Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|38.992,20
|-0,02
|29,20
|İş Bankası (C)
|4,93
|0,41
|-23,09
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,10
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,68
|-0,27
|-3,16
|İş Girişim
|7,95
|-4,79
|109,21
|İş GMYO
|1,64
|-1,80
|-6,82
|İş Y. Men. Değ.
|7,93
|-2,34
|96,93
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-0,35
|77,49
|İşbir Holding
|1.244,10
|-0,30
|189,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-2,30
|37,10
|İttifak Holding
|3,22
|-1,23
|-13,44
|İz Hayvancılık Tarım
|4,88
|3,83
|86,51
|İzmir Demir Çelik
|25,38
|-10,00
|209,89
|İzmir Fırça
|3,48
|0,29
|93,33
|Jantsa Jant Sanayi
|108,40
|-1,72
|103,81
|Kafein Yazılım
|15,73
|-0,44
|41,64
|Kaplamin
|9,71
|-1,02
|74,95
|Kardemir (A)
|4,26
|-2,52
|60,75
|Kardemir (B)
|3,50
|-2,23
|32,58
|Kardemir (D)
|2,99
|-1,97
|12,41
|Karel Elektronik
|15,92
|-0,19
|9,57
|Karsan Otomotiv
|2,99
|-2,29
|89,24
|Karsu Tekstil
|5,41
|-1,28
|66,98
|Kartonsan
|584,30
|-1,03
|51,24
|Katmerciler Ekipman
|3,91
|-1,01
|1,82
|Kent Gıda
|550,00
|1,29
|2268,49
|Kerevitaş Gıda
|5,11
|3,44
|56,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,54
|-5,30
|46,17
|Klimasan Klima
|13,17
|-0,75
|-37,92
|Koç Holding
|14,77
|-0,87
|-26,18
|Konfrut Gıda
|11,55
|2,58
|47,70
|Konya Çimento
|373,40
|-1,24
|37,63
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,67
|-1,20
|-16,09
|Koza Altın
|78,55
|1,09
|6,08
|Koza Madencilik
|13,03
|1,40
|29,91
|Körfez GMYO
|4,53
|0,22
|89,54
|Kristal Kola
|2,02
|1,00
|33,77
|Kron Telekomünikasyon
|23,80
|-0,17
|87,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|72,50
|-2,23
|208,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,56
|-1,54
|55,15
|Kütahya Porselen
|27,24
|-3,20
|311,48
|Lider Faktoring
|3,06
|-0,97
|66,76
|Link Bilgisayar
|26,34
|-4,29
|46,43
|Logo Yazılım
|91,00
|-2,20
|49,67
|Lokman Hekim Sağlık
|7,44
|0,00
|28,72
|Lüks Kadife
|22,32
|-1,24
|158,33
|Makina Takım
|2,27
|-0,44
|20,74
|Marka Yatırım Holding
|2,24
|-1,32
|89,83
|Marmaris Altınyunus
|82,00
|-2,84
|15,49
|Marshall
|148,00
|0,00
|211,32
|Martı GMYO
|1,79
|-1,65
|77,23
|Martı Otel
|1,07
|-1,83
|17,58
|Mavi Giyim
|36,52
|-1,78
|-36,93
|Mazhar Zorlu Holding
|15,69
|-0,06
|29,78
|Mega Polietilen
|4,75
|2,59
|274,47
|Menderes Tekstil
|3,04
|-0,33
|132,06
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|38,00
|2,70
|95,47
|Merko Gıda
|1,74
|0,00
|65,71
|Metemtur Otelcilik
|2,87
|-4,97
|61,24
|Metro Holding
|1,97
|-0,51
|42,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,54
|-0,56
|80,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|-1,40
|-60,25
|Migros Ticaret
|38,44
|-1,99
|58,71
|Milpa
|3,91
|-1,01
|78,54
|Mistral GMYO
|3,28
|-1,20
|73,54
|MLP Sağlık
|15,41
|0,72
|-3,69
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|2,36
|9,77
|107,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,02
|-0,66
|45,41
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,56
|-1,48
|77,36
|Net Holding
|2,12
|-2,30
|-18,46
|Netaş Telekom.
|15,42
|-1,28
|18,07
|Niğbaş Niğde Beton
|15,59
|-2,56
|151,45
|Nuh Çimento
|18,52
|-0,54
|68,60
|Nurol GMYO
|7,04
|-0,98
|97,20
|Odaş Elektrik
|2,52
|-4,18
|74,31
|Olmuksan-IP
|5,49
|-0,36
|114,37
|Orge Enerji Elektrik
|6,69
|-1,18
|34,88
|Orma Orman Mahsulleri
|8,88
|0,00
|221,74
|Osmanlı Menkul
|15,33
|0,86
|267,16
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,92
|-2,67
|73,81
|Otokar
|137,00
|-2,14
|-6,83
|Oyak Çimento
|7,49
|-0,66
|36,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,35
|-0,94
|175,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,19
|0,95
|3,28
|Özak GMYO
|3,67
|-2,13
|42,80
|Özbal Çelik Boru
|7,30
|9,61
|352,89
|Özderici GMYO
|1,94
|-0,51
|23,57
|Özerden Plastik
|2,68
|-8,84
|17,54
|Panora GMYO
|5,04
|-0,98
|-10,03
|Papilon Savunma
|13,85
|0,58
|79,72
|Park Elek.Madencilik
|4,20
|-3,45
|37,70
|Parsan
|18,26
|-3,18
|7,79
|Pegasus
|45,26
|-1,18
|-47,62
|Peker GMYO
|11,05
|0,36
|253,04
|Penguen Gıda
|3,19
|3,24
|248,48
|Pera GMYO
|1,65
|1,85
|75,53
|Pergamon Dış Ticaret
|11,57
|0,26
|49,53
|Petkim
|3,89
|-0,51
|2,10
|Petrokent Turizm
|1.027,60
|9,90
|702,19
|Pınar Et Ve Un
|20,66
|7,72
|125,30
|Pınar Su
|7,43
|9,91
|220,26
|Pınar Süt
|18,68
|6,44
|47,43
|Plastikkart
|10,45
|-1,32
|12,73
|Polisan Holding
|2,94
|-0,68
|-2,57
|Politeknik Metal
|163,60
|0,00
|115,06
|Prizma Press Matbaacılık
|4,11
|3,79
|-4,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.212,80
|0,01
|9,48
|QNB Finans Fin. Kir.
|125,70
|-2,93
|-2,63
|QNB Finansbank
|67,70
|-1,31
|80,53
|Ral Yatırım Holding
|6,21
|-7,04
|136,62
|Ray Sigorta
|8,26
|0,12
|141,52
|Reysaş GMYO
|4,62
|2,90
|0,65
|Reysaş Lojistik
|5,93
|6,85
|35,39
|Rhea Girişim
|2,26
|-1,74
|89,92
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|3,13
|45,86
|Royal Halı
|2,43
|1,67
|77,37
|RTA Laboratuvarları
|63,00
|0,32
|2615,52
|Sabancı Holding
|7,73
|0,00
|-15,24
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,05
|4,92
|85,78
|Sanel Mühendislik
|3,51
|-2,77
|19,63
|Sanifoam Sünger
|6,29
|3,28
|25,80
|Sanko Pazarlama
|6,89
|-1,01
|-5,44
|Saray Matbaacılık
|3,47
|-1,98
|168,41
|Sarkuysan
|4,53
|-1,09
|42,57
|Sasa Polyester
|15,15
|0,46
|95,99
|Say Reklamcılık
|5,03
|-1,37
|124,55
|Sekuro Plastik
|8,71
|9,97
|62,50
|Selçuk Ecza Deposu
|7,94
|-0,63
|33,11
|Selçuk Gıda
|2,38
|-6,30
|120,84
|Senkron Güvenlik
|2,15
|2,38
|-21,25
|Serve Film Prodüksiyon
|8,10
|1,63
|409,43
|Servet GMYO
|20,48
|-0,10
|140,94
|Seyitler Kimya
|9,06
|-3,41
|33,43
|Silverline Endüstri
|3,70
|-1,86
|71,30
|Sinpaş GMYO
|1,48
|-1,33
|27,59
|Smartiks Yazılım
|7,45
|0,27
|-24,06
|Soda Sanayii
|6,75
|-0,88
|13,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,80
|1,20
|206,80
|Söktaş
|4,02
|-0,50
|136,40
|Sönmez Filament
|10,82
|-3,05
|121,72
|Sönmez Pamuklu
|11,17
|-3,87
|127,03
|Sumaş Suni Tahta
|17,48
|-0,11
|76,57
|Şeker Fin. Kir.
|4,13
|-2,13
|-13,60
|Şekerbank
|1,37
|-0,72
|4,58
|Şişe Cam
|6,03
|-0,17
|17,73
|Şok Marketler
|12,66
|-1,48
|17,66
|T. Halk Bankası
|4,95
|0,81
|-16,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,52
|-0,27
|-0,18
|T.S.K.B.
|1,08
|-0,92
|-10,74
|T.Tuborg
|14,48
|-2,03
|21,68
|Taç Tarım Ürünleri
|5,20
|3,17
|66,67
|Tat Gıda
|10,37
|1,47
|70,45
|TAV Havalimanları
|14,94
|-0,40
|-45,00
|Taze Kuru Gıda
|171,20
|9,96
|2264,64
|Tek-Art Turizm
|1,44
|-2,70
|14,29
|Tekfen Holding
|14,71
|-0,81
|-20,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,62
|0,72
|33,81
|Temapol Polimer Plastik
|7,61
|-4,16
|45,79
|TGS Dış Ticaret
|8,11
|-0,37
|73,66
|Tofaş Oto. Fab.
|22,16
|-1,34
|-4,90
|Torunlar GMYO
|3,53
|-1,67
|28,36
|Trabzon Liman
|14,21
|-1,04
|33,30
|Trabzonspor Sportif
|4,92
|0,82
|128,84
|Trakya Cam
|3,91
|-0,51
|15,30
|Trend GMYO
|6,43
|-1,08
|192,27
|TSKB GMYO
|2,17
|-2,25
|127,23
|Tuğçelik
|5,73
|-4,34
|45,06
|Tukaş
|10,79
|6,94
|-12,63
|Turcas Petrol
|3,26
|-2,69
|22,10
|Turkcell
|14,19
|-0,91
|2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,34
|-0,81
|14,51
|Tüpraş
|79,20
|-1,00
|-37,54
|Türk Hava Yolları
|10,53
|-0,28
|-27,18
|Türk Prysmian Kablo
|5,72
|-4,98
|121,66
|Türk Telekom
|6,80
|-0,44
|-5,76
|Türk Traktör
|92,35
|-1,23
|74,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,35
|-1,61
|96,07
|Türkiye Sigorta
|5,99
|-2,44
|174,77
|Ufuk Yatırım
|7,30
|-2,67
|182,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,02
|-5,33
|224,08
|Ulusoy Elektrik
|40,38
|-1,37
|51,80
|Ulusoy Un Sanayi
|11,24
|4,75
|194,24
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,55
|-1,27
|27,73
|Utopya Turizm
|6,64
|-0,60
|34,96
|Uzertaş Boya
|4,15
|0,00
|86,94
|Ülker Bisküvi
|22,62
|-1,22
|1,16
|Vakıf Fin. Kir.
|4,59
|0,66
|89,67
|Vakıf GMYO
|2,99
|-0,66
|72,73
|Vakıf Yat. Ort.
|8,41
|-4,10
|361,80
|Vakıflar Bankası
|4,06
|-0,25
|-26,32
|Vakko Tekstil
|5,20
|-0,76
|14,54
|Vanet Gıda
|1,57
|1,29
|9,79
|Verusa Holding
|33,38
|0,54
|79,94
|Verusaturk Girisim
|5,81
|-1,69
|10,48
|Vestel
|18,52
|0,87
|46,75
|Vestel Beyaz Eşya
|25,88
|-0,99
|22,66
|Viking Kağıt
|4,69
|-0,21
|150,80
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,69
|-1,34
|52,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|0,00
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|15,20
|3,68
|142,96
|Yataş
|7,92
|-1,49
|7,90
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,55
|-1,54
|58,39
|Yeni Gimat GMYO
|12,01
|-0,17
|0,32
|Yeşil GMYO
|0,82
|-1,20
|28,12
|Yeşil Yapı
|0,89
|-1,11
|34,85
|Yeşil Yatırım Holding
|15,50
|-2,21
|38,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.801,00
|-0,28
|130,93
|Yonga Mobilya
|27,48
|5,69
|197,64
|Yükselen Çelik
|13,91
|-1,56
|126,92
|Yünsa
|11,80
|-2,16
|17,21
|Zorlu Enerji
|2,63
|-2,59
|61,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)