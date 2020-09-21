Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|307.986,80
|85,72
|İş Bankası (B)
|50.227,20
|0,00
|66,42
|İş Bankası (C)
|4,92
|-1,01
|-23,24
|İş Bankası (Kur.)
|513.999,00
|144,76
|İş Fin.Kir.
|3,82
|-0,26
|0,53
|İş Girişim
|8,53
|-2,74
|124,47
|İş GMYO
|1,74
|0,00
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|8,14
|-0,97
|102,15
|İş Yat. Ort.
|2,95
|-0,67
|83,08
|İşbir Holding
|1.948,10
|10,00
|353,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-2,15
|46,77
|İttifak Holding
|4,37
|0,23
|17,47
|İz Hayvancılık Tarım
|7,45
|8,76
|184,73
|İzmir Demir Çelik
|23,50
|7,31
|186,94
|İzmir Fırça
|3,98
|1,02
|121,11
|Jantsa Jant Sanayi
|182,50
|0,22
|243,12
|Kafein Yazılım
|16,87
|-0,76
|51,90
|Kaplamin
|15,07
|10,00
|171,53
|Kardemir (A)
|5,53
|-0,36
|108,68
|Kardemir (B)
|3,90
|-0,26
|47,73
|Kardemir (D)
|3,25
|0,31
|22,18
|Karel Elektronik
|16,62
|-0,72
|14,38
|Karsan Otomotiv
|2,98
|0,00
|88,61
|Karsu Tekstil
|6,22
|-2,66
|91,98
|Kartonsan
|689,40
|-2,90
|78,44
|Katmerciler Ekipman
|4,94
|-0,20
|28,65
|Kent Gıda
|419,00
|-8,09
|1704,36
|Kerevitaş Gıda
|5,18
|-0,19
|58,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Kiler GMYO
|6,98
|-2,65
|84,17
|Klimasan Klima
|14,32
|-2,05
|-32,50
|Koç Holding
|14,44
|-1,50
|-27,83
|Konfrut Gıda
|13,12
|3,39
|67,77
|Konya Çimento
|569,00
|0,07
|109,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,14
|-0,89
|-12,39
|Koza Altın
|79,55
|-1,43
|7,43
|Koza Madencilik
|13,03
|-0,69
|29,91
|Körfez GMYO
|4,96
|0,40
|107,53
|Kristal Kola
|2,27
|2,25
|50,33
|Kron Telekomünikasyon
|26,48
|1,30
|108,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|204,00
|-1,45
|769,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,25
|-1,75
|100,66
|Kütahya Porselen
|28,28
|0,50
|327,19
|Lider Faktoring
|3,03
|-1,30
|65,12
|Link Bilgisayar
|46,46
|9,99
|158,27
|Logo Yazılım
|95,30
|0,32
|56,74
|Lokman Hekim Sağlık
|11,10
|-3,48
|92,04
|Lüks Kadife
|28,08
|2,33
|225,00
|Makina Takım
|2,29
|-0,87
|21,81
|Marka Yatırım Holding
|3,08
|-3,14
|161,02
|Marmaris Altınyunus
|108,50
|1,40
|52,82
|Marshall
|335,40
|-2,36
|605,51
|Martı GMYO
|2,06
|4,57
|103,96
|Martı Otel
|1,19
|0,85
|30,77
|Mavi Giyim
|37,86
|-1,35
|-34,61
|Mazhar Zorlu Holding
|16,39
|2,57
|35,57
|Mega Polietilen
|13,33
|9,98
|950,89
|Menderes Tekstil
|3,04
|-0,65
|132,06
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|103,30
|9,95
|431,38
|Merko Gıda
|6,18
|9,96
|488,57
|Metemtur Otelcilik
|6,61
|9,80
|271,35
|Metro Holding
|2,36
|-0,42
|71,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|-1,60
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|-0,86
|-56,68
|Migros Ticaret
|38,86
|-1,22
|60,45
|Milpa
|5,17
|2,99
|136,07
|Mistral GMYO
|3,59
|0,28
|89,95
|MLP Sağlık
|16,90
|-1,00
|5,62
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|7,77
|9,90
|581,58
|Mondi Tire Kutsan
|6,62
|-0,45
|59,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,20
|3,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,92
|1,41
|103,77
|Net Holding
|2,40
|0,00
|-7,69
|Netaş Telekom.
|16,26
|1,43
|24,50
|Niğbaş Niğde Beton
|19,50
|2,31
|214,52
|Nuh Çimento
|19,80
|-0,75
|80,25
|Nurol GMYO
|7,30
|-4,58
|104,48
|Odaş Elektrik
|2,57
|-0,77
|77,77
|Olmuksan-IP
|6,31
|-1,25
|146,39
|Orge Enerji Elektrik
|7,14
|-1,52
|43,95
|Orma Orman Mahsulleri
|9,89
|-0,40
|258,33
|Osmanlı Menkul
|18,43
|9,96
|341,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,07
|-1,60
|82,74
|Otokar
|140,50
|-1,06
|-4,45
|Oyak Çimento
|8,00
|-0,99
|45,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,39
|-0,16
|176,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,57
|9,86
|47,95
|Özak GMYO
|4,06
|0,74
|57,98
|Özbal Çelik Boru
|5,67
|-0,53
|251,77
|Özderici GMYO
|2,14
|-1,83
|36,31
|Özerden Plastik
|5,70
|7,14
|150,00
|Panora GMYO
|5,59
|-0,36
|-0,21
|Papilon Savunma
|14,79
|-0,94
|91,92
|Park Elek.Madencilik
|4,42
|1,14
|44,92
|Parsan
|20,12
|1,31
|18,77
|Pegasus
|46,08
|-1,33
|-46,67
|Peker GMYO
|2,78
|0,00
|207,40
|Penguen Gıda
|3,19
|0,95
|248,48
|Pera GMYO
|1,54
|0,65
|63,83
|Pergamon Dış Ticaret
|13,70
|-3,86
|77,05
|Petkim
|4,35
|-1,14
|14,17
|Petrokent Turizm
|899,10
|-10,00
|601,87
|Pınar Et Ve Un
|23,88
|4,28
|160,41
|Pınar Su
|7,78
|0,13
|235,34
|Pınar Süt
|18,54
|0,76
|46,33
|Plastikkart
|11,39
|-0,52
|22,87
|Polisan Holding
|3,07
|-1,92
|1,74
|Politeknik Metal
|248,80
|9,99
|227,06
|Prizma Press Matbaacılık
|3,76
|-1,57
|-12,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.223,50
|0,12
|10,44
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,10
|-1,42
|2,32
|QNB Finansbank
|70,80
|0,00
|88,80
|Ral Yatırım Holding
|5,17
|-2,08
|96,99
|Ray Sigorta
|16,50
|4,23
|382,46
|Reysaş GMYO
|4,84
|-1,83
|5,45
|Reysaş Lojistik
|6,37
|-3,78
|45,43
|Rhea Girişim
|2,53
|-1,56
|112,61
|Rodrigo Tekstil
|5,28
|10,00
|191,71
|Royal Halı
|4,09
|9,95
|198,54
|RTA Laboratuvarları
|50,90
|0,20
|2093,97
|Sabancı Holding
|7,64
|-1,67
|-16,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,14
|4,78
|181,65
|Sanel Mühendislik
|3,41
|-0,58
|16,22
|Sanifoam Sünger
|8,64
|7,46
|72,80
|Sanko Pazarlama
|7,60
|-1,55
|4,31
|Saray Matbaacılık
|3,50
|2,34
|170,73
|Sarkuysan
|6,07
|1,51
|91,03
|Sasa Polyester
|17,01
|0,65
|120,05
|Say Reklamcılık
|5,79
|-3,66
|158,48
|Sekuro Plastik
|14,72
|9,93
|174,63
|Selçuk Ecza Deposu
|8,47
|-0,24
|42,00
|Selçuk Gıda
|3,99
|9,92
|270,23
|Senkron Güvenlik
|3,04
|9,75
|11,36
|Serve Film Prodüksiyon
|16,62
|0,06
|945,28
|Servet GMYO
|24,80
|-0,40
|191,76
|Seyitler Kimya
|11,90
|1,45
|75,26
|Silverline Endüstri
|4,00
|0,76
|85,19
|Sinpaş GMYO
|1,59
|0,00
|37,07
|Smartiks Yazılım
|8,48
|1,56
|-13,56
|Soda Sanayii
|7,37
|0,82
|24,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,46
|10,00
|431,95
|Söktaş
|4,32
|-2,04
|154,04
|Sönmez Filament
|19,16
|2,73
|292,62
|Sönmez Pamuklu
|16,02
|1,71
|225,61
|Sumaş Suni Tahta
|40,18
|0,00
|305,86
|Şeker Fin. Kir.
|4,29
|-0,69
|-10,25
|Şekerbank
|1,55
|1,31
|18,32
|Şişe Cam
|6,49
|1,56
|26,71
|Şok Marketler
|12,39
|-0,88
|15,15
|T. Halk Bankası
|5,09
|-0,59
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|50,20
|5,33
|15,14
|T.S.K.B.
|1,07
|-0,93
|-11,57
|T.Tuborg
|15,23
|0,33
|27,98
|Taç Tarım Ürünleri
|8,91
|10,00
|185,58
|Tat Gıda
|10,29
|-2,92
|69,14
|TAV Havalimanları
|15,30
|-1,48
|-43,68
|Taze Kuru Gıda
|531,30
|10,00
|7238,40
|Tek-Art Turizm
|1,59
|1,27
|26,19
|Tekfen Holding
|15,40
|-0,58
|-16,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,33
|7,16
|74,52
|Temapol Polimer Plastik
|8,43
|0,36
|61,49
|TGS Dış Ticaret
|9,67
|0,83
|107,07
|Tofaş Oto. Fab.
|23,18
|-0,77
|-0,53
|Torunlar GMYO
|3,60
|-0,28
|30,91
|Trabzon Liman
|28,42
|9,98
|166,60
|Trabzonspor Sportif
|5,18
|-1,33
|140,93
|Trakya Cam
|4,29
|0,94
|26,51
|Trend GMYO
|6,11
|-1,29
|177,73
|TSKB GMYO
|2,53
|2,43
|164,93
|Tuğçelik
|5,83
|-0,68
|47,59
|Tukaş
|9,90
|0,10
|-19,84
|Turcas Petrol
|3,58
|-2,72
|34,08
|Turkcell
|14,60
|0,69
|5,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,59
|-1,43
|18,41
|Tüpraş
|79,75
|-1,05
|-37,11
|Türk Hava Yolları
|10,49
|-1,50
|-27,46
|Türk Prysmian Kablo
|9,34
|2,41
|261,95
|Türk Telekom
|6,80
|-0,87
|-5,76
|Türk Traktör
|97,70
|-2,25
|84,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|83,35
|3,60
|98,45
|Türkiye Sigorta
|5,73
|-0,87
|163,11
|Ufuk Yatırım
|16,53
|9,98
|540,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,09
|-0,64
|231,59
|Ulusoy Elektrik
|51,80
|-0,38
|94,74
|Ulusoy Un Sanayi
|10,43
|1,96
|173,04
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,71
|-0,58
|40,92
|Utopya Turizm
|10,30
|0,00
|109,35
|Uzertaş Boya
|13,33
|9,98
|500,45
|Ülker Bisküvi
|22,70
|0,09
|1,52
|Vakıf Fin. Kir.
|3,88
|-0,51
|83,23
|Vakıf GMYO
|3,41
|0,59
|97,00
|Vakıf Yat. Ort.
|8,77
|-1,46
|381,56
|Vakıflar Bankası
|3,94
|-1,01
|-28,49
|Vakko Tekstil
|5,83
|-1,19
|28,41
|Vanet Gıda
|2,95
|106,29
|Verusa Holding
|41,36
|1,22
|122,96
|Verusaturk Girisim
|7,09
|-0,42
|34,82
|Vestel
|17,11
|-1,84
|35,58
|Vestel Beyaz Eşya
|27,92
|-0,21
|32,33
|Viking Kağıt
|5,54
|9,92
|196,26
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,69
|1,30
|93,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,01
|-0,99
|-18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,16
|9,99
|382,09
|Yataş
|8,45
|-0,12
|15,12
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,89
|0,00
|79,50
|Yeni Gimat GMYO
|12,50
|2,63
|4,42
|Yeşil GMYO
|0,88
|-1,12
|37,50
|Yeşil Yapı
|1,00
|-0,99
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|17,47
|-1,30
|55,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.185,60
|10,00
|415,64
|Yonga Mobilya
|59,40
|-10,00
|543,37
|Yükselen Çelik
|6,82
|-0,29
|122,51
|Yünsa
|13,09
|0,23
|30,02
|Zorlu Enerji
|2,65
|-1,49
|62,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)