimya
|12,29
|-2,85
|81,00
|Silverline Endüstri
|4,02
|-0,74
|86,11
|Sinpaş GMYO
|1,69
|1,20
|45,69
|Smartiks Yazılım
|8,47
|2,79
|-13,66
|Soda Sanayii
|7,77
|0,39
|31,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|18,20
|-9,99
|373,19
|Söktaş
|4,49
|0,90
|164,04
|Sönmez Filament
|16,74
|-10,00
|243,03
|Sönmez Pamuklu
|14,46
|-6,16
|193,90
|Sumaş Suni Tahta
|35,50
|0,00
|261,77
|Şeker Fin. Kir.
|4,21
|-0,71
|-11,92
|Şekerbank
|1,56
|1,30
|19,08
|Şişe Cam
|6,81
|0,29
|32,96
|Şok Marketler
|12,27
|-0,16
|14,03
|T. Halk Bankası
|5,03
|0,00
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,20
|-0,59
|8,26
|T.S.K.B.
|1,07
|-1,83
|-11,57
|T.Tuborg
|15,11
|2,03
|26,97
|Taç Tarım Ürünleri
|11,29
|5,32
|261,86
|Tat Gıda
|10,25
|0,00
|68,48
|TAV Havalimanları
|14,95
|-0,80
|-44,96
|Taze Kuru Gıda
|675,00
|5,01
|9223,20
|Tek-Art Turizm
|1,57
|0,00
|24,60
|Tekfen Holding
|14,93
|-0,84
|-17,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,27
|0,28
|73,10
|Temapol Polimer Plastik
|8,67
|0,81
|66,09
|TGS Dış Ticaret
|8,37
|-2,45
|79,23
|Tofaş Oto. Fab.
|22,96
|-0,86
|-1,47
|Torunlar GMYO
|3,64
|-0,82
|32,36
|Trabzon Liman
|30,72
|9,17
|188,18
|Trabzonspor Sportif
|5,12
|-2,29
|138,14
|Trakya Cam
|4,51
|-0,22
|33,00
|Trend GMYO
|5,92
|-2,15
|169,09
|TSKB GMYO
|2,68
|3,08
|180,63
|Tuğçelik
|5,75
|-0,17
|45,57
|Tukaş
|10,04
|0,80
|-18,70
|Turcas Petrol
|3,63
|0,00
|35,96
|Turkcell
|15,27
|-1,99
|10,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|2,23
|21,37
|Tüpraş
|79,25
|-0,06
|-37,50
|Türk Hava Yolları
|10,37
|-1,24
|-28,28
|Türk Prysmian Kablo
|9,20
|-0,54
|256,52
|Türk Telekom
|6,76
|-0,15
|-6,31
|Türk Traktör
|96,90
|-1,27
|83,14
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,95
|-2,24
|102,26
|Türkiye Sigorta
|5,58
|-0,53
|156,22
|Ufuk Yatırım
|12,06
|-10,00
|367,44
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,91
|0,00
|212,28
|Ulusoy Elektrik
|51,60
|-0,58
|93,98
|Ulusoy Un Sanayi
|10,80
|3,95
|182,72
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,69
|-0,59
|39,27
|Utopya Turizm
|10,80
|-10,00
|119,51
|Uzertaş Boya
|17,73
|9,99
|698,65
|Ülker Bisküvi
|22,98
|-0,09
|2,77
|Vakıf Fin. Kir.
|3,82
|-1,29
|80,40
|Vakıf GMYO
|3,33
|-0,89
|92,38
|Vakıf Yat. Ort.
|8,48
|-1,51
|365,64
|Vakıflar Bankası
|4,00
|0,50
|-27,40
|Vakko Tekstil
|6,29
|4,14
|38,55
|Vanet Gıda
|4,30
|9,97
|200,70
|Verusa Holding
|41,08
|0,20
|121,45
|Verusaturk Girisim
|7,05
|0,14
|34,06
|Vestel
|16,84
|-0,88
|33,44
|Vestel Beyaz Eşya
|26,36
|-1,72
|24,94
|Viking Kağıt
|6,39
|9,98
|241,71
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,59
|0,66
|89,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|0,50
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|40,10
|9,98
|540,98
|Yataş
|8,42
|-1,17
|14,71
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,83
|-1,05
|75,78
|Yeni Gimat GMYO
|12,41
|-0,08
|3,67
|Yeşil GMYO
|0,89
|0,00
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,97
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|21,50
|7,77
|91,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.000,00
|0,15
|477,25
|Yonga Mobilya
|43,36
|-9,97
|369,64
|Yükselen Çelik
|6,63
|-0,45
|116,31
|Yünsa
|13,08
|-0,68
|29,92
|Zorlu Enerji
|2,58
|-0,39
|58,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)