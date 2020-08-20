Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|41.500,00
|37,51
|İş Bankası (C)
|5,05
|-0,98
|-21,22
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,68
|-1,87
|-3,16
|İş Girişim
|6,53
|-0,61
|71,84
|İş GMYO
|1,78
|-1,11
|1,14
|İş Y. Men. Değ.
|7,34
|-1,48
|82,28
|İş Yat. Ort.
|2,99
|-1,32
|85,56
|İşbir Holding
|1.294,00
|-1,97
|200,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|4,44
|51,61
|İttifak Holding
|3,19
|-1,54
|-14,25
|İz Hayvancılık Tarım
|4,78
|1,27
|82,69
|İzmir Demir Çelik
|14,99
|-2,03
|83,03
|İzmir Fırça
|2,53
|2,43
|40,56
|Jantsa Jant Sanayi
|104,60
|0,97
|96,66
|Kafein Yazılım
|16,81
|-0,47
|51,36
|Kaplamin
|8,95
|-0,78
|61,26
|Kardemir (A)
|4,04
|0,75
|52,45
|Kardemir (B)
|3,52
|2,03
|33,33
|Kardemir (D)
|2,98
|1,71
|12,03
|Karel Elektronik
|16,37
|-0,55
|12,66
|Karsan Otomotiv
|2,79
|-1,76
|76,58
|Karsu Tekstil
|5,25
|0,38
|62,04
|Kartonsan
|615,00
|-1,74
|59,19
|Katmerciler Ekipman
|4,04
|2,28
|5,21
|Kent Gıda
|2.244,10
|10,00
|1176,51
|Kerevitaş Gıda
|4,97
|0,20
|52,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Kiler GMYO
|6,36
|-2,45
|67,81
|Klimasan Klima
|13,53
|-0,37
|-36,22
|Koç Holding
|15,43
|-1,84
|-22,88
|Konfrut Gıda
|10,61
|-0,38
|35,68
|Konya Çimento
|397,70
|-0,28
|46,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,97
|-0,45
|-13,73
|Koza Altın
|82,80
|-1,78
|11,82
|Koza Madencilik
|13,47
|-1,89
|34,30
|Körfez GMYO
|4,56
|-4,20
|90,79
|Kristal Kola
|2,01
|2,55
|33,11
|Kron Telekomünikasyon
|25,60
|3,23
|101,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|73,00
|-6,41
|210,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,49
|-3,49
|50,91
|Kütahya Porselen
|26,52
|-2,86
|300,60
|Lider Faktoring
|2,98
|-0,67
|62,40
|Link Bilgisayar
|26,78
|-1,62
|48,87
|Logo Yazılım
|86,00
|-0,81
|41,45
|Lokman Hekim Sağlık
|7,29
|0,97
|26,12
|Lüks Kadife
|22,44
|-1,41
|159,72
|Makina Takım
|2,56
|1,59
|36,17
|Marka Yatırım Holding
|2,21
|-0,45
|87,29
|Marmaris Altınyunus
|89,10
|-2,03
|25,49
|Marshall
|130,10
|5,77
|173,66
|Martı GMYO
|1,99
|-6,13
|97,03
|Martı Otel
|1,24
|-2,36
|36,26
|Mavi Giyim
|38,18
|-2,85
|-34,06
|Mazhar Zorlu Holding
|17,40
|9,85
|43,92
|Mega Polietilen
|3,82
|-4,02
|201,15
|Menderes Tekstil
|2,90
|-1,69
|121,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|38,00
|8,76
|95,47
|Merko Gıda
|1,64
|-1,80
|56,19
|Metemtur Otelcilik
|2,25
|-1,32
|26,40
|Metro Holding
|2,02
|0,00
|46,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,83
|-1,03
|95,41
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,13
|-0,47
|-60,06
|Migros Ticaret
|39,08
|0,21
|61,35
|Milpa
|4,02
|0,50
|83,56
|Mistral GMYO
|3,21
|-4,18
|69,84
|MLP Sağlık
|15,85
|0,32
|-0,94
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,67
|1,83
|46,49
|Mondi Tire Kutsan
|5,87
|-1,34
|41,79
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,00
|2,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,18
|2,44
|97,96
|Net Holding
|2,34
|1,30
|-10,00
|Netaş Telekom.
|15,49
|0,98
|18,61
|Niğbaş Niğde Beton
|19,05
|-9,97
|207,26
|Nuh Çimento
|20,40
|-0,68
|85,71
|Nurol GMYO
|5,91
|-0,84
|65,55
|Odaş Elektrik
|2,43
|-3,19
|68,08
|Olmuksan-IP
|5,00
|0,20
|95,24
|Orge Enerji Elektrik
|7,27
|-0,27
|46,57
|Orma Orman Mahsulleri
|10,95
|0,00
|296,74
|Osmanlı Menkul
|15,09
|0,00
|261,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,95
|0,00
|75,60
|Otokar
|138,80
|-1,21
|-5,60
|Oyak Çimento
|7,98
|1,79
|45,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,35
|-0,78
|175,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,19
|-2,15
|3,28
|Özak GMYO
|3,66
|-2,14
|42,41
|Özbal Çelik Boru
|4,27
|6,75
|164,91
|Özderici GMYO
|2,05
|-1,44
|30,57
|Özerden Plastik
|2,26
|0,00
|-0,88
|Panora GMYO
|5,13
|-0,19
|-8,42
|Papilon Savunma
|14,14
|-1,46
|83,48
|Park Elek.Madencilik
|4,09
|-1,45
|34,10
|Parsan
|16,74
|0,54
|-1,18
|Pegasus
|47,00
|-1,34
|-45,60
|Peker GMYO
|10,98
|-0,09
|250,80
|Penguen Gıda
|2,81
|-1,06
|206,97
|Pera GMYO
|1,51
|-2,58
|60,64
|Pergamon Dış Ticaret
|11,10
|-0,18
|43,45
|Petkim
|4,43
|4,73
|16,27
|Petrokent Turizm
|688,50
|0,00
|437,47
|Pınar Et Ve Un
|18,38
|-0,76
|100,44
|Pınar Su
|5,09
|-0,78
|119,40
|Pınar Süt
|16,73
|-0,65
|32,04
|Plastikkart
|10,85
|-0,91
|17,04
|Polisan Holding
|2,99
|-0,33
|-0,91
|Politeknik Metal
|176,50
|0,28
|132,02
|Prizma Press Matbaacılık
|3,48
|-0,57
|-19,07
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.209,60
|-0,02
|9,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|141,90
|-3,07
|9,91
|QNB Finansbank
|75,20
|-4,51
|100,53
|Ral Yatırım Holding
|12,48
|-4,51
|83,53
|Ray Sigorta
|6,39
|0,00
|86,84
|Reysaş GMYO
|4,51
|-0,44
|-1,74
|Reysaş Lojistik
|5,23
|0,77
|19,41
|Rhea Girişim
|2,49
|0,81
|109,24
|Rodrigo Tekstil
|2,57
|-2,65
|41,99
|Royal Halı
|2,49
|-6,39
|81,75
|RTA Laboratuvarları
|59,15
|1,63
|2449,57
|Sabancı Holding
|8,11
|-1,58
|-11,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,06
|-3,56
|86,24
|Sanel Mühendislik
|3,33
|1,22
|13,50
|Sanifoam Sünger
|5,53
|0,55
|10,60
|Sanko Pazarlama
|7,39
|-1,47
|-3,40
|Saray Matbaacılık
|2,95
|0,34
|128,19
|Sarkuysan
|4,60
|-1,71
|44,77
|Sasa Polyester
|14,14
|-0,42
|82,92
|Say Reklamcılık
|5,22
|0,77
|133,04
|Sekuro Plastik
|7,57
|-0,26
|41,23
|Selçuk Ecza Deposu
|7,95
|-1,24
|33,28
|Selçuk Gıda
|3,99
|2,31
|131,98
|Senkron Güvenlik
|2,16
|1,41
|-20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|6,70
|2,29
|321,38
|Servet GMYO
|21,20
|0,38
|149,41
|Seyitler Kimya
|8,54
|-1,50
|25,77
|Silverline Endüstri
|3,97
|2,58
|83,80
|Sinpaş GMYO
|1,38
|-3,50
|18,97
|Smartiks Yazılım
|7,63
|-0,78
|-22,22
|Soda Sanayii
|6,95
|-1,00
|17,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,50
|-1,20
|199,00
|Söktaş
|3,76
|0,00
|121,11
|Sönmez Filament
|9,54
|-0,42
|95,49
|Sönmez Pamuklu
|10,40
|-0,48
|111,38
|Sumaş Suni Tahta
|17,67
|-0,11
|78,48
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|0,00
|-11,30
|Şekerbank
|1,48
|-1,33
|12,98
|Şişe Cam
|6,19
|-1,28
|20,85
|Şok Marketler
|12,63
|-0,08
|17,38
|T. Halk Bankası
|5,21
|0,39
|-11,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,94
|-0,14
|-3,81
|T.S.K.B.
|1,12
|0,00
|-7,44
|T.Tuborg
|14,69
|5,08
|23,45
|Taç Tarım Ürünleri
|5,05
|-1,94
|61,86
|Tat Gıda
|9,48
|-1,04
|55,82
|TAV Havalimanları
|16,72
|-0,83
|-38,45
|Taze Kuru Gıda
|80,10
|-10,00
|1006,35
|Tek-Art Turizm
|1,51
|-2,58
|19,84
|Tekfen Holding
|14,67
|-0,47
|-20,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,67
|-0,70
|35,00
|Temapol Polimer Plastik
|6,88
|0,44
|31,80
|TGS Dış Ticaret
|9,79
|1,24
|109,64
|Tofaş Oto. Fab.
|21,68
|-1,45
|-6,96
|Torunlar GMYO
|3,48
|-2,25
|26,55
|Trabzon Liman
|17,42
|9,97
|63,41
|Trabzonspor Sportif
|3,99
|-1,24
|85,58
|Trakya Cam
|4,03
|-1,47
|18,84
|Trend GMYO
|5,95
|-1,16
|170,45
|TSKB GMYO
|2,32
|-1,28
|142,94
|Tuğçelik
|5,27
|-2,04
|33,42
|Tukaş
|8,78
|-1,01
|-28,91
|Turcas Petrol
|3,71
|9,76
|38,95
|Turkcell
|15,05
|-1,31
|9,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,52
|0,40
|17,32
|Tüpraş
|87,40
|1,69
|-31,07
|Türk Hava Yolları
|11,15
|-0,98
|-22,89
|Türk Prysmian Kablo
|5,39
|-3,41
|108,87
|Türk Telekom
|7,08
|-1,53
|-1,88
|Türk Traktör
|90,75
|-0,27
|71,52
|Türker Proje Gayrimenkul
|70,95
|-0,91
|68,93
|Ufuk Yatırım
|7,45
|0,81
|188,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,63
|-2,32
|118,40
|Ulusoy Elektrik
|41,66
|-1,51
|56,62
|Ulusoy Un Sanayi
|10,12
|-3,25
|164,92
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,64
|-1,20
|35,15
|Utopya Turizm
|6,88
|0,15
|39,84
|Uzertaş Boya
|4,20
|0,24
|89,19
|Ülker Bisküvi
|23,08
|0,87
|3,22
|Vakıf Fin. Kir.
|4,29
|-2,72
|77,27
|Vakıf GMYO
|3,20
|-1,23
|84,87
|Vakıf Yat. Ort.
|10,51
|-4,89
|477,11
|Vakıflar Bankası
|4,28
|-0,23
|-22,32
|Vakko Tekstil
|4,64
|0,43
|2,20
|Vanet Gıda
|1,57
|-1,26
|9,79
|Verusa Holding
|30,10
|0,60
|62,26
|Verusaturk Girisim
|5,85
|0,34
|11,24
|Vestel
|17,45
|7,58
|38,27
|Vestel Beyaz Eşya
|25,96
|0,62
|23,04
|Viking Kağıt
|4,43
|-1,12
|136,90
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,69
|-0,81
|52,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-1,83
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,85
|-0,57
|121,39
|Yataş
|7,99
|3,10
|8,86
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,75
|3,38
|70,81
|Yeni Gimat GMYO
|12,04
|-0,08
|0,57
|Yeşil GMYO
|0,93
|1,09
|45,31
|Yeşil Yapı
|0,99
|4,21
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|17,82
|4,89
|58,68
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.400,00
|0,62
|117,32
|Yonga Mobilya
|27,82
|4,98
|201,32
|Yükselen Çelik
|13,94
|0,29
|127,41
|Yünsa
|11,73
|0,09
|16,51
|Zorlu Enerji
|2,79
|5,28
|71,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)