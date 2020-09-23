Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|46.100,00
|-4,08
|52,75
|İş Bankası (C)
|4,98
|1,22
|-22,31
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,76
|1,08
|-1,05
|İş Girişim
|7,91
|-1,37
|108,16
|İş GMYO
|1,73
|0,58
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|8,12
|0,50
|101,65
|İş Yat. Ort.
|2,94
|0,68
|82,46
|İşbir Holding
|2.357,10
|10,00
|448,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|4,40
|53,23
|İttifak Holding
|4,88
|4,72
|31,18
|İz Hayvancılık Tarım
|7,45
|3,76
|184,73
|İzmir Demir Çelik
|22,00
|-1,70
|168,62
|İzmir Fırça
|4,35
|9,85
|141,67
|Jantsa Jant Sanayi
|169,30
|-4,73
|218,31
|Kafein Yazılım
|16,28
|0,93
|46,59
|Kaplamin
|13,82
|1,92
|149,01
|Kardemir (A)
|5,52
|1,47
|108,30
|Kardemir (B)
|3,90
|0,78
|47,73
|Kardemir (D)
|3,35
|2,13
|25,94
|Karel Elektronik
|17,46
|2,05
|20,17
|Karsan Otomotiv
|2,97
|3,13
|87,97
|Karsu Tekstil
|6,24
|-0,16
|92,59
|Kartonsan
|683,10
|0,89
|76,81
|Katmerciler Ekipman
|5,51
|3,18
|43,49
|Kent Gıda
|373,50
|1,11
|1508,42
|Kerevitaş Gıda
|5,22
|1,56
|60,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|7,14
|9,09
|Kiler GMYO
|6,98
|1,16
|84,17
|Klimasan Klima
|14,19
|1,28
|-33,11
|Koç Holding
|13,98
|1,23
|-30,13
|Konfrut Gıda
|15,42
|9,99
|97,19
|Konya Çimento
|550,70
|-0,05
|102,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,24
|1,08
|-11,61
|Koza Altın
|77,00
|0,59
|3,98
|Koza Madencilik
|12,69
|0,71
|26,52
|Körfez GMYO
|5,17
|1,97
|116,32
|Kristal Kola
|2,28
|2,24
|50,99
|Kron Telekomünikasyon
|25,94
|0,93
|103,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|167,70
|0,00
|614,37
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|0,00
|91,74
|Kütahya Porselen
|27,84
|-1,21
|320,54
|Lider Faktoring
|3,00
|0,33
|63,49
|Link Bilgisayar
|43,26
|-5,96
|140,48
|Logo Yazılım
|92,20
|0,99
|51,64
|Lokman Hekim Sağlık
|10,75
|-2,27
|85,99
|Lüks Kadife
|27,10
|0,44
|213,66
|Makina Takım
|2,27
|1,34
|20,74
|Marka Yatırım Holding
|3,45
|6,15
|192,37
|Marmaris Altınyunus
|101,00
|0,00
|42,25
|Marshall
|270,20
|-5,52
|468,36
|Martı GMYO
|2,03
|-0,98
|100,99
|Martı Otel
|1,17
|1,74
|28,57
|Mavi Giyim
|37,22
|0,22
|-35,72
|Mazhar Zorlu Holding
|19,23
|2,83
|59,06
|Mega Polietilen
|13,25
|-5,36
|944,58
|Menderes Tekstil
|3,05
|0,66
|132,82
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|104,90
|-0,47
|439,61
|Merko Gıda
|7,46
|9,87
|610,48
|Metemtur Otelcilik
|7,39
|4,82
|315,17
|Metro Holding
|2,41
|1,69
|74,64
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,72
|0,54
|89,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|2,63
|-56,12
|Migros Ticaret
|40,40
|-0,79
|66,80
|Milpa
|5,82
|3,01
|165,75
|Mistral GMYO
|3,57
|-0,83
|88,89
|MLP Sağlık
|16,71
|0,72
|4,44
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|9,39
|9,95
|723,68
|Mondi Tire Kutsan
|6,36
|1,76
|53,62
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,20
|3,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|29,88
|2,12
|134,91
|Net Holding
|2,36
|2,16
|-9,23
|Netaş Telekom.
|16,51
|-0,06
|26,42
|Niğbaş Niğde Beton
|19,50
|0,00
|214,52
|Nuh Çimento
|19,80
|0,56
|80,25
|Nurol GMYO
|6,77
|-4,24
|89,64
|Odaş Elektrik
|2,62
|1,16
|81,23
|Olmuksan-IP
|6,44
|1,26
|151,47
|Orge Enerji Elektrik
|7,30
|3,11
|47,18
|Orma Orman Mahsulleri
|11,58
|9,97
|319,57
|Osmanlı Menkul
|20,84
|4,20
|399,13
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,10
|1,97
|84,52
|Otokar
|140,00
|0,86
|-4,79
|Oyak Çimento
|7,86
|1,16
|42,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,36
|0,32
|175,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,52
|9,96
|78,71
|Özak GMYO
|4,03
|3,07
|56,81
|Özbal Çelik Boru
|5,79
|-1,03
|259,21
|Özderici GMYO
|2,18
|2,83
|38,85
|Özerden Plastik
|6,97
|8,40
|205,70
|Panora GMYO
|6,02
|2,38
|7,47
|Papilon Savunma
|14,29
|0,70
|85,43
|Park Elek.Madencilik
|4,76
|1,06
|56,07
|Parsan
|21,58
|1,51
|27,39
|Pegasus
|46,20
|0,70
|-46,53
|Peker GMYO
|2,84
|1,07
|214,03
|Penguen Gıda
|3,55
|7,90
|287,81
|Pera GMYO
|1,60
|0,63
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|13,44
|2,21
|73,69
|Petkim
|4,15
|-1,89
|8,92
|Petrokent Turizm
|809,20
|0,00
|531,69
|Pınar Et Ve Un
|24,16
|5,96
|163,47
|Pınar Su
|8,86
|5,73
|281,90
|Pınar Süt
|18,90
|3,68
|49,17
|Plastikkart
|11,21
|3,60
|20,93
|Polisan Holding
|3,06
|1,32
|1,41
|Politeknik Metal
|278,00
|3,93
|265,44
|Prizma Press Matbaacılık
|4,17
|-1,42
|-3,02
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.225,40
|0,10
|10,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,00
|0,53
|2,25
|QNB Finansbank
|69,60
|0,07
|85,60
|Ral Yatırım Holding
|5,10
|1,59
|94,33
|Ray Sigorta
|14,30
|-6,35
|318,13
|Reysaş GMYO
|4,89
|2,30
|6,54
|Reysaş Lojistik
|6,59
|5,95
|50,46
|Rhea Girişim
|2,53
|2,43
|112,61
|Rodrigo Tekstil
|6,38
|10,00
|252,49
|Royal Halı
|4,65
|3,56
|239,42
|RTA Laboratuvarları
|49,52
|-2,23
|2034,48
|Sabancı Holding
|7,48
|1,22
|-17,98
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,67
|8,28
|205,96
|Sanel Mühendislik
|3,47
|0,29
|18,27
|Sanifoam Sünger
|9,61
|-1,13
|92,20
|Sanko Pazarlama
|8,33
|0,12
|14,33
|Saray Matbaacılık
|3,54
|-0,84
|173,83
|Sarkuysan
|6,42
|5,42
|102,05
|Sasa Polyester
|16,89
|0,66
|118,50
|Say Reklamcılık
|5,82
|1,39
|159,82
|Sekuro Plastik
|13,43
|-6,08
|150,56
|Selçuk Ecza Deposu
|8,54
|0,95
|43,17
|Selçuk Gıda
|4,25
|1,19
|294,35
|Senkron Güvenlik
|3,34
|0,00
|22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|17,10
|1,60
|975,47
|Servet GMYO
|25,14
|0,64
|195,76
|Seyitler Kimya
|11,97
|1,01
|76,29
|Silverline Endüstri
|3,99
|1,79
|84,72
|Sinpaş GMYO
|1,68
|-0,59
|44,83
|Smartiks Yazılım
|8,25
|1,35
|-15,90
|Soda Sanayii
|7,65
|1,59
|29,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,90
|6,41
|521,39
|Söktaş
|4,47
|-0,45
|162,86
|Sönmez Filament
|22,46
|8,71
|360,25
|Sönmez Pamuklu
|18,34
|8,46
|272,76
|Sumaş Suni Tahta
|35,50
|-9,97
|261,77
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|1,67
|-10,88
|Şekerbank
|1,53
|1,32
|16,79
|Şişe Cam
|6,80
|1,64
|32,76
|Şok Marketler
|12,37
|0,16
|14,96
|T. Halk Bankası
|5,04
|1,20
|-14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,26
|-1,71
|8,39
|T.S.K.B.
|1,07
|1,90
|-11,57
|T.Tuborg
|14,82
|-1,20
|24,54
|Taç Tarım Ürünleri
|10,15
|4,10
|225,32
|Tat Gıda
|10,22
|2,00
|67,99
|TAV Havalimanları
|15,09
|0,40
|-44,45
|Taze Kuru Gıda
|642,80
|9,99
|8778,45
|Tek-Art Turizm
|1,59
|3,25
|26,19
|Tekfen Holding
|15,29
|1,87
|-17,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,14
|0,56
|70,00
|Temapol Polimer Plastik
|8,12
|1,50
|55,56
|TGS Dış Ticaret
|8,59
|-3,16
|83,94
|Tofaş Oto. Fab.
|23,42
|0,95
|0,50
|Torunlar GMYO
|3,66
|0,27
|33,09
|Trabzon Liman
|34,38
|9,98
|222,51
|Trabzonspor Sportif
|5,32
|-1,30
|147,44
|Trakya Cam
|4,46
|1,83
|31,52
|Trend GMYO
|6,10
|-1,45
|177,27
|TSKB GMYO
|2,55
|0,00
|167,02
|Tuğçelik
|5,81
|1,57
|47,09
|Tukaş
|9,95
|0,81
|-19,43
|Turcas Petrol
|3,62
|1,40
|35,58
|Turkcell
|15,41
|2,05
|11,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,57
|2,57
|18,10
|Tüpraş
|79,60
|0,44
|-37,22
|Türk Hava Yolları
|10,58
|0,09
|-26,83
|Türk Prysmian Kablo
|9,31
|0,54
|260,78
|Türk Telekom
|6,82
|0,74
|-5,48
|Türk Traktör
|99,20
|2,37
|87,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|86,05
|-1,88
|104,88
|Türkiye Sigorta
|5,56
|-0,54
|155,30
|Ufuk Yatırım
|13,40
|-9,95
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,94
|0,00
|215,50
|Ulusoy Elektrik
|51,50
|-0,77
|93,61
|Ulusoy Un Sanayi
|10,50
|3,14
|174,87
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,71
|2,40
|40,92
|Utopya Turizm
|11,21
|-1,75
|127,85
|Uzertaş Boya
|16,12
|9,96
|626,13
|Ülker Bisküvi
|23,02
|0,52
|2,95
|Vakıf Fin. Kir.
|3,78
|2,72
|78,51
|Vakıf GMYO
|3,41
|2,10
|97,00
|Vakıf Yat. Ort.
|8,57
|0,12
|370,58
|Vakıflar Bankası
|3,92
|1,29
|-28,86
|Vakko Tekstil
|5,90
|0,17
|29,96
|Vanet Gıda
|3,91
|9,83
|173,43
|Verusa Holding
|41,34
|-0,10
|122,85
|Verusaturk Girisim
|7,19
|2,57
|36,72
|Vestel
|17,28
|1,11
|36,93
|Vestel Beyaz Eşya
|27,64
|1,92
|31,01
|Viking Kağıt
|5,61
|6,05
|200,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,61
|0,88
|90,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,02
|1,00
|-18,55
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,46
|9,95
|482,79
|Yataş
|8,57
|0,94
|16,76
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,87
|1,06
|78,26
|Yeni Gimat GMYO
|12,52
|1,38
|4,58
|Yeşil GMYO
|0,90
|1,12
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,02
|0,99
|54,55
|Yeşil Yatırım Holding
|18,31
|0,94
|63,05
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.389,90
|-1,88
|456,53
|Yonga Mobilya
|48,16
|-9,98
|421,63
|Yükselen Çelik
|6,68
|0,60
|117,94
|Yünsa
|13,15
|1,78
|30,61
|Zorlu Enerji
|2,63
|1,15
|61,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)